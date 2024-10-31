iOS 18.1通話錄音功能　即時通知不限於Apple設備　對話有據可查

蘋果最新推出的功能「iPhone通話錄音」引起了廣泛關注。在iOS 18.1版本中，這一功能正式亮相，並且具有重要特點。



使用該功能後，用戶可以向對方發送通知，告知對方正在進行通話錄音。這種做法確保了雙方的知情權，為用戶提供更加安全和私密的通話體驗。

要更新到iOS 18.1，才能實現通話錄音功能。（Apple）

此外，在測試過程中發現，無論對方使用的是Android還是iOS設備，都會收到「將會錄製此通話」的提醒。這表明蘋果並未限制設備類型，而是保證所有用戶都能享受到這一功能。

無論對方使用的是Android還是iOS設備，在使用通話錄音功能時，都會收到「將會錄製此通話」的提醒。（Apple）

當通話完成後，「iPhone通話錄音」會將其記錄存儲在iOS「備忘錄」新增的「通話錄音」欄目內。每個記錄都按照通訊錄名稱排列，並按時間順序展示給用戶查看。

通話錄音實際操作：

值得一提的是，在每個記錄中不僅保存有聲音數據，還自動轉換為文字以便用戶隨時查閲。

此次升級帶來的變化是顯著而實用的。通過這些改進，蘋果再次展示了其對於細節和用戶體驗的關注度。我們期待着今後能夠看到更多類似功能的引入，為用戶帶來更多便利和樂趣。

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