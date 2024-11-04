OnePlus 13旗艦手機　S8E晶片、6.82吋巨屏還有大電池　售價進取

撰文：Mobile Magazine
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日前 OnePlus 正式在國內推出 S8E 旗艦手機新作 OnePlus 13，其配備 Hasselblad 三鏡、6.82 吋 QHD+ 巨屏，頂配 24+1TB 儲存跟提升至 6,000mAh 電池等強勁功能。

OnePlus 13 已正式開賣，官網顯示裝置將具備白露晨㬢、黑曜秘境及藍調時刻三色款設計，標配 12+256 售 4,499 人民幣（約港幣 $4,910）。

OnePlus 13旗艦手機（OnePlus）

另外 OnePlus 13 又提供 12+512、16+512 及焦點頂配 24+1TB 等三種儲存配置，後者售價則為 5,999 人民幣（約港幣 $6,560）。

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配備高通 S8E 晶片的 OnePlus 13，具 LYT-808 50MP OIS 主鏡組成 Hasselblad 三鏡、6.82 吋 QHD+ 東方屏，電池容量亦提升至 6,000mAh。

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