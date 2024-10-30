買新手機要注意的就是這5項參數　預算許可：處理器儘可能選較新

手機已然成為我們日常生活中不可或缺的重要數碼設備。無論是工作溝通、娛樂休閒還是獲取訊息，我們都離不開手機的陪伴。



然而，如今的手機市場可謂是品牌眾多、型號繁雜，這讓消費者在選購手機時常常感到困惑和迷茫。究竟該如何選擇一款既適合自己又不會被坑的手機呢？

其實，只要我們重點關注以下五個關鍵的配置參數，就能夠在購機過程中少走彎路、少花冤枉錢，從而選到一款性能出色、滿足自身需求的產品。

買新手機要注意的5個關鍵配置參數

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1/ 處理器

處理器作為手機的核心部件，其重要性不言而喻。它就如同手機的「大腦」，不僅對遊戲、應用的運行速度起着決定性的作用，還與影像拍攝處理、文件傳輸、續航功耗以及屏幕顯示效果等諸多方面密切相關。一款強大的處理器能夠確保手機在各種複雜的使用場景下都能保持流暢運行，為用戶帶來極致的使用體驗。

處理器作為手機的核心部件，其重要性不言而喻。（中關村在線提供）

在預算允許的範圍內，我們一定要儘可能地選擇性能最好的處理器。

目前，旗艦級別的驍龍8系處理器表現十分出色，其中驍龍8Gen2和驍龍8Gen3以其卓越的性能和強大的處理能力，成為眾多高端手機的首選。而旗艦級別聯發科系列的天璣9200+和天璣9300也不甘示弱，在性能上與驍龍8系處理器不相上下。

在中端系列中，驍龍8+、驍龍7+Gen2、天璣8300、天璣8200等處理器也能滿足大多數用戶的日常使用需求。

一般情況下，天璣8300已能滿足大多數人所需。（中關村在線提供）

至於中低端系列，驍龍7Gen3、驍龍785、驍龍7Gen2S、天璣7200等處理器雖然性能稍遜一籌，但在價格上更加親民。不過，再低端的處理器就不建議大家考慮了，因為它們可能無法滿足現代手機的各種複雜需求，會給用戶帶來卡頓、延遲等不良體驗。

2/ 屏幕

我們在使用手機的過程中，無時無刻不在與屏幕進行交互，因此屏幕的質量至關重要。首先，屏幕尺寸是一個重要的考量因素。如今，6.74英寸的大屏幕手機越來越受到消費者的青睞，它能夠為用戶帶來更開闊的視野，無論是觀看電影、玩遊戲還是瀏覽網頁，都能讓用戶沉浸其中，享受更加震撼的視覺效果。

屏幕大一點，看起來也舒適些。（中關村在線提供）

其次，高刷新率也是衡量屏幕質量的重要指標之一。高刷新率的屏幕能夠讓畫面更加細膩絲滑，極大地提升用戶的視覺體驗。

在屏幕分辨率方面，至少要選擇1080P的屏幕，這樣才能保證畫面的清晰度和細膩度。而有條件的話，不妨選擇1.5K或2K屏幕，它們能夠為用戶帶來更加出色的視覺效果，讓圖像和文字更加清晰鋭利，色彩更加鮮豔逼真。

屏幕分辨率方面，至少要選擇1080P。（中關村在線提供）

此外，雖然現在的手機都聲稱具有各種護眼效果，但實際上這些護眼效果並不十分明顯。因此，為了保護我們的眼睛，大家儘量在光線好的地方使用手機，避免在昏暗的環境下長時間盯着手機屏幕，減少對眼睛的傷害。

3/ 電池容量

手機的電池電量通常用mAh（毫安時）來表示，例如5000mAh表示在工作電壓下，5000mA的電流可以持續放電一小時。電池容量一般有典型值和額定值兩個數值。典型值表示電池實際容量分佈的平均值，而額定值則標示在測試條件中的容量最小數值。可以說，電子產品的續航能力與電池容量息息相關。一款擁有大容量電池的手機，能夠為用戶提供更長的使用時間，減少頻繁充電的煩惱。

如果是大電池的話，當然會更耐用。（中關村在線提供）

在選購手機時，我們可以根據自己的使用習慣和需求來選擇合適的電池容量。如果你是一個重度手機用戶，經常需要長時間使用手機進行工作、娛樂或導航等，那麼選擇一款電池容量較大的手機就顯得尤為重要，現在主流品牌機型的電池容量基本都在5500mAh左右深圳更高，選擇時可以注意一下。而如果你對手機的使用頻率較低，或者有隨時充電的條件，那麼電池容量可以適當降低一些。

4/ IP防護等級

IP防護等級系統是由國際電工委員會（IEC）起草的，主要用於表示電器的防塵防濕氣特性。該防護等級系統由兩個數字組成，第一位數字表示設備抗微塵的範圍或在密封環境中免受危害的程度，最高級別是6；第二位數字表示設備防水的程度，最高級別是8。

很多旗艦手機都支持IP68級的防水防塵。（中關村在線提供）

目前，很多旗艦手機都支持IP68級的防水防塵。其中，「6」代表完全防止外物及灰塵侵入，能夠有效地保護手機內部的電子元件不受灰塵的侵害；「8」代表在深度超過1米的水中防持續浸泡影響，這意味着即使手機不慎掉入水中，也能在一定程度上保證手機的安全。當然，IP68級的防水防塵並不是絕對的，在實際使用中，我們還是要儘量避免讓手機接觸到水和灰塵，以免對手機造成損壞。

5/ 內存

手機內存分為運行內存（RAM）和存儲空間（ROM或內部存儲）。例如12GB+512GB，其中12GB是運行內存，512GB是存儲空間。運行內存用於在手機運行時暫存數據和應用程序，其大小直接影響手機的多任務處理能力。如果運行內存過小，手機在同時運行多個應用程序時可能會出現卡頓、閃退等問題。因此，建議大家購買12GB及以上運行內存的手機，這樣可以確保手機在各種複雜的使用場景下都能保持流暢運行。

運行內存（RAM）和存儲空間（ROM或內部存儲）都要選大一點。（中關村在線提供）

存儲空間則用於存儲手機中的各種數據，如照片、視頻、音樂、應用程序等。隨着手機功能的不斷增強和用戶對數據存儲需求的不斷增加，存儲空間也變得越來越重要。建議大家選擇256GB及以上存儲空間的手機，這樣可以滿足大多數用戶的日常使用需求。在相同價錢下，優先選擇大內存的手機，這樣可以延長手機的使用時間，避免因為內存不足而頻繁更換手機。

總之，以上就是手機配置參數的基本內容。大家在購機時，可以根據自己的預算和需求，以處理器為重點，再結合屏幕、電池電量、IP防護等級和內存等參數，進行綜合考量。只有這樣，才能選擇到一款真正適合自己的手機。大家也可以在文章評論中寫下自己的需求，我會為大家提供更加專業的選擇建議。

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