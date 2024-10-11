聯發科攜手達發打造Wi-Fi 7網通晶片進軍歐洲　一文看清巨大商機

聯發科與子公司達發共同宣布，Wi-Fi 7網通晶片、10G-PON平台整合方案打進歐洲一線電信商，將自2025年起陸續投入服務商轉。



IC設計大廠聯發科技與子公司達發科技9月30日宣佈，Wi-Fi 7網路通訊晶片、10G-PON（被動光纖網路）平台整合方案，成功打進歐洲一線電信營運商市場，將自2025年起陸續商轉服務終端用戶。

Wi-Fi 7一文看清巨大商機（unsplash@brett-jordan）

達發擁有超過20年全球固網寬頻IC設計經驗，聚焦於藍牙通訊、光纖固網寬頻、衛星導航、乙太網等四大領域，透過一連串整併並加入原聯發科技物聯網部門，組成一支擁有超過1,200名員工、20年以上經驗的團隊。

Wi-Fi 7是什麼？



生活中常聽到及使用的「Wi-Fi」無線網路技術，持續演進出高速、大頻寬、低延遲的性能標準，現階段以2019年推出的Wi-Fi 6、2021年的Wi-Fi 6E為主流。



2024年為Wi-Fi 7元年，比起前代的Wi-Fi 6最高網速9.6Gbps快上近5倍、比Wi-Fi 5更快上13倍，業者正陸續推出Wi-Fi 7產品。下一世代的Wi-Fi 8，則預計在2028年推出。



Wi-Fi 7將在廣泛的生態系中陸續普及，根據Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）預期，預計2024年將有超過2.33億台設備進入市場，到2028年將增長到21億台設備。



其中，智慧型手機、個人電腦、平板電腦和存取點（AccessPoint, AP）將最早採用Wi-Fi 7，而客戶終端設備（Customer Premise Equipment, CPE）以及增強現實和虛擬現實（AR/VR）設備，將繼續獲得早期市場的青睞。



Wi-Fi 7有著無限商機？

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超過30個專案獲一線運營商採用

聯發科與達發的Wi-Fi 7與10G-PON方案，支援各種主流軟體作業系統與開發環境，包括prplOS、RDK-B、OpenWrt與OpenSync等，滿足運營商對軟體客製化及產品差異化的目標。

聯發科與達發並表示，在過去3年已有超過30個搭載Wi-Fi 7的10G-PON專案，成功獲多個全球一線運營商設計採用 (design win)，其中，若干專案預計將於2025年初開始，陸續通過最終測試並開始商轉。

此外，聯發科與達發也與全球多家ODM／OEM夥伴合作，提供可靠的一站式解決方案，幫助中小型寬頻業者快速推出服務。

節能設計助減少能耗、同一架構降低維運成本

有鑑於用戶有感近年電價攀升，聯發科與達發的方案內建智慧自適應電壓調整（AVS，Adaptive Voltage Scaling）節能設計，可有效地動態降低設備能耗，更能幫助運營商落實對減碳排、環境保護的承諾。聯發科及達發並表示，已獲得歐洲一線運營商認可為同級中最低功耗、能效比最高的晶片。

該方案的另一個特色，則是以同一架構降低維運成本，便於加速新市場布局。聯發科與達發表示，所提供的平台超乎晶片本身，為具備開發彈性、延展性的完整軟硬體解決方案，可降低運營商設計、維修、客服等維運複雜度。

而當運營商希望以同一方案，擴大與升級其所能夠服務的區域與規格時，並能在跨洲際、跨區域營運需求下，加速產品問世及縮短服務部署時間。

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