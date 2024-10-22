Snapdragon 8 Elite、天璣 9400手機將有港行？這5大品牌搶先推出

手機業界近日重點，必然是近日已發佈 MediaTek 天璣 9400、跟高通即將推出 Snapdragon 8 Elite 等旗艦晶片，跟各家品版首配裝置型號。雖首輪款式主要在國內推出，但好消息是據業界消息人士透露，今年內將有 5 大品牌，在港推出包括配置兩款新晶片的重點手機。



其中月初已發表的 MediaTek 新代旗艦晶片天璣 9400，首輪機型當中率先到港有 OPPO Find X8 系列，業內人士透露將於 11 月尾在港舉行發佈會公佈價格詳情。

OPPO Find X8 系列（OPPO）

至於另一首配天璣 9400 品牌 vivo 旗下 X200 系列，業界透露資訊為最快在 12 月開結宣傳活動，但預計僅推出 X200 跟 X200 Pro 而不會推出 Pro mini。

X200 系列（vivo）

即將面世高通 Snapdragon 8 Elite 晶片，現時港版已有業內消息流傳作品，則為某相當知名電競手機品牌，據透露其可能會在 11 月下旬或 12 月上旬發表。

Snapdragon 8 Elite 晶片

另外 HONOR Magic7 雖頗大機會在港推出，但現時尚未有相關時間表，反而早前流傳 X60 海外版衍生機型 HONOR X9c，如無意外亦會在 11 月中旬登陸本港。

HONOR X9c（HONOR）

值得留意的是，有消息指 HUAWEI 今年內亦將在港推出至少兩款手機新品，據透露包括即將在國內推出，預計 11 月尾 12 月初到港的 nova 13 系列。

HUAWEI nova 13 （HUAWEI）

另外亦有傳 HUAWEI 將在 11 月中海外發佈 Mate 系大摺新作，該款新品亦頗大機會於 12 月中或下旬到港。

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