iPhone 15 Pro用家要升級到16系列？3個問題助你決定是否要換機

相信大家已經都看完了蘋果擠牙膏式的發布會，說實在這次發布會最大的亮點是Pro系列在視頻軟件拍攝方面的升級，不過相信很多用戶對這個都沒興趣，我們還是來聊一聊怎麼買的問題，為了方便大家理解我直接採用一問一答的方式來幫助大家選購。



iPhone 16系列吸引到你買嗎？（apple）

iPhone 15 Pro用戶要升級到16系列？

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問：假如你正在使用iPhone 15之前的iPhone標準版系列機型（含Plus），是否建議更換到iPhone 16系列？

答：推薦更換，提升很大。

問：推薦買降價促銷的iPhone 15標準版機型嗎？

答：不推薦，16標準版功能更全面更值得購買。

問：推薦買降價促銷的iPhone 15 Pro系列機型嗎？

答：主要是取決於你是日常使用還是有視頻拍攝等生產力需求，日常使用可以考慮降價促銷的iPhone 15 Pro系列機型，生產力用戶直接加錢上iPhone 16 Pro系列。

iPhone 16系列香港售價表：



iPhone 16 Pro

128GB 售價：8599元

256GB 售價：9399元

512GB 售價：10999元

1TB 售價：12999元



iPhone 16 Pro Max

256GB 售價：10199元

512GB 售價：11899元

1TB 售價：13599元



iPhone 16

128GB 售價：6899元

256GB 售價：7699元

512GB 售價：9399元



iPhone 16 Plus

128GB 售價：7699元

256GB 售價：8499元

512GB 售價：10199元



整體而言，首先，從價格角度看，iPhone 15系列在多個電商平台上出現了大幅降價，標準版最低僅需4798元即可入手，相比官方價格直降1200多元。這一降價幅度無疑使得iPhone 15系列的性價比顯著提升，對於預算有限的消費者來說，這是一個極具吸引力的選擇。

iPhone 16系列在性能、顯示屏、攝像頭和電池續航等方面進行了全面升級。例如，iPhone 16 Pro和Pro Max將搭載更先進的A18 Pro仿生晶片，配備更大的屏幕和更強大的電池，同時相機系統引入了新的傳感器和長焦鏡頭，提升了拍照和視頻錄製能力。這些升級為用戶帶來了更加流暢和高效的使用體驗，尤其適合對性能有較高要求的用戶。

iPhone 16全系列用上A18仿生晶片。（apple）

然而，對於大多數日常使用的消費者來說，iPhone 15系列已經具備了高性能、優質設計和出色的拍照體驗。A16仿生晶片在日常使用中依然表現出色，而6.1英寸和6.7英寸的屏幕尺寸也足夠滿足大多數用戶的需求。因此，在性能上，iPhone 15系列並未過時，仍然是一個值得考慮的選擇。

最終的選擇還需要基於用戶的實際需求和未來預期。如果你對新技術和性能有較高追求，且預算充足，那麼iPhone 16系列無疑是一個值得考慮的選擇。它將為你帶來更加流暢、高效和專業的使用體驗。

iPhone 16 Pro與Pro Max的size。（apple）

然而，如果你對性能要求不是特別高，更注重性價比和實用性，那麼降價後的iPhone 15系列可能更適合你。它不僅具備了滿足日常使用需求的高性能、優質設計和出色拍照體驗，而且價格更加親民、性價比更高。

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