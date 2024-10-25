Honor MagicOS 9.0已開啟手機AI新篇章？智能驚人進化值得期待

一夜之間，AI 智能體學會操縱手機了。



「太可怕了。」

在直播間裏，趙明向周鴻禕現場展示了真正的技術，找 AI 智能體整點咖啡：

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只需要拿起手機説：

「點三杯瑞幸的美式咖啡，大杯。」

手機內的 AI 智能體在明確需求後，就會自動閲讀理解手機屏幕上的內容，自動操作手機上的美團 APP，無需傳統語音助手的多輪次對話，你只需要最後點擊下單付錢的按鈕就行了。

視頻連線還可以做到 AI 換臉檢測：

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不論是 Deepfake 還是其他的 AI 換臉技術，手機都能用端側的算法識別出來併發出警告。

這就是新一代 AI 手機的打開方式嗎？看得出來，智能體自動辦事的流程既方便，又透明可見：你可以看到手機能夠像人一樣，打開 APP 讀取畫面，點擊操作的全過程，只有最後的「確認」按鈕需要你自己來完成。

10 月 23 日下午，榮耀正式發佈了新一代操作系統 MagicOS 9.0，這一系列新功能正式宣告上線，不出意外的話，月底就能和我們見面了。

Honor AI（機器之心提供）

在發佈會上，榮耀宣佈 MagicOS 9.0 是業內首個搭載智能體的個人化全場景 AI 操作系統。它帶來的全新體驗，讓智能終端真正進入到了「自動駕駛」時代。

距離聯發科和高通的發佈過去不遠，新一代旗艦手機即將發佈的當口，榮耀已經率先出手，掀起了一波影響力覆蓋面巨大的技術變革，讓我們洞見了下一代操作的未來。

魔法大模型家族，驅動平台級 AI 再進化

不僅在移動設備領域，進入 2024 年，AI 和大模型的風向已經出現了一些肉眼可見的變化。

先是大模型的體量由大向小。不論是 OpenAI、谷歌這樣的行業領導者，還是 Mistral、智譜等創業公司，紛紛在千億級大模型之外開闢了「小模型」的戰場。人們希望通過不斷優化提升效率，大幅降低生成式 AI 的應用門檻。

而不斷縮小體型，甚至已經進入端側的輕量級大模型，卻依然實力不減，經過快速迭代，紛紛呈現出多模態、長文本的能力。

榮耀 MagicOS 9.0 全新 AI 智能體交互範式的背後，就有這樣的新一代模型作為支撐。

隨着新一代系統的問世，榮耀新一代端側、雲側大模型矩陣浮出水面。在 MagicOS 9.0 上，榮耀一口氣落地了語言大模型、圖像大模型、語音大模型、多模態大模型等一系列大模型組成的家族矩陣。

Honor AI（機器之心提供）

全新升級的端側語言大模型 Nano（3B），相較於 MagicOS 8.0 部署的 7B 魔法大模型，因為模型「瘦身」，帶來了更快的加載速度（提升 77％）和出詞速度（提升 500％），並在功耗、ROM 和 RAM 佔用等影響手機日常運行的多個方面都得到了優化。

還有多模態大模型，在包括圖像、語音在內的多模態應用場景提供了更強的動力。其中，圖像大模型在圖像語義理解和圖像內容生成方面均有質的提升，語音大模型則實現了超流暢的人機自然對話、更逼真的音色克隆和穩定準確的實時互譯。

它們是 AI 手機智能體實現「自動駕駛」的前置條件：多模態大模型已讓手機具備了 UI 語義理解、屏幕內容解析和行為語義理解能力。

伴隨端雲協同的魔法大模型家族基礎能力的全方位提升，MagicOS 在個人化理解、多任務規劃、海量知識理解、文本內容生成等場景中更加得心應手。

橫向來看，在 MagicOS 9.0 上，AI 場景感知的類別已經由上一代的 40 類增加到了 60 類，用户理解類別由 600 項提升到了 950 項，意圖決策覆蓋場景更是由 100 個飆升到了 600 個。

可以説，在擁有這一套大模型矩陣之後，榮耀才能構建起以人為中心的手機交互邏輯，在場景感知、用户理解和意圖決策等方面獲得質的飛躍。

當然，在擁有了強大的大模型家族之後，更重要的是如何來使用它。榮耀大模型家族矩陣的重心並不是為了簡單的端側生成，或服務於特定應用，而是為了賦能平台級 AI。

Honor AI（機器之心提供）

在 MagicOS 9.0 中，魔法大模型家族加持的平台級 AI 覆蓋多樣化的場景，橫跨各個 APP 和手機能力，可在更多應用場景中實現按需調度、靈活調配，並在端側構建起多維度的個人知識庫。

舉個例子，MagicOS 9.0 基於榮耀 AI 智能體可以實現「一句話取消自動續費」：

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你只需要對手機發出一句話的詢問，智能體就自動開始查閲支付寶、微信等應用，很快你就能對手機、平板等電子設備上 APP 買的會員瞭如指掌，避免在不瞭解的情況下一直續訂，已經訂閲的也可以一鍵取消。

平台級的 AI 不僅意味着打通應用的壁壘，讓手機融為一體，也意味着讓手機可以理解人、賦能人、強化人。

榮耀 Magic Live 智慧引擎通過融合基於個人行為的多維數據、個人記憶推理式圖譜和個人畫像的知識索引，可以在手機端側構建起多維度的個人知識庫。這樣，在保證用户隱私的前提下，手機可以真正理解使用者，一系列更深入的意圖理解和個性化的複雜場景服務就能得以實現了。

值得一提的是，榮耀 MagicOS 9.0 的大模型能力已獲得信通院認證的「最強 AI 大模型能力」評級。

此外，榮耀還積極投入到整個行業 AI 智能體標準制定的相關工作中，作為核心貢獻者，聯合國家機構中國信通院制定了 AI 時代下終端智能化分級體系，這個分級體系得到了所有手機⼚商的⼀致認可。

在汽車領域，自動駕駛被分為 Level 0 到 Level 5。而首發搭載 MagicOS 9.0 的榮耀 Magic7 系列通過《終端智能化分級測試方案》評估，終端智能化水平達到行業目前最高等級 L3，放在自動駕駛汽車領域來看的話，這就相當於今年底將要落地的端到端城市自動駕駛系統的水平。

幾乎任何路況，都能「自動駕駛」了。

AI 手機的智能體革命

從榮耀平台級 AI 的嘗試中我們可以看出，想要實現 AI 智能體的高 Level 自動化，絕不僅僅是「把大模型塞進手機」。

是什麼讓 MagicOS 發展成今天這樣？回看榮耀 Magic 手機的發展歷程，我們可以整理出兩條線。

首先是對手機 AI 形態的長期探索。榮耀自 2016 年推出初代 Magic 手機時就率先提出了手機 AI 的概念。到去年 6 月，又率先提出把 AI 大模型引入手機端側的戰略，今年 1 月，伴隨榮耀 MagicOS 8.0 的發佈，通過平台級 AI 使能的意圖識別方式，智能手機的人機交互進入了新的階段。

在 MagicOS 8.0 操作系統上，榮耀引入大模型技術，構建平台級 AI 實現了意圖識別，進而帶來了任意門、靈動膠囊等一系列功能，大幅提升了用户體驗。

在這背後，是榮耀面向未來 AI 時代的深層次思考：體驗的進一步提升，需要利用 AI 技術對系統進行重構。榮耀把過去各自獨立的 APP、菜單形的訂閲模式，以平台級 AI 為核心連接在了一起。

至此，各應用之間的藩籬被打破，人機交互的步驟被大幅簡化。這一切改變的原因，是以平台級 AI 為核心，構建以人為中心的操作系統。

智能體的發展，是 AI 大模型能力落地的主線。自大模型技術爆發後，多模態、多任務、多領域的大模型被認為是通向 AGI 的必經之路。在人們的設想中，人與 AI 的交互會覆蓋語音、文字、圖片等各種方式，由大模型驅動的 AI 手機也需要能夠充分理解人類意圖，根據環境、個人喜好、環境等信息迅速制定出可用計劃，進而自動幫人完成各類任務。

智能體（AI Agent）就是用來執行這樣複雜的任務的。它基於大模型的能力，既具有自主性，又能進行環境交互，可以分解複雜任務進行規劃，使用專業的模型或外部工具來提升自身能力，還擁有遠超大模型本身的記憶能力。

這意味着在切入智能體方向後，手機這樣的設備可以利用相對輕量級的模型，承載起更加複雜的智能化任務。與此同時，設備在與人的日常高頻率互動中可以不斷積累背景理解，這是以往基於雲端大模型的應用和服務所不能做到的。

在榮耀 MagicOS 9.0 上，這兩條線終於匯合到了一起。基於大模型能力的底座，平台級 AI 擁有了感知環境、學習使用者行為的能力。再通過智能體的應用，手機可以在理解用户的前提下調用不同的 APP 來實現複雜的功能，展現出多樣化的能力。

現在，手機 OS 可以幫助用户去完成一系列想做但不會做，會做但不想做的事情，比如點咖啡、取消自動扣費、AI 換臉檢測等，通過 AI 智能體就能自動完成。

如果把目光看向更遠，手機廠商智能體化的思路與科技公司也是不謀而合。

今年，各家大廠紛紛提出了基於智能體的應用。微軟率先發布了 Copilot，蘋果將 OpenAI 大模型接入了 Apple Intelligence ，朱克伯格更是斷言：

AI 智能體的數量可能會達到數十億，最終甚至超過人類。

在 9 月底的 Meta Connect 2024 大會上，Meta 推出了接入 Llama 3.2 的智能眼鏡 Orion 和升級版 Quest 3S，通過智能體的方式，把大模型迅速引入 Meta 旗下的各個應用和設備。

就在本週一，微軟正式推出了 10 種 AI 智能體。這些智能體可以包攬銷售、客服、財務、供應鏈管理的工作，無需人工干預就可以執行各種任務。

新自主代理功能（x）

微軟 CEO 薩提亞・納德拉（Satya Nadella）表示，智能體接管繁重任務之後，人們可以騰出時間來執行更有價值的任務，生產力就這樣提高了。

同樣是在這個時間點，在生成式 AI 下半場，榮耀是第一個發力 AI 智能體的手機廠商。MagicOS 9.0 推出之後，在智能手機上，我們也能很快體驗一把效率升級。

AI 手機，還得看榮耀

今天，傳統的 OS 已經固化，無論是Android還是 iOS 的演進幾乎走到了瓶頸，消費者已經不再關心手頭的設備是Android 15 還是 iOS 18，而是關注 AI 時代中，終端能給我們帶來什麼樣的跨越體驗。

上週末，內部員工稱蘋果 AI 技術「至少落後兩年」的消息被曝出，成為了熱議的話題。

據稱，蘋果內部的研究表明，其即將推出的人工智能功能缺乏對谷歌、OpenAI 和 Meta 等對手的競爭力。蘋果 CEO 蒂姆・庫克（Tim Cook）還一度站出來回應。

內部員工稱蘋果 AI 技術「至少落後兩年」（機器之心提供）

有落後者，自然就有領先者。相比之下，榮耀 MagicOS 對於下一代操作系統的思考和構建，已經處於領跑者的姿態。

榮耀列出了一份數據：在 MagicOS 8.0 版本推出以後，在過去近十個月時間裏，僅「任意門」這個功能的意圖識別累積次數，就已經超過了 16.8 億次。此外像靈動膠囊、YOYO 建議、智慧成片、多日程管理等特性，也在被很多手機廠商陸續跟進。

在 MagicOS 9.0 上，有了平台級 AI 和系統級 AI 智能體的落地，榮耀正在與全球合作伙伴共同努力，以開放的姿態擁抱人機交互的變革。手機上越來越多的功能，將會被 AI 大模型來驅動，更多的可能性將會出現。

10 月 30 日，首發搭載 MagicOS 9.0 的新一代旗艦手機 Magic7 系列就將發佈，它將搭載最新一代旗艦芯片驍龍 8 至尊版。

趙明已宣佈，在新手機上，除了 AI 智能體的引入之外，影像和遊戲也將首次搭載生成式 AI 能力。還有更多黑科技即將公佈。

AI 手機的新篇章，未來操作系統的新發展，將由以榮耀為代表的中國科技企業親手打開。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】