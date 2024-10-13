情感AI是什麼？為何價值500億美元？它真的能懂得你的心情嗎？

「情感AI（Emotion AI）」是什麼？為何它是AI人工智慧的未來？能讀懂人類情緒的AI，有哪些具體應用方式？



隨著許多科技公司嘗試在生活的各個角落應用AI，「情感AI（Emotion AI）」成為未來一大發展趨勢，部分企業已開始投入開發工作，讓AI在與人類互動的過程中，能更理解人類的情緒。

情感AI是什麼？（unsplash@solen-feyissa）

情感AI是什麼？能讀懂人心？

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AI能偵測人類情感？

想像一下，未來當你告訴手機你的寵物過世了，它會以感同身受的語氣回覆你；或是當你使用手機時，它就能偵測到你何時感到壓力，並自動提供關於放鬆技巧的建議；又或是透過語音對話協助客服人員分析客戶的情緒狀態，讓客服人員能更有效地和客戶互動。

情感AI是什麼？（unsplash@growtika）

在情感AI技術快速發展的趨勢下，這些場景可能很快就會成為現實。

但要注意的是，情感AI並不意味著AI擁有共情能力，而是一種可以基於文字互動，辨識出人類情緒狀態的技術。舉例來說，用不同的語氣或表情說「請問你這是什麼意思？」這句話時，對方可能是真的困惑，也可能是因為生氣而質問。

因此，當AI能夠觀察、量化和辨識人類的各種情緒狀態，進而調整跟人類的互動方式，會是重大的技術革新。

情感AI有哪些應用？

PitchBook的新興技術資深分析師赫南德茲（Derek Hernandez）指出，情感AI有望實現更像人類的闡述方式和反應，甚至應用於心理健康治療和行銷等領域。

情感AI是什麼？（unsplash@solen-feyissa）

而一位名為Feng Liu的研究員在CAAI人工智慧研究上發表的文章中寫道，這項技術增強AI對人類情感的理解，並具有改變醫療保健、教育和客戶服務等領域的潛力。特別是監測個人的心理健康狀況。他相信，AI與心理學等的跨領域合作，將是讓情感得以量化的關鍵。

根據PitchBook最新報告，新創公司Hume聲稱自己開發全球首個具有「情商」的語音AI工具，在3月份的第二輪融資中籌集5000萬美元；OpenAI也於今年5月份推出更情感化的AI模型GPT-4o。

新創公司Hume更預測，未來「情感AI」的價值將上看500億美元。不過，在英國班戈大學擔任情感AI實驗室主任的麥克斯泰（Andrew McStay）教授表示，如果AI能以自然的方式理解、衡量和反應情感，

「其帶來的影響將遠超過500億美元。」

AI可以刷臉判讀人類情緒嗎？

但未來AI真的有可能透過「刷臉」，來判讀人類的真實情緒嗎？

情感AI是什麼？（unsplash@aidin-geranrekab）

根據2019年的研究，巴雷特（Lisa Feldman Barrett）和其他四位專家發現，人類的臉部動作與情緒未必正相關，因此透過機器視覺來判讀人類情緒，恐怕還有很長的一段路要走。

另一方面，「表情」與「情緒」的關係，會因為文化風俗，甚至語言的環境而有所差異，若機器訓練只參考某種區域的風俗，判讀不但可能失準，也可能存在偏見。

另方面來說，AI判讀人類情緒，也可能存在道德問題，例如歐盟的人工智慧法案，就禁止將情緒偵測系統用於教育領域中，未來也可能會阻礙情感AI的應用範圍。

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