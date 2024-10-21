DJI Air 3S雙攝旅拍無人機　系統再升級畫質更高　航拍愛好者首選

去年，大疆發布了DJI Air 3，升級為雙攝系統、升級為全向避障，升級了圖傳系統，提升了續航時間，平衡了便攜性和畫質。現在，它的升級版來了，大疆正式發布了DJI Air 3S，它被定義為雙攝旗艦旅拍無人機。



DJI Air 3S除了繼承了上一代升級之後的諸多性能特質之外，其主攝回歸了一英寸，影像系統表現達到旗艦水平。同時DJI Air 3S成為大疆首款配備向前激光雷達的消費級無人機，在避障和智能返航（尤其是夜間等暗光環境下）方面有了明顯提升。

DJI Air 3S雙攝旅拍無人機（中關村在線提供）

DJI Air 3S主要分為三個套裝，DJI Air 3S普通版和不同遙控器版本的DJI Air 3S暢飛套裝。DJI Air 3S（DJI RC-N3），售價為7639元，主要包括DJI Air 3S無人機和DJI RC-N3遙控器；

DJI Air 3S暢飛套裝（DJI RC-N3），售價為9599元，主要包括DJI Air 3S無人機、三塊電池、DJI RC-N3遙控器、ND濾鏡套裝、單肩包；

DJI Air 3S暢飛套裝（DJI RC 2），售價為10899元，主要包括DJI Air 3S無人機、三塊電池、DJI RC 2遙控器、ND濾鏡套裝、單肩包。

我們拿到的版本是DJI Air 3S暢飛套裝（RC 2，帶屏遙控器）版本，裏面包含了一個單肩揹包，一台DJI Air 3S無人機，三塊智能飛行電池，一個充電管家，一個DJI RC 2帶屏遙控器，一個ND濾鏡套裝，一根數據線，三套槳葉，以及一份說明書。

DJI Air 3S與DJI Air 3比較（中關村在線提供）

看完上面這張表格，相信大家對於DJI Air 3S和上一代產品有了一個大致的了解。接着，我們就開始關於DJI Air 3S無人機的評測和介紹。

外觀：絕大部分保持上一代設計語言

DJI Air 3S在整體的外觀設計方面，與上一代的產品基本一致，只有相機部分和無人機前臉因為功能配置的更新而有不同的設計。

不論是摺疊狀態還是展開狀態，DJI Air 3S與上一代基本保持一致，因此收納攜帶所佔據的空間也和上一代保持一致。重量方面，DJI Air 3S的重量約為724克，上一代產品約720克，可以說重量幾乎沒有區別。

DJI Air 3S的電池、充電管家與上一代產品一樣，因此可以通用。不過續航部分，因為DJI Air 3S增加了一些智能輔助功能以及前向激光雷達，因此續航時間比上一代少了一分鐘，現在的續航時間為最高45分鐘。這個續航時間，依然可以保障用戶拍攝一組長鏡頭。

DJI Air 3S的接口和卡槽（中關村在線提供）

DJI Air 3S的卡槽和接口設計在機身尾部，並且設計有保護蓋。存儲卡依然是Micro SD（TF）存儲卡，接口為USB Type-C接口。

DJI RC 2帶屏遙控器（中關村在線提供）

因為我們的測試版本是DJI RC 2帶屏遙控器的暢飛套裝，因此配備的就是這款遙控器。帶屏遙控器可以更沉浸的進行飛行和拍攝體驗，因為它在使用過程中不僅屏幕更亮，而且不會有微信、電話、短信等其餘訊息的干擾。

DJI Air 3S依然搭載了DJI O4圖傳，這個圖傳系統就是伴隨上一代Air 3而來的。DJI O4圖傳最遠支持20公里圖傳距離（FCC標準；SRRC/CE/MIC最遠10公里），支持最高1080P 60fps的圖傳畫面。

畫質：回歸1英寸，動態範圍均14檔

上一代DJI Air 3發布的時候，影像系統升級力度十分明顯。DJI Air 3S則繼續帶來了提升，它的主攝重新回歸了一英寸。DJI Air 3S依然保留了廣角相機和中長焦相機的雙攝設計，在遙控器上點擊1x和3x即可直接切換。

DJI Air 3S的雙主攝影像系統（中關村在線提供）

廣角相機部分，採用了一英寸CMOS傳感器設計，有效像素5000萬，光圈f/1.8，等效焦段24mm。中長焦相機部分，採用了1/1.3英寸CMOS傳感器，有效像素4800萬，光圈f/2.8，等效焦段70mm。此外，DJI Air 3S搭載了全新的圖像處理平台以及智能算法，因此硬件配置更高。

視頻規格方面，DJI Air 3S兩個相機均支持最高4K 60P HDR視頻錄製，具備14檔動態範圍，尤其是低光環境和大光比環境下可以保留更多細節。同時也均支持4K 120P以及1080P 240P的慢動作視頻錄製，以上的視頻規格均為無裁切視頻。

除了橫向拍攝之外，DJI Air 3S支持2.7K 60P的豎拍視頻，拍攝時並非旋轉鏡頭，而是在畫面中裁切出一部分區域進行視頻錄製，與上一代相同。不過對於短視頻創作者來說，這個視頻規格肯定是夠用的。

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上面就是我們使用DJI Air 3S航拍的視頻截圖。可以看到，廣角主攝相機回歸一英寸傳感器之後，的確畫質方面有了提升，但是因為上一代的1/1.3英寸和一英寸尺寸十分接近，並不能夠看到明顯的畫質區別。目前廣角相機和中長焦相機都提升到14檔的動態範圍，並均支持4K 60P HDR視頻拍攝，因此畫面的高光和暗部的細節都比上一代更優秀。有了這個提升，用戶可以更好的藉由DJI Air 3S在大光比或者光線複雜的環境下航拍，並且依然可以獲得非常優秀的直出視頻。

當然，對於比較專業的視頻創作者來說，DJI Air 3S的10bit D-Log M或者HLG模式下可以為用戶提供比較寬泛的後期和調色空間。

由於廣角相機具備f/1.8的大光圈設計，搭配一英寸的傳感器，因此在暗光環境下拍攝時，也可以獲得非常好的畫面效果。足夠的進光量搭配相對比較大的傳感器尺寸，可以讓畫面的噪點更少，畫面整體更純淨，因此細節也就可以更清晰的呈現出來。當然，中長焦相機也可以輔助用戶拍攝出相對比較出色的暗光視頻畫面，但是整體效果與廣角相機有些許差距，不過對於用戶來說肯定是夠用的。

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此外，DJI Air 3S航拍最大的特色就是24mm廣角相機和70mm中長焦相機的畫面切換，可以給用戶帶來更大的創作自由度。一般的消費無人機都是單攝，僅支持24mm廣角相機，但是DJI Air 3S還支持70mm中長焦相機，所帶來的畫面壓縮感是一般無人機無法提供的，因此用戶在創作過程中可以根據自己的想法和當時的環境來動態選擇拍攝哪種焦段的畫面。

除了視頻方面的提升之外，DJI Air 3S的兩個相機均支持自由全景照片的拍攝。自由全景照片可以讓用戶自由選擇畫框範圍，自定義拍攝多張照片，然後合成全景。這樣用戶可以創作出自己想要的全景照片，而不是隻能選擇程序設定好的來拍攝。

夜景級全向避障：夜間飛行更安全

DJI Air 3S依然支持全向避障，同時避障能力繼續提升，現在稱為夜景級全向避障。

DJI Air 3S依然保留了頭部和尾部四顆魚眼相機、底部的兩顆廣角相機的避障視覺設計，同時增加了前向激光雷達設計，這也是大疆消費級無人機首次配備前向激光雷達。因此，DJI Air 3S可以實現夜景級全向主動避障，給用戶在暗光和夜間飛行提供了更強大的安全保障。

有了全向避障能力和前向激光雷達的加入，通過我們的實拍視頻，大家可以直觀的了解到DJI Air 3S無人機在暗光環境避障的效果。可以看到，由於光照條件從原先的15 lux放寬到1-5 lux（1 lux大約相當於1燭光在1米距離的照度，10 lux相當於市政廣場等典型道路亮度），因此避障能力獲得了提升。另外，有了前向激光雷達的輔助，DJI Air 3S可以更準確的識別玻璃幕牆、純色牆體等無明顯紋理、純色場景。

新一代智能返航：返航能力更強大

DJI Air 3S除了在避障方面有了明顯提升，新一代智能返航可以讓DJI Air 3S實現無衛星定位信號返航或者低光環境返航，對於用戶來說具備更安全的表現。

我們所在的拍攝環境，大部分可能都是城市範圍，城市高樓林立而且距離相近，經常出現衛星定位信號薄弱或者甚至沒有的情況。在這種情況下，DJI Air 3S可以根據飛出去時建立的地圖模型，循跡飛回返航點。另外，DJI Air 3S起飛時無需等待搜星直到衛星信號變好，無需等待返航點刷新，即可直接起飛，縮短起飛前的等待時間。

此外，DJI Air 3S配備了低光感知傳感器，無人機在滿足10 lux照度的場景下也支持智能規劃返航路徑。即使DJI Air 3S的視覺感知失效，前向激光雷達也可以讓DJI Air 3S在遇到障礙物時向上繞行通過。

有了這兩個強大的輔助能力，用戶可以更安心的讓DJI Air 3S自動智能返航。

更好拍攝效果、更安全體驗的雙攝旗艦旅拍無人機

到此為止，我們關於DJI Air 3S無人機的評測和介紹就告一段落了。對於航拍愛好者來說，很多人已經十分熟悉廣角視角的航拍操作，反而對長焦視角十分新奇，也更願意去嘗試，這也就是目前大疆Air系列無人機推出雙主攝的核心意義。3倍長焦視角帶來了壓縮感，讓用戶可以通過DJI Air 3S獲得更獨特的航拍視角和畫面感。

DJI Air 3S的雙攝系統有了比較顯著的提升，一方面是主攝傳感器尺寸的升級，另一方面是雙主攝的動態範圍提升，還有一方面是雙主攝的視頻規格提升，三方面相加給用戶帶來了更優秀的視頻拍攝體驗，同時帶來了更好的效果。拍照部分，雙攝均支持的自由全景功能，給用戶更多的創作範圍，用戶可以根據當下環境和自己的喜好來更好的利用DJI Air 3S進行照片的創作。

DJI Air 3S無人機（中關村在線提供）

DJI Air 3S在安全性方面也有明顯提升，尤其是夜景級全向避障和新一代智能返航方面。作為大疆旗下首款配備前向激光雷達的消費級無人機，DJI Air 3S能夠更好的在暗光環境進行感知，同時也可以更好的感知特殊物體和場景，極大程度的提升用戶暗光環境飛行的安全性。無衛星定位信號場景和暗光環境下，DJI Air 3S也可以更好的規劃路線進行智能返航，也給用戶帶來了更強大的安全性保障。藉由這些能力，用戶也可以更安心的在更多場景通過DJI Air 3S來體驗航拍的樂趣。

對於用戶來說，藉由DJI Air 3S出色的性能和強大的雙主攝系統，讓航拍愛好者不再是拍到，而是拍好，讓航拍愛好者可以更自由的創作，記錄自己想要的航拍視頻。對於無法接受大疆Mavic 3系列價格和尺寸，而對無人機的性能和影像系統有較高要求的用戶來說，DJI Air 3S肯定是目前的首選產品，可以閉眼買。

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