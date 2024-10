iPhone 16是過渡機？從續航力、望遠鏡頭測試　未有AI還是很出眾

實測蘋果iPhone 16 Pro及iPhone 16兩款機型,真的是一台「過渡機」嗎?哪些人適合換機?本文一次看。



蘋果iPhone 16系列9月底在台灣上市後,因為尚未完整加入AI功能,一度被評價為「更新幅度最小」的iPhone,甚至部分外媒指出是一台「過渡機」,建議消費者等待iPhone 17的推出。

不過《數位時代》實際使用,測試iPhone 16 Pro和iPhone 16兩款機型,在續航力及拍照攝影等功能上,仍然感受到升級換機的價值,究竟有哪些變化值得關注?本文一次看懂。

iPhone 16與iPhone 16 Pro(數位時代提供)

外型:新色彩、新按鍵,邊框和鏡頭設計微幅調整

先來看盒裝,內容物一如往常精簡,同樣是附上一條USB-C編織充電線,最高傳輸速度只有480Mbps,如果需要高速傳輸線需要額外購買。

iPhone 16 Pro

《數位時代》這次取得的是熱賣的原色鈦金屬,和上一代色彩上沒有變化,呈現淡淡的灰金光澤。

5級鈦金屬材質、噴砂質感,和iPhone 15 Pro相比,外型幾乎相同,邊框不再採用絲線效果,改為光滑平整的霧面質感。

另外一大變化,就是iPhone 16 Pro右下角新增一個相機控制鍵,按下就能打開相機、當快門使用,輕按滑動還能調整焦距,雖然拿著手機時是會覆蓋到這個按鍵的,但蘋果把它設計成唯一完全平貼機身的按鍵,想滑動控制也需要先按下啟用相機才能使用這個動作,減少誤觸的機率。

iPhone 16 Pro在機身新增一顆相機控制鍵(下方)。 (數位時代提供)

+ 1

iPhone 16

至於iPhone 16,鏡頭從斜式改為直式排列,並以藥丸狀的邊框圈起,縮小鏡頭模組在背蓋佔據的空間,整體設計更簡潔,新推出的粉紅色相當鮮豔,背蓋霧面設計,和深粉色的鋁金屬邊框呈現對比。

iPhone 16也有全新的相機控制鍵,還加入Action Button,按下可以啟動不同功能,例如靜音、手電筒、勿擾模式等,還可以定時改變這個按鍵的功能。

iPhone 15的靜音鍵(上),這一代也改為按鍵式的Action Button。 (數位時代提供)

規格:晶片升級,續航力大提升

iPhone 16這一代全面搭載台積電三奈米A18、A18 Pro晶片,加上更大的電池體積,讓續航力大族提升,日常使用上確實有感也比較不容易有過熱的情形發生。

初步測試,將螢幕亮度開到最大,並用YouTube觀看8K hdr影片一小時,16 Pro電量掉了6%,15 Pro則掉了11%,掉電量相差近一倍。

而根據外媒Tom's Guide做的測試,確實證明iPhone 16全系列續航力都有顯著提升。

iPhone 16系列續航力測試。(Tom's Guide)

相機:錄影功能、光學變焦升級,專業級玩法更多

iPhone 16 Pro這次大幅升級錄影功能,支援4K 120fps杜比視界拍攝,還能選擇ProRes和Log等高階相機才具備的檔案格式,讓專業攝影師也能隨手拍攝記錄,實際拍攝效果色彩、光影、細節都相當豐富,動作流暢,不用再擔心出現掉幀問題,不過檔案大小也相當驚人,一支15秒影片就高達300MB,平時拍攝要注意設定。

+ 5

iPhone 16 Pro擁有4800萬畫素的望遠相機,和上一代相比另一大變化在於焦距的玩法上有更大的空間。

光學變焦從3倍改為5倍,實測效果,色彩光影都能保留1倍時的原貌,沒有失真。

至於數位變焦,iPhone 16 Pro最高可達25倍,15 Pro是採用最高15倍數位變焦,不過兩者拍攝起來物體邊緣仍稍有液化感。

iPhone 16 Pro的25倍數位變焦,和iPhone 15 Pro的15倍變焦。(數位時代提供)

以下是iPhone 16 Pro在多種情境下拍攝的效果。

iPhone 16

iPhone 16則同樣搭載4800萬畫素廣角鏡頭,支援2倍光學變焦,10倍數位變焦,超廣角鏡頭則採用1200萬畫素規格,加入自動對焦功能,並且支援拍攝Vision Pro格式的空間照片與影片。

實際測試焦距變化,2倍光學變焦維持拍攝效果,但10倍數位變焦的效果相當模糊。

不過撇除變焦的靈活度,在其他拍攝表現上,iPhone 16的相機可以說和iPhone 16 Pro幾乎同等級。

總結:雖然AI還沒來,但升級有感、價格凍漲

iPhone 16系列被外媒和分析師評價為一款「過渡機」,主要原因在於AI功能尚未解鎖,包含台灣的許多地區甚至2025年才用得到蘋果全新的Apple Intelligence,在使用新機的新鮮感上比較不足。

不過蘋果在定價上也做出讓步,即使晶片規格、續航力和相機技術都有顯著提升,依舊讓全系列「凍漲」,和購買iPhone 15系列相比,可說是相當划算。

iPhone 16系列維持和上一代相同的價位。(數位時代提供)

若手中目前擁有的是iPhone 15系列,或者以AI功能作為換機的一大吸引力,可以等待明年正式搭載AI功能的iPhone 17系列問世;但再前面幾代的iPhone,仍然使用Lightning傳輸線或者在螢幕上還蓋著一塊「瀏海」,確實有考慮升級換機的價值。

售價資訊

iPhone 16 128GB 港元:6899

iPhone 16 256GB 港元:7699

iPhone 16 512GB 港元:9399



iPhone 16 Plus 128GB 港元:7699

iPhone 16 Plus 256GB 港元:8499

iPhone 16 Plus 512GB 港元:10199



iPhone 16 Pro 128GB 港元:8599

iPhone 16 Pro 256GB 港元:9399

iPhone 16 Pro 512GB 港元:11099

iPhone 16 Pro 1TB 港元:12799



iPhone 16 Pro Max 256GB 10199

iPhone 16 Pro Max 521GB 11899

iPhone 16 Pro Max 1TB 13599



