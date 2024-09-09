《黑神話：悟空》團隊註冊多款作品商標　銳意建立黑神話宇宙？

如果說 2024 年第二出圈的作品是《幻獸帕魯》，那第一肯定就是《黑神話：悟空》了，能不能得到 GOTY（年度最佳遊戲）還不好說，但狂銷 1,500 萬套的佳績，也已讓開發商遊戲科學（Game Science）不用再擔心資金的問題，可以專心製作 DLC 與續作啦！



《黑神話：悟空》

不過老實講，《黑神話：悟空》入圍 GOTY 的機會應該是挺大的，畢竟 2024 算是遊戲小年，大廠幾乎都鎖定了 2025，明年隨便一款都是怪物級的，例如：《寶可夢傳說 Z-A》、《魔物獵人：荒野》、《死亡擱淺2》和《GTA 6》。

《黑神話：姜子牙》、《黑神話：鐘馗》你想玩哪一款？

而根據現有的情報以及國外情報人士透露，《黑神話：悟空》會先推出至少兩部 DLC，接著下一款作品會是《黑神話：姜子牙》。

DLC 的內容可能會延續本傳還未說完的故事，已破關本作的玩家應該早已發現，《黑神話：悟空》共有 6 個章節，前 4 章體量大、劇情完整，但後 2 章就不是那麼的精緻了。

聽說遊戲科學最初設定是要做 12～13 個章節，但由於預算問題，最後只能先推出 6 個較長的章節，所以合理推斷 DLC 可能會是這些未發布且較短的章節。

至於續作《黑神話：姜子牙》也是非常讓人期待，畢竟以前的《封神榜》電視劇、藤崎龍的日本改編漫畫《封神演義》等作品，都早已讓太公望（姜子牙）收獲了大量粉絲。

另外，光榮《無雙OROCHI系列》的太公望可能是玩家最熟悉的版本了，此版本的他被設定成銀髮帥氣的美少年，是人神聯軍的智囊之一，武器則為「打神鞭」。

而《黑神話：姜子牙》以及其他續作的情報來自以下幾點：

（1）製作人馮驥在《黑神話：悟空》發售之前就已透露，《黑神話：悟空》是黑神話系列的第一部，將探索中國神話中的不同故事，製作團隊在內測該作時，也將其取了一個 B1 的代號，意思是「Black Myth One」，而他們目前也對另外兩款遊戲有了初步的想法。

（2）目前遊戲科學已註冊以下商標：《黑神話：小倩》（聶小倩）、《黑神話：鐘馗》、《黑神話：山海》（山海經）、《黑神話：大荒》（山海經）、《黑神話：搜神》（搜神記）以及《黑神話：姜子牙》。據說製作團隊會先製作姜子牙，接著是鍾馗。

（3）雖然本作已推出一段時間，但還是避免有玩家還沒破關，所以在這一點先打個防雷線，因為涉及了一點遊戲劇情。

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《黑神話：姜子牙》是下一作的可能性非常高，原因是《黑神話：悟空》埋下了許多伏筆，原因是《封神演義》裡的「梅山七怪」（又稱梅山七聖）在本作中都有巧妙的出場。

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梅山七怪是七種動物修煉成精的妖怪，被楊戩（二郎神）收服，分別是袁洪（白猿）、常昊（白蛇）、吳龍（蜈蚣）、朱子真（野豬）、楊顯（山羊）、戴禮（狼狗）和金大升（水牛）。

白蛇：對應的是遊戲中的「白衣秀士」，兩者武器皆使用長槍，且白衣秀士確實是蛇精沒錯。野豬：對應的是遊戲中的「黃袍員外」，兩者皆特別好吃。

山羊：對應的是遊戲中的「翠笠武師」。蜈蚣：對應的是遊戲中的「黑手道人」，兩者武器皆使用雙刀。水牛：對應的是遊戲中的「皓斧力士」。

狼狗：有人解釋說是初章裡的「黑毛狗」，因為它若真是哮天犬的話，楊戩應該不敢稱呼它為蠢狗。

白猿：七怪中最強，楊戩曾與它打得難分難解，對應的應該是遊戲中的「老猴子」。除狼狗與白猿外，他們在遊戲中都有提到楊戩，多數以「大哥」代稱，也有人直接叫他「郎君」。

此外，在初次擊敗白衣秀士時，你一定會很納悶，為何它不屬於影神圖中的妖王或頭目，而是「人物」，且不只是它，以上的其他妖怪也都被分在了人物中，說明它們絕對是不同於一般妖怪的重要角色，極有可能就是製作團隊在鋪成《黑神話：姜子牙》。

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