AI浪潮中Apple腳步是否太慢？Tim Cook豪言：我們會選擇做到最好

蘋果執行長庫克近日向媒體表示，蘋果在AI發展上不求最快，他們會帶來最棒、最能幫助用戶的產品及功能。



從旗下產品的改進幅度，到現在的AI浪潮，蘋果近年一直被詬病在創新方面動作過於緩慢，不再是引導技術革新的領航者，甚至變成追隨者。

不過，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在近期《華爾街日報》的採訪中表示， 蘋果可以不必是最快的，但他們會做到最好。

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發展AI腳步太慢？庫克：蘋果不求快，但會做到最好

在OpenAI、微軟、Google早就紛紛端出自家的AI產品，並且快速推出各種新功能時，蘋果發表的Apple Intelligence至今尚未完全上線，眾多已被爆料，受到粉絲期待的Siri改版遲遲沒推出，蘋果也被外界批評，創新的腳步變得緩慢、不再是過去那間大膽創新的公司。

相較於外界的銳利的質疑，庫克對蘋果一點也不著急。「對於不是『最快的』這件事，我們完全不介意。」庫克解釋，慢工才能出細活，打造真正優秀的產品過程中需要大量迭代、關注每個細節，這會需要更長的時間，倘若能兩者兼顧自然更好，但只能做到一件事的情況下，答案毫無疑問，蘋果會選擇做到最好。

Apple Intelligence雖然發布多時，但至今多項功能還未上線。 （蘋果WWDC2024發布會）

今年的WWDC開發者大會上，庫克曾經向外界表達，蘋果必須顧全包括功能符合需求、操作易上手、跨平台使用、依個人需求客製化、保證用戶資料安全等重點，才會將這項功能開放給用戶使用。

依照先前的爆料，Apple Intelligence將涵蓋簡訊及信件摘要、通訊軟體建議回覆、轉錄通話內容、網頁摘要、影像編輯、寫作小幫手以及新版Siri等眾多功能。庫克表示，雖然已經有很多AI產品出現，但他們會選擇對客戶帶來最大幫助的方式打造這項產品。而對也是「蘋果全家桶」用戶的庫克自己，便聲稱摘要功能能幫他節省時間，改變他的工作效率和日常習慣。

庫克深信，Apple Intelligence最終將為用戶帶來截然不同的使用體驗，所有蘋果用戶都將像他一樣被這些新功能改變生活、改變習慣，只是有的人早，有的人晚的差異，並將Apple Intelligence描述成和iPhone觸控技術同樣等級的革新。

蘋果要懂得割捨「好點子」，專注在最革命性的創新上

換句話說，庫克認為蘋果並沒有失去創新，而是必須做到最完善，帶給用戶必須真正有用的功能與產品，為此需要時間打磨。

那麼對於蘋果一間資源如此龐大、業務範圍廣闊的世界級公司來說，他們是如何決定方向，並且做到比別人更好？庫克向《華爾街日報》解釋，關鍵是「專注」在一件事，他們需要懂得割捨非常棒的點子，將能力及資源留給真正革命性的創新。

而檯面上，蘋果近年最具野心專注打造的新產品，便是要價3,500美元的Vision Pro。蘋果聲稱在這款產品中融入了超過5,000項專利技術，過去發布評測的媒體大多對Vision Pro的視覺效果讚不絕口，有著遠超市面上其他頭戴式裝置的表現。

庫克對Vision Pro的前景相當樂觀，認為在建立生態系方面目前可說很成功。 （蘋果WWDC發布會）

第一時間購入Vision Pro的《魔法壞女巫》導演朱浩偉指出，賈伯斯曾說電腦是心靈的腳踏車，「我覺得Vision Pro是心靈的火箭」，其超前性甚至讓自己不知道會到哪裡。雖然多數民眾自然是買不起火箭的搭乘票，並且Vision Pro至今仍缺乏殺手級應用，暫時只能吸引鋼鐵果粉及對新技術最熱烈渴求的愛好者購買。

不過，庫克對Vision Pro的前景則相當樂觀，認為隨時間過去會越來越好，「從建設生態系統的角度來看，現在可以算是成功。」蘋果曾在財報會議上，宣佈過Vision Pro現在有超過2,500款App可供下載。

庫克分享從賈伯斯學到的管理哲學

庫克時常被外界拿來與蘋果創辦人賈伯斯做比較，相較於對產品高度敏銳、才華洋溢的賈伯斯，庫克被認為是位重視供應鏈管理的純粹商人。儘管風格迥異，賈伯斯生前兩人是關係密切的好友，今次採訪中庫克也分享了他從賈伯斯身上學到的管理哲學。

小團隊也能很成功

庫克透露，賈伯斯很相信小團隊也能打造傑出的產品，負責推出iPod和iPhone的團隊以計畫來看規模非常小。而由小團隊打造的iPhone，徹底開創出智慧型手機產業。

僱用最優秀、敢挑戰自己的人才

而在用人方面，賈伯斯也教他要僱用最優秀的人才來包圍自己、挑戰自己，並且員工要擁有自己不具備的技能，並且對此很有信心上。這些優秀人才可能擁有比自己更獨到、正確的想法，庫克還表示他在賈伯斯身上學到不要固守過去的觀點，不要放不下身段改變主意。

不拘泥過去觀點，靈活轉變想法

「當看到新的證據和事物時，他（賈伯斯，Steve Jobs）可以立刻轉變立場。」庫克表示，

起初我很驚訝但很快就愛上這點，很少人有這樣的能力，因為多數人都會落入過去的觀點之中，我認為這是非常出色的一項能力。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】