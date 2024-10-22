iPhone 17挑戰最薄紀錄？還有A19晶片、8GB Ram及6.6英寸金屬機身

蘋果計劃於明年對其iPhone產品線實施重要更新，其中備受矚目的是一款可能被命名為「Air」的新款「超薄」iPhone 17。



目前泄露的訊息主要聚焦於該機的外觀設計。據稱，它將是蘋果有史以來最纖薄的iPhone，且設計風格與現有產品截然不同。網絡上的渲染圖片顯示，這款手機可能採用全金屬機身設計。

iPhone 17 Slim外觀細節曝光

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分析師Jeff Pu進一步揭示了該手機的內部配置細節。這款手機屏幕尺寸為6.6英寸，頂部配備Face ID模塊。為了保持輕便，據稱它將採用鋁製結構，而蘋果近年來在高端Pro系列中一直使用不鏽鋼或鈦金屬複合材料，這一變化始於iPhone 15 Pro系列。

這款「超薄」iPhone將搭載基於3nm工藝的全新A19晶片，並配備8GB RAM。在攝像頭方面，其後置僅配備一個4800萬像素的主攝像頭，而前置攝像頭像素為2400萬。

值得注意的是，分析師認為iPhone 17 Slim可能定位於「中端市場」。然而，先前的報道卻指出，這款手機可能成為蘋果歷史上價格最高的手機之一，售價或超過1200美元。

無論最終定價如何，預計這款新手機將取代當前iPhone系列中的「Plus」型號。這標誌着蘋果在不到五年內對產品線的第二次重大調整，此前曾短暫推出過「mini」機型。

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