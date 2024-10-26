vivo X200 Pro mini評測　旗艦級配置沒被閹割　小屏機的強力逆襲

手機市場有個「怪圈」：絕大多數用戶在上手一款小屏手機時都會讚不絕口，誇它輕便小巧，單手就能握持，出了一定買，實際產品正式開售之消費者卻並不買賬。究其原因，目前行業內的小屏手機難免存在配置閹割，電池容量縮水的現象，我都買旗艦了為什麼不一步到位買大杯呢？



因此，雖然小屏手機呼聲一直不低，但在廠商看來做小屏也是個頗有風險的選擇，只有同時兼顧「旗艦配置」與適當的屏幕大小，才能獲得更多用戶的青睞。

10月14日，vivo X200系列正式發布，藍廠除了Pro體驗標準版、「藍血滅霸」vivo X200 Pro之外，還定製了一款小直屏版本vivo X200 Pro mini，今天我們就來詳細測試一下它的實際表現如何。

1、單手可握的口袋旗艦

介紹外觀之前，我們先來看看vivoX200 Pro mini的核心亮點——蔡司大師色彩小直屏，它6.31寸的規格相比主流安卓旗艦6.7、6.8的尺寸還是要小上不少，極窄四等邊邊框保證了視覺一致性。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

這塊屏幕具有2640×1216高分辨率，460PPI高密度像素，支持1-120Hz的自適應動態刷新率。眾所周知，屏幕顯示一直是手機耗電「大頭」，相對更小的屏幕搭配LTPO技術也進一步提升了日常使用續航。

其他參數方面，這塊屏幕的局部峰值亮度達到4500nit，全局激發亮度也可達到1800nit，保證用戶在明亮的戶外環境也能看清內容。而在暗光環境下，其也支持2160Hz高頻PWM調光，減少低亮度顯示時出現的頻閃、亮度跳變現象，搭配夜貓護眼2.0、AI場景亮度等軟件算法，全場景保護用戶用眼健康。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

vivo X200 Pro min採用啞光鋁合金中框，機身四角圓潤，整機重量控制在187g，單手握持時四指能寬裕出接近一個指節，拇指操控更加靈活。

機身右側設置有音量、電源鍵，揚聲器，C口和卡槽在機身下方。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

翻到背面，vivo X200 Promini的後攝模組Deco延續家族式設計，幾顆鏡頭對稱放置，更詳細的影像素質之後再聊。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

該機為用戶提供了四種配色，我們拿到了鈦青配色，它和微粉、簡黑的背板均採用磨砂質感AG玻璃，併疊加獨特單晶硅鍍膜材質，將青綠色與金屬質感有機結合。喜歡更絲滑手感的用戶可以選擇簡約大氣的「直白」配色。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

有輕巧設計、四窄邊直屏、護眼屏幕加持，vivoX200 Pro mini不僅能用手感征服用戶，還能兼顧日常體驗，長時間使用也不會累手，這也引出了我們接下來要體驗的兩大核心場景：影像與遊戲，看看這款小杯「滅霸」表現如何。

2、長焦小滅霸不錯過精彩瞬間

如今中高端手機都在卷長焦，主打全能影像表現的vivo X200系列也不例外。我們手中的vivo X200 Pro mini採用5000萬像素IMX882蔡司超級長焦，1/1.95英寸感光面積，能夠實現高達100x的蔡司超清變焦，更大的單位像素面積再搭配上蔡司T*光學鍍膜，夜間長焦拍攝的效果不輸日間，讓你不錯過每一個精彩瞬間。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

上圖是vivo X200 Promini的長焦鏡頭拍攝出的一組夜景樣張，分別是1X、2X、10X三個焦段，前兩個焦段畫面的細節非常豐富，光效自然，明暗區域對比強烈。10X長焦拍出的樣張能清晰辨識出建築紋理，整體沒有明顯噪點。通過藍圖算法矩陣的大模型畫質增強技術，我們在使用20X及以上變焦拍攝時，畫面細節表現也有大幅提升，有效改善畫面邊緣模糊。

在明亮場景下，這顆蔡司超級長焦能帶來更出眾的拍攝效果，畫面清晰明亮，展現出極佳的解析力。廣受用戶好評的長焦微距功能也沒有缺席，10X變焦也能拍出微距大片，隨時記錄各種小生靈。

主攝方面，vivo X200 Promini採用X200 Pro同款5000萬像素蔡司大底T*主攝，其採用22nm製程工藝打造，擁有f/1.57大光圈，搭配精度躍遷技術能夠提前預測光線打在傳感器上的位置，對偏移的光線進行定向矯正補償，從而提高整體畫質清晰度。

來看看這顆主攝在不同光線環境下的拍照效果：

日間環境的拍攝效果足夠出色，寬容度高，能準確還原人眼所見，在光線不足的街道、室內場景這顆主攝的成像效果也很不錯，高光壓制合理，眩光控制出色，整體觀感很乾淨。

這裏值得一提的是，vivo將夜景、月亮、星空等功能統統集成在全新「風光模式」中，大量氛圍、風格供用戶挑選，讓小白也能拍出專業級成片。比如在拍攝一些動態場景時，我們可以開啟風光慢門功能，無需額外操作就能拍出城市夜晚車水馬龍的流動感。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

拍攝人像照片時，畫面虛化效果自然，能更加凸出人物主體。喜歡在社交平台上分享生活的用戶也能直出Live Photo動態照片，讓照片更具生命力。

vivo X200 Pro mini還有一顆5000萬像素三星JN1超廣角鏡頭，這顆傳感器想必大家也很熟悉了，視角大畸變處理出色，能記錄下更寬廣的場景。

出色的硬件素質搭配豐富的拍攝模式，vivoX200 Pro mini讓專業風格化攝影不再觸不可及，簡單便捷的出片體驗才是一款移動攝影設備真正需要做到的。

3、天璣9400晶片加持 解鎖性能新體驗

vivo X200 Pro mini，先是Pro才是mini，它採用天璣9400晶片，其採用台積電第二代3nm製程工藝，全大核CPU算力充沛，賦能日常遊戲體驗以及藍心大模型AI功能。vivo自研藍晶晶片技術棧在這顆強勁晶片的基礎上進一步提升了產品的耐用性、功耗、通信等等，天璣調校還得看藍廠。

接下來看看跑分，vivo X200Pro mini跑安兔兔V10版本成績為2812689，相較天璣9300晶片有明顯提升。GeekBench 6測試獲得單核2743，多核8664分的成績。在考驗光線追蹤性能的3DMarkSolarBay測試中，vivo X200 Promini獲得10510分，關於光追在遊戲中的實際顯示效果我們也進行了測試。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

遊戲實測環節，我們選擇了「性能質檢員」《原神》進行了30分鐘須彌城跑圖測試，遊戲內設置極高畫質+60幀模式，實測幀率結果如下：

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

遊戲實測結束之後，平均幀率穩定在60.2，全程畫面流暢無明顯波動，機身也沒有明顯發熱，握持時並不會感覺燙手。

在藍晶晶片技術棧的加持下，vivoX200 Pro mini還能實現更多的遊戲功能，注重遊戲畫面的用戶可以開啟「遊戲超分」，系統會基於AI功能逐幀分析畫面並提升畫質，顯示效果甚至能超越原生畫質。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

vivo X200 Pro mini還全球首發了暗區突圍90幀全場景光追體驗，可以看到遊戲畫面中的光效，從實體陰影和水面能看到更加栩栩如生的畫面效果。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

4、小身材藴含大能量 5700mAh告別續航焦慮

很多消費者不買小屏手機，就是擔心電池「縮水」，續航不夠一天使用，頻繁充電影響體驗。而vivo X200 Pro mini這次內置了5700mAh半固態藍海電池，容量要高於很多大屏旗艦。

vivo是如何在小機身內塞入這麼大容量電池的？這要得益於其採用的第三代硅負極技術，硅含量相比行業更多，電池內部由多種納米級結構組成，不僅有效抑制膨脹問題，電池密度也達到了831Wh/L，小體積電池也能充入更多電量。

不僅容量夠大，這塊藍海電池還通過在內部液態電解液中加入固態電解質，降低內部阻抗，極大增強了低温環境下的耐用表現，嚴寒環境不怕凍沒電。

講了這麼多，我們來看看vivo X200 Pro mini實際續航表現怎麼樣。我們對其進行了5小時重度續航測試，囊括遊戲、視頻、刷訊息流、拍攝等日常場景，旨在模擬用戶在重度使用情況下的表現。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

從實測結果來看，vivo X200 Pro mini的續航表現還是很不錯的，小巧的機身也能保證不錯的日常使用體驗，一天一充無壓力。

聊完續航，我們看看vivo X200 Pro mini的充電配置。該機支持Pro同款90W超快閃充+30W無線閃充，為用戶提供了更多的選擇。充電實測成績如下：

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

實測顯示，vivo X200 Pro mini能在30分鐘內充入70%的電量，48分鐘充滿，要知道這是一款內置5700mAh大電池的手機，這樣的速度表現很不錯。

vivo X200 Pro mini的出現打破了傳統小屏產品電池縮水的固有觀念，無論是續航還是充電都是行業領先水準。同時，旗艦該有的無線充電也沒有缺席，用完隨放隨充的體驗感非常不錯。

5、能拖就拖不耽擱 OriginOS 5新功能體驗

OriginOS系統一向以流暢見長，最新的迭代大版本OriginOS 5也在vivo X200系列上首發，其不僅在視覺效果、流暢體驗方面大幅提升，也在藍心大模型的加持下帶來了相當豐富的AI功能，我們體驗其中幾個很實用的小功能。

首先就是「小V圈搜」功能，我們在生活中看到了感興趣的好物，拍下來雙指同時按住屏幕就會彈出圈選界面，輕輕一畫你就能得到想要的答案。舉個例子，我們在動漫店門口看到帥氣的角色，拍下來問問小V，它就會告訴你他叫什麼，出自什麼作品。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

再比如你看上了什麼數碼好物，只需簡單圈選，小V會直接給你推送相關產品的電商鏈接，直接幫用戶略去了識別物品、打開購物軟件搜索的多步操作。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

除了拍攝、掃描生活中的物品，小V圈搜還有更多玩法，比如用戶收到開會日程時，我們可以圈住會議地點、時間，小V可以直接幫你建立日程，實時提醒你前往參加；在查找美食攻略時看到了什麼心儀的小店，也能直接圈選地址，小V可以幫你複製並導入導航軟件，相當便利好用。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

為了進一步減少操作步驟，OriginOS5系統還新增了一塊原子島，長按照片、文字就可以拖入屏幕上方「島內」，系統也會提供對應的APP建議，隨拖隨用，有什麼疑問直接拖給小V，它就能帶給你回答。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

這塊原子島也能起到流轉分享的作用，平時拍下的照片可以長按拖到島內，快速分享給其他應用，看到心儀的小店只需長按地址並拖到島內的導航軟件，當前界面就會彈出導航APP小窗提供地圖服務，雙擊即可放大至全屏，一拖即達免去大量操作。

藍心小V還擁有智能繪畫、閲讀助手、運動教練等多種智能體，每個對應不同領域，更專業也更懂你。就比如運動教練能通過分析你的健康數據，為你提供鍛鍊計劃，並回答你關於健康生活的問題，非常貼心。

vivo X200 Pro mini評測（中關村在線提供）

與此同時，藍心小V也會在你需要的時候，主動為你推薦合適的智能體，讓你便捷享受各方向的專業智能服務。

這些智能體有多強？vivo曾經在今年的VDC期間放出過一個「彩蛋」：PhoneGPT智能體，假如你有訂餐需求，只需和藍心小V聊聊想吃什麼，它就能自動打開App搜索餐廳，並自動撥打電話，用AI語音完成訂座，操作一氣呵成。

在OriginOS 5系統的加持下，vivo X200 Pro mini更加輕便好用，筆者也非常推薦各位上手體驗一下，它確實讓人機交互變得更加有趣和便捷。

6、總結

做一款小屏手機，尤其是小屏旗艦，對於手機廠商無疑是較為「冒險」的選擇，畢竟有不少定位接近的產品「慘淡」銷量成績在前，如果不能用出色的配置、體驗打破一般用戶的「小屏配置閹割」的固有觀念，競爭力相比大屏旗艦就要大打折扣。

vivo X200 Pro mini作為X系列走小屏路線的嘗試，還是交出了一份高分答卷，無論是天璣9400晶片、5700mAh電池還是高素質三攝影像都是行業領先級別，完全沒有在配置上妥協，希望未來會有更多不同形態的手機產品上市，為用戶帶來更豐富的購機選擇，市場在等待的，可能就是廠商們對不同形態的探索。

延伸閱讀：vivo X200 Pro評測 影像滅霸再進化 頂級攝影與效能絕佳融合（點擊連結看全文）

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】