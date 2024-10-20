OPPO K12 Plus高顏值配6400mAh大電　還有80W閃充　攝影效果驚喜

中端機型是目前市場上銷售佔比最高的品類，近幾年來大家對於中端機的要求也越來越高，只是簡單的高性能已經不能滿足大家的需求。而提到中端機，OPPOK系列每次都能帶給大家誠意滿滿的硬件配置和親民的價格，獲得了消費者的認可與喜愛。



OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

最近，OPPO發布了全新機型K12 Plus，新機集性能、優雅設計與高性價比於一身，遵循了OPPO打造大眾好手機標杆的願景。下面，我來帶大家詳細體驗款產品，如果你最近有想要換手機的需求，可以關注一下。

1、高顏值耐用小鋼炮

OPPO K12 Plus擁有兩款經典配色，今天主要介紹的是玄武黑。從配色的名字就能聽出來，不簡單是黑色那麼簡單。第一眼看上去的感覺更像是透着黑色的玉石材質，從裏到外透露着高級感。背板在陽光照射下，還能呈現出淺藍色，更顯大氣。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

設計上，OPPO K12 Plus延續了露水Deco設計，整體呈一字型排布，模組邊框與背板採用了相同色系，一體感更強，整體看上去很簡約，符合大多數人的審美喜好。除此之外，OPPO K12 Plus還用上了不鏽鋼鏡頭保護圈，鏡頭朝下放在桌面上也不用擔心刮花鏡片。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

除了高顏值，OPPO K12 Plus也在手感上下足了功夫。整機採用窄邊框直角中款+2.8D弧面後蓋設計，使得拿在手上的感覺非常舒適，無論用什麼角度握持，中框圓潤的過渡都能帶來相當不錯的手感表現。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

翻到正面屏幕，K12 Plus採用了一塊120Hz電競直屏，邊緣的黑邊表現控制得還是比較出色的，總體的流暢度也很順滑。並且這塊屏幕還支持濕手觸控功能，並搭載了明眸護眼技術，低亮度下支持2160HzPWM調光，可以有效保護眼部健康。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

當然了，OPPO K12 Plus可不是花架子。中端機型顏值高只是加分項，堅固耐用才是根本。K12 Plus採用了鎂鋁金屬骨骼，針對內部的電子元件進行了特殊加強。外部六面四角都有抗摔防護設計，並在聽筒、攝像頭、充電口等特殊位置加入了封膠泡棉，做到了全方位守護，怎麼造都不怕。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

OPPO K12 Plus還獲得了瑞士SGS五星整機抗跌耐摔認證，作為頭部的手機廠商，K12 Plus在出廠前經過了三防等50項嚴苛測試，質量相當過硬，這也是為什麼選擇購買中端機型，一定要選大廠的核心因素之一。

2、OPPO史上最大電量電池

作為K12的升級機型，新機主要「Plus」在了續航能力上。它搭載了一塊6400mAh超大電池，也是OPPO史上最大電量電池。這塊電池可不僅僅是大那麼簡單，它採用了耐高壓鈷酸鋰結構，在相同體積下能量密度相較於前代大幅提升，在不改變手機厚度的情況下，實現了手感性能雙豐收。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

K12 Plus還搭載了OPPO先進的SUPERVOOCS電源管理晶片，可以更好的激發電池潛力，帶給用戶更強的續航表現。

多說不如一測，下面就用中關村在線五小時重度續航模型，用數據看K12 Plus的真正實力如何。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

結果出來了，五小時過後K12 Plus還能剩餘75%電量，這個成績可以在總榜中名列前茅。細看具體的測試分項，K12 Plus即便是在高壓的遊戲和視頻環境也能堅持住，也就是說即便重度使用一天也不用擔心沒電，從此出門告別沉甸甸的充電寶。

在充電性能方面，K12 Plus也把料堆得很足，配備了長壽版80W閃充，經過實際測試，僅需不到25分鐘就能充入一半的電量，30分鐘就能回血65%，就算忘記充電也不慌，充幾分鐘電就夠應付很長一段時間。而且K12 Plus還支持邊玩邊充功能，時刻保持滿電應對任何情況。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

面對如此出色的續航組合，可能還是有朋友擔心耐用度如何。這點OPPO也早早幫大家解決了，OPPO利用了AI的力量，通過預測、學習用戶的充電習慣，既能做到快充回血，同時保護電池健康。配合OPPO獨家的仿生修復電解液技術，可以做到四年堅持耐用，大一開學買一台，用到畢業還能抗。

3、第三代驍龍7旗艦芯

對於2024年的中端機來說，性能表現已經成為不可忽視的配置。K12 Plus作為一款全能機型，當然也不會落後。新機採用了第三代驍龍7晶片，這顆晶片採用了先進的4nm製程工藝，CPU性能和GPU性能均有大幅提升，並且在AI能力上升級明顯。經過安兔兔跑分實測，搭載這顆晶片的K12 Plus獲得了890362分。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

硬件出色，K12 Plus的軟件調校也沒落下。它搭載了內存基因重組技術、煥新存儲技術，針對系統底層進行了深度優化，這幾天使用下來給我的感受是相當流暢的，完全不比旗艦機差。

在遊戲方面的表現，我也幫大家測試了一下，先來看王者榮耀，從幀率表現看可以說是完全秒殺，不會有任何卡頓的情況。即便是多人團戰也能行雲流水。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

接下來是對手機壓力更大的絕區零，畫面設置為高，幀數60。可以看到K12 Plus的表現依舊非常出色，遊玩過程中沒有出現過於明顯的卡頓情況，整體表現還是相當順滑的。令人驚喜的是，K12 Plus在發熱控制上也做的不錯，這是因為它擁有總散熱面積11147mm2的石墨散熱材料，穩穩壓住手機內部散發出來的溫度。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

在其他細節方面，K12 Plus還給大家安排上了旗艦級X軸線性馬達、八根高性能環繞天線、300%大音量立體聲雙揚等配置，看得出來OPPO想要在遊戲上帶給中端機更好的體驗，讓大家不花大價錢也能有好設備。

4、繼承OPPO旗艦影像基因

OPPO在手機影像領域一直以來都處於領先地位，OPPO旗下的中端機型也要在影像上領先同級。K12 Plus繼承了OPPO旗艦影像基因，主攝為5000萬像素IMX882，支持OIS光學防抖以及OPPO招牌的影像算法，搭配112°超廣角鏡頭，讓K12 Plus的焦段覆蓋能力進一步提升。那麼話不多說，下面就看實際的樣張表現。

得益於超清畫質引擎帶來的多幀融合算法，K12 Plus所拍攝出來的成片質感表現是非常給力的。在光線充足的情況，可以清晰記錄每個像素點，整體看上去非常通透。

另外，OPPO K12 Plus還加入了全新的AI消除2.0功能。通過AI大模型數據庫智能分析照片周圍環境，填補消除後留下的空擋，升級後的實際表現更強勁，基本上看不出消除的痕跡，出門去景區拍照再也不怕路人亂入，一鍵廢片變成片。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

5、全方位進化的ColorOS 14

最後還能和大家聊聊的就是系統了，這次K12 Plus預裝了ColorOS 14，視覺效果和流暢度更加出色，主要升級了AI性能。除了我們剛剛提到的AI消除，K12 Plus還支持AI通話摘要、AI小布助手等功能。基本覆蓋了我們日常生活中的主要場景，有什麼不會的都可以問小布，還是非常方便的。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

2024年的手機必須要有AI功能，這是技術進步、市場需求、行業發展趨勢以及未來展望等多方面因素共同作用的結果。AI功能將為手機帶來更加智能化、個性化的服務，並推動手機行業向更高層次發展。而OPPO作為手機行業中，最先推進AI能力的廠商之一，至今已經發展得非常完善，非常推薦大家體驗嚐鮮。

在其他功能上，K12 Plus還支持無網通信功能，可以在短距離內進行應急通信，這個功能確實非常實用，在人多的地鐵站或是演唱會現場，經常出現沒有信號聯繫不到朋友的情況，有了這個功能讓你再也不用擔心失聯，心裏永遠有個底。

6、結尾

無論是從精緻耐用的外觀設計，還是到超大電量電池帶來的持久續航，再到第三代驍龍7旗艦芯的強勁性能，以及繼承自OPPO旗艦的影像基因和全面進化的ColorOS14系統，OPPO K12 Plus都展現出了其作為中端機型標杆的實力。

OPPO K12 Plus評測（中關村在線提供）

對於追求性價比、注重手機使用體驗，同時又對AI功能充滿期待的朋友來說，OPPO K12 Plus無疑是一個值得考慮的選擇。

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