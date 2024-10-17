HONOR X60系列強勁抗摔升級　Pro版首搭北斗衛星通訊　攻中階市場

HONOR 正式發表全新中階手機 X60 系列，該系列手機延續了 HONOR 手機的強勁抗摔性外， Pro 版更是首款支援衛星通訊功能的中階手機!



HONOR X60系列（honor）

HONOR X60 具備出色的抗摔性能，防摔高度提升至2米，成為業界最高的跌落高度。至於規格方面，HONOR X60 採用6.8吋 LCD 120Hz螢幕(2412 x 1080)，配備MTK 天璣7025-Ultra處理器，搭載1億08萬像單鏡頭及800自拍鏡頭，電池容量為5800mAh(支持35W有線閃充)。

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HONOR X60系列（honor）

HONOR X60 提供 8GB RAM + 128GB ROM 、8GB RAM + 256GB ROM、12GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM 四個版本，售價分別為1199、1399、1599及1799人民幣，並提供月影白、海湖青、典雅黑三款配色。

HONOR X60系列（honor）

至於 HONOR X60 Pro 除了具備出色的抗摔性能外，還支援雙向北鬥衛星消息，是國內三千元以下唯一一款支援衛星通訊的手機。北斗衛星訊息覆蓋全中國面積，可直接連接衛星服務，無需地面網絡，能夠實現實時短信通信。

至規格方面，HONOR X60 Pro 採用6.78吋 LCD 120Hz螢幕(2412 x 1080)，配備Snapdragon 6 Gen1處理器，搭載1億08萬像單鏡頭及800自拍鏡頭，電池容量為6600mAh青海湖電池(支持66W有線閃充)。

HONOR X60系列（honor）

HONOR X60 Pro 提供 8GB RAM + 128GB ROM 、8GB RAM + 256GB ROM、12GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM 四個版本，售價分別為1499、1699、1999及2299人民幣。

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