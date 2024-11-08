旅行時設置好這4個功能　手機續航力秒增　開啟深色模式可省電

在旅遊時，手機電量告急是一件讓人頭疼的事，尤其是在電子化支付全面普及的今天，手機沒電可能會給出行帶來諸多不便。雖然手機電池容量不斷增大，但APP和手遊對性能的要求也在提高，這使得手機續航面臨更大的挑戰。



今天，我們將為大家總結4個在旅遊出行時建議關閉的功能，幫助大家告別充電寶，提升手機續航能力。

旅行時設置好這4個功能，可節省電量。（unsplash@lasse-jensen）

想手機續航力更強嗎？

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1、鎖屏畫報、動態壁紙

手機續航秒增的４個方法。（中關村在線提供）

許多Android手機默認開啟了「鎖屏畫報」功能，每次解鎖時能看到各種視頻、美景和美女，但這會在後台同步和接收數據，增加耗電量。同理，動態壁紙也會消耗電量，對美觀要求不高的用戶可以選擇關閉。關閉「鎖屏畫報」的方式因廠商而異，一般來說，可以進入設置，搜索「鎖屏」進入子菜單，再搜索「動態」「鎖屏畫報」等相關字眼進行關閉。

2、5G連接

手機續航秒增的４個方法。（中關村在線提供）

如果沒有5G號卡且流量緊張，建議關閉5G連接。根據測試，關閉5G連接後，手機能節省約20%的電量。目前，大多數Android手機支援智能切換4G/5G，部分廠商甚至將5G開關隱藏在開發者選項中。未來，隨着5G的普及，可能所有廠商都會取消這個開關。想要關閉5G連接，可以在設置中搜索「5G」，若找不到，可在網上查找詳細機型教程。

3、開啟省電模式

手機續航秒增的４個方法。（中關村在線提供）

省電模式通過調低屏幕亮度、限制系統響應能力、對處理器降頻處理、降低屏幕刷新率、凍結後台三方應用以及停用同步、5G等功能來節省電量。雖然這會降低畫面流暢度和遊戲體驗，但在出遊時，這些影響相對較小。值得注意的是，許多手機在開啟省電模式後會自動關閉5G開關，不追求極致性能表現的朋友甚至可以全天開啟省電模式。

4、開啟深色模式

手機續航秒增的４個方法。（vivo）

對於OLED屏幕的手機，適當開啟深色模式可以降低功耗。因為OLED屏幕內部的燈珠是自發光的，在純黑背景下，部分燈珠會自動關閉。

通過關閉以上這些設置，大家可以在外出旅遊時有效提升手機續航能力，讓旅途更加愉快。希望大家都能享受一個美好的旅行時光！

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