iPhone 15 Pro Max引入80%充電限制真的有用嗎？外媒實測結果這樣
撰文：中關村在線
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自去年iPhone 15系列引入80%電池電量限制功能後，外界對其在這一設置下的電池性能進行了測試。
根據最新的實驗結果顯示，在299次充電循環中，iPhone 15 Pro Max的電池容量仍保持在94%，而在同一時期內使用未受限制的設備時，其電池容量略微高於那些設置了該功能的用戶。
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雖然這些差異並不顯著，但在長時間內將手機設定為僅使用80%的電池容量可能會對用戶體驗造成不便。然而，經過一年的實踐後，目前尚未看到明顯差異。因此，在兩到三年內才會顯現出來的真實效益可能是當前最為關注的問題。
除此之外，實驗還發現80%電量限制的實際效果可能需要通過長期使用才能完全體現出來。這暗示了消費者應當做好充分準備，並耐心等待真正有益處出現。
總而言之，儘管最新的測試結果顯示iPhone 15 Pro Max在80%電量限制下並沒有明顯差別，但我們不應將其視為最終結論。隨着更多的測試和數據積累，未來將會出現更明確的結果。
而對於消費者來說，在做出是否啟用這一功能之前，應該綜合考慮各種因素，並確保自己選擇適合自身需求的產品和服務。
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