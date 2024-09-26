HUAWEI Watch GT 5 Pro／Ultimate專業運動錶香港正式公布｜售價

HUAWEI Watch GT 5 Pro／Ultimate專業運動錶香港正式公布｜馬來西亞直擊HUAWEI亞太發布會｜早前HUAWEI華為正式公布全新專業級運動手錶Watch GT 5系列以及Ultimate系列後，終於正式公布新錶即將在香港推出。立刻為大家報價！



記者就在9月26日於馬來西亞吉隆坡舉行的HUAWEI發布會中，將最新Watch GT 5系列、Watch Ultimate以及最新MatePad Pro系列正式公布於亞太地區推出。而香港發售詳情亦都正式公布！

HUAWEI邀請了跨欄運動員Wesley Lui/呂俊人、電視主持及KOL Susuca Mak、插畫師Rokku及旅行網紅Brandy，於會場試玩新作。

會場中邀請了不少嘉賓及記者前往。

HUAWEI Watch GT 5＋GT 5 Pro各具特色

HUAWEI Watch GT 5系列在設計上繼承了HUAWEI Watch GT系列的標誌性元素，如銳邊幾何造型，突出時尚感。系列包括46mm/42mm的Pro版以及46mm/41mm的標準版，共8款不同款式，滿足不同用家的喜好。HUAWEI Watch GT 5 Pro更採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷材料，兼顧時尚感與卓越的耐用性。無論日常生活或運動場合佩戴，都能帶來全天候的舒適體驗。

HUAWEI Watch GT 5 Pro

在健康監測方面，HUAWEI Watch GT 5系列全新搭載了HUAWEI TruSense系統。透過對系統模組及演算法的升級，TruSense系統在心率、血氧、呼吸頻率等監測方面大幅提升了精確度，即使在不同活動及氣候條件下，仍能提供全面準確的健康數據。此外，HUAWEI Watch GT 5系列更首次推出「情緒健康管理助手」功能，能夠分析用家的情緒狀態，並根據科學分析提供針對性的調理建議，如呼吸練習或適當運動，幫助用家應對日常生活壓力。HUAWEI Watch GT 5 Pro更具備專業的心電圖分析功能，為用家的健康管理提供更全面的數據支援。

在運動功能方面，HUAWEI Watch GT 5系列搭載HUAWEI Sunflower定位系統，提供精準的全球導航衛星定位追蹤，為用家的戶外運動體驗帶來更好的效果。系列針對不同運動類型，如跑步、高爾夫、自由潛水等，提供了專業級的功能和數據分析支援。跑步用家可獲得專屬的跑姿分析，避免受傷;高爾夫球手則能在球場上查看3D地圖及擊球距離等資訊，大幅提升球技。HUAWEI Watch GT 5 Pro更針對越野跑需求，提供分段導航、偏離路線提醒等智能功能。此外，40米防水性能使HUAWEI Watch GT 5 Pro成為自由潛水愛好者之選。

HUAWEI Watch GT 5

與此同時，新錶擁有出色的續航表現。46mm型號可提供長達14天的超長續航，即使開啟常亮顯示模式，仍可持續5天，即使42mm/41mm細款機型，續航力也長達7天，大幅解決用家經常為智能手錶充電的困擾。

HUAWEI WATCH GT 5及GT 5 Pro系列將於2024年10月4日起正式發售。

HUAWEI Watch GT 5售價：＄1799（46mm／幻夜黑 氟膠錶帶）、$2099（46mm／幻夜黑 氟膠錶帶）、＄1799（41mm／冰晶藍 氟膠錶帶）、＄2099（41mm／冰晶藍 氟膠錶帶）

HUAWEI Watch GT 5 Pro售價：＄2499（46mm／曜石黑 氟膠錶帶）、＄3499（46mm／鈦空銀 鈦金屬錶帶）、＄2999（46mm／冰川白 氟膠錶帶）、＄4399（46mm／陶瓷白 陶瓷錶帶）

HUAWEI Watch Ultimate

Ultimate專業級登場

HUAWEI Watch Ultimate綠野傳奇版採用獨特的雙色納米陶瓷錶圈，以精湛的製造工藝呈現時尚大方的綠白配色。隨附三款質感迥異的錶帶，包括具有抗菌和防水功能的一體式編織錶帶，以及堅固輕盈的鈦金屬錶帶，滿足各種場合配戴需求。全新手錶採用非晶鋯合金材質打造，搭配高強度藍寶石玻璃鏡面，兼具卓越的耐用性和奢華質感。

在功能方面，HUAWEI Watch Ultimate綠野傳奇版注重滿足極限運動愛好者的需求。手錶內置全新的高階高爾夫球場模式，為球友提供精準的距離分析、3D球場地圖顯示，並可自動測量擊球距離，智能推薦最佳揮桿方案。同時，探險模式也大幅升級，新增離線地圖功能，即使無網絡信號也能規劃路線和定位，同時支援暗光模式，為夜間探險保駕護航。此外，手錶還配備完整的健康管理功能，致力呵護用家的身心健康。

HUAWEI WATCH Ultimate將於 2024年10月4日起正式發售。凡於指定零售商購買全新HUAWEI WATCH Ultimate 綠野傳奇版行貨，即送HUAWEI FreeBuds Pro 3無線藍牙耳機、HUAWEI Scale 3 智能體脂磅、HUAWEI Care+(1年延長保養及2次意外保險)。

HUAWEI Watch Ultimate售價：$7999