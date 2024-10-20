iPhone 16是過渡機？從續航力、望遠鏡頭測試　未有AI還是很出眾

實測蘋果iPhone 16 Pro及iPhone 16兩款機型，真的是一台「過渡機」嗎？哪些人適合換機？本文一次看。



蘋果iPhone 16系列9月底在台灣上市後，因為尚未完整加入AI功能，一度被評價為「更新幅度最小」的iPhone，甚至部分外媒指出是一台「過渡機」，建議消費者等待iPhone 17的推出。

不過《數位時代》實際使用，測試iPhone 16 Pro和iPhone 16兩款機型，在續航力及拍照攝影等功能上，仍然感受到升級換機的價值，究竟有哪些變化值得關注？本文一次看懂。

iPhone 16與iPhone 16 Pro（數位時代提供）

外型：新色彩、新按鍵，邊框和鏡頭設計微幅調整

先來看盒裝，內容物一如往常精簡，同樣是附上一條USB-C編織充電線，最高傳輸速度只有480Mbps，如果需要高速傳輸線需要額外購買。

iPhone 16 Pro

《數位時代》這次取得的是熱賣的原色鈦金屬，和上一代色彩上沒有變化，呈現淡淡的灰金光澤。

5級鈦金屬材質、噴砂質感，和iPhone 15 Pro相比，外型幾乎相同，邊框不再採用絲線效果，改為光滑平整的霧面質感。

另外一大變化，就是iPhone 16 Pro右下角新增一個相機控制鍵，按下就能打開相機、當快門使用，輕按滑動還能調整焦距，雖然拿著手機時是會覆蓋到這個按鍵的，但蘋果把它設計成唯一完全平貼機身的按鍵，想滑動控制也需要先按下啟用相機才能使用這個動作，減少誤觸的機率。

iPhone 16 Pro在機身新增一顆相機控制鍵（下方）。 （數位時代提供）

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iPhone 16

至於iPhone 16，鏡頭從斜式改為直式排列，並以藥丸狀的邊框圈起，縮小鏡頭模組在背蓋佔據的空間，整體設計更簡潔，新推出的粉紅色相當鮮豔，背蓋霧面設計，和深粉色的鋁金屬邊框呈現對比。

iPhone 16也有全新的相機控制鍵，還加入Action Button，按下可以啟動不同功能，例如靜音、手電筒、勿擾模式等，還可以定時改變這個按鍵的功能。

iPhone 15的靜音鍵（上），這一代也改為按鍵式的Action Button。 （數位時代提供）

規格：晶片升級，續航力大提升

iPhone 16這一代全面搭載台積電三奈米A18、A18 Pro晶片，加上更大的電池體積，讓續航力大族提升，日常使用上確實有感也比較不容易有過熱的情形發生。

初步測試，將螢幕亮度開到最大，並用YouTube觀看8K hdr影片一小時，16 Pro電量掉了6%，15 Pro則掉了11%，掉電量相差近一倍。

而根據外媒Tom's Guide做的測試，確實證明iPhone 16全系列續航力都有顯著提升。

iPhone 16系列續航力測試。（Tom's Guide）

相機：錄影功能、光學變焦升級，專業級玩法更多

iPhone 16 Pro這次大幅升級錄影功能，支援4K 120fps杜比視界拍攝，還能選擇ProRes和Log等高階相機才具備的檔案格式，讓專業攝影師也能隨手拍攝記錄，實際拍攝效果色彩、光影、細節都相當豐富，動作流暢，不用再擔心出現掉幀問題，不過檔案大小也相當驚人，一支15秒影片就高達300MB，平時拍攝要注意設定。

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iPhone 16 Pro擁有4800萬畫素的望遠相機，和上一代相比另一大變化在於焦距的玩法上有更大的空間。

光學變焦從3倍改為5倍，實測效果，色彩光影都能保留1倍時的原貌，沒有失真。

至於數位變焦，iPhone 16 Pro最高可達25倍，15 Pro是採用最高15倍數位變焦，不過兩者拍攝起來物體邊緣仍稍有液化感。

iPhone 16 Pro的25倍數位變焦，和iPhone 15 Pro的15倍變焦。（數位時代提供）

以下是iPhone 16 Pro在多種情境下拍攝的效果。

iPhone 16

iPhone 16則同樣搭載4800萬畫素廣角鏡頭，支援2倍光學變焦，10倍數位變焦，超廣角鏡頭則採用1200萬畫素規格，加入自動對焦功能，並且支援拍攝Vision Pro格式的空間照片與影片。

實際測試焦距變化，2倍光學變焦維持拍攝效果，但10倍數位變焦的效果相當模糊。

不過撇除變焦的靈活度，在其他拍攝表現上，iPhone 16的相機可以說和iPhone 16 Pro幾乎同等級。

總結：雖然AI還沒來，但升級有感、價格凍漲

iPhone 16系列被外媒和分析師評價為一款「過渡機」，主要原因在於AI功能尚未解鎖，包含台灣的許多地區甚至2025年才用得到蘋果全新的Apple Intelligence，在使用新機的新鮮感上比較不足。

不過蘋果在定價上也做出讓步，即使晶片規格、續航力和相機技術都有顯著提升，依舊讓全系列「凍漲」，和購買iPhone 15系列相比，可說是相當划算。

iPhone 16系列維持和上一代相同的價位。（數位時代提供）

若手中目前擁有的是iPhone 15系列，或者以AI功能作為換機的一大吸引力，可以等待明年正式搭載AI功能的iPhone 17系列問世；但再前面幾代的iPhone，仍然使用Lightning傳輸線或者在螢幕上還蓋著一塊「瀏海」，確實有考慮升級換機的價值。

售價資訊

iPhone 16 128GB 港元：6899

iPhone 16 256GB 港元：7699

iPhone 16 512GB 港元：9399



iPhone 16 Plus 128GB 港元：7699

iPhone 16 Plus 256GB 港元：8499

iPhone 16 Plus 512GB 港元：10199



iPhone 16 Pro 128GB 港元：8599

iPhone 16 Pro 256GB 港元：9399

iPhone 16 Pro 512GB 港元：11099

iPhone 16 Pro 1TB 港元：12799



iPhone 16 Pro Max 256GB 10199

iPhone 16 Pro Max 521GB 11899

iPhone 16 Pro Max 1TB 13599



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【本文獲「數位時代」授權轉載。】