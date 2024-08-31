果粉狂推這代iPhone最好用　6年過去電池健康度91％：不想換新機

蘋果（Apple）已預告，iPhone 16系列即將在今（2024）年9月推出，許多果粉都已看好時機準備預購。



iPhone所屬的ios系統具人性化的操作介面，使用起來更加簡潔，讓不少人用了之後就「回不去」，而近期有網友好奇提問，2020年以來最穩定的iPhone是哪一款？引發許多果粉回應。

哪一代iPhone最穩定？果粉一面倒狂推它

一名網友在社群平台《Dcard》發文表示，自己認為iPhone 13為iPhone 11之後最穩定的機型，好奇發問「2020年以來最穩定的iPhone大家認為是哪一款？」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，

「13用兩年半電池還在86，這個耗材壽命很可以，就算置換費2600也是便宜。」、

「你說的我都沒用過，11到現在沒機會換」、

「13pro超讚，我都不裝殼，各種摔和泡水都沒事」、

「i11吧」、

「我到現在還在用11，真的讚讚」、

「i11用了四年除了容量快爆，基本上使用超順」、

「11真的超頂」、

「i11 pro四年 電池健康度88％」。



網民表示：iPhone XR是最好：

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綜觀留言，最多網友留言推薦2018年推出的iPhone XR，

「iPhone XR」、

「XR剛出就買了，應該快6年了，手機健康度91%從來沒有換過電池，真的超級神機，到現在都不會卡依舊非常順暢，我要用10年」、

「我覺得是XR，用了三年半，電池健康度還有90%，反而14pro 我用了一年半健康度81%，不知道是不是充電線是快充的問題？」、

「XR一票」、

「Xr用到現在了」、

「XR一票，服役到現在還沒打算要換」、

「XR從上市用到現在約六年 ，還是挺好用」、

「我用5年，電池健康度78％根本王者⋯⋯⋯那時候還想說會不會太便宜很快就死掉 結果用到現在還在繼續用⋯但今年要讓他退休了」、

「從剛出拿到現在電池健康度還有76%」、

「簽，二手機用到現在健康度75%」、

「XR用5-6年～電池健康度77%」。



不過，也有用戶提出電池過熱的問題，「但我覺得11耗電太誇張＋易過燙欸（電池健康度：83％）」、「11真的耐用，但最近更新後會過熱卡頓」、「換15之後常常發燙，真的很不爽」、「我13發燙很嚴重，兩年多電池只剩77％」、「12是最爛的，一天到晚過熱」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone哪一代最好用？果粉一面倒狂推它高CP超耐用「用6年電池健康度91％」：沒打算要換】