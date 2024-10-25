Honor MagicOS 9.0已開啟手機AI新篇章？智能驚人進化值得期待

撰文：機器之心
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一夜之間，AI 智能體學會操縱手機了。

「太可怕了。」

在直播間裏，趙明向周鴻禕現場展示了真正的技術，找 AI 智能體整點咖啡：

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只需要拿起手機説：

「點三杯瑞幸的美式咖啡，大杯。」

手機內的 AI 智能體在明確需求後，就會自動閲讀理解手機屏幕上的內容，自動操作手機上的美團 APP，無需傳統語音助手的多輪次對話，你只需要最後點擊下單付錢的按鈕就行了。

視頻連線還可以做到 AI 換臉檢測：

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不論是 Deepfake 還是其他的 AI 換臉技術，手機都能用端側的算法識別出來併發出警告。

這就是新一代 AI 手機的打開方式嗎？看得出來，智能體自動辦事的流程既方便，又透明可見：你可以看到手機能夠像人一樣，打開 APP 讀取畫面，點擊操作的全過程，只有最後的「確認」按鈕需要你自己來完成。

10 月 23 日下午，榮耀正式發佈了新一代操作系統 MagicOS 9.0，這一系列新功能正式宣告上線，不出意外的話，月底就能和我們見面了。

Honor AI（機器之心提供）

在發佈會上，榮耀宣佈 MagicOS 9.0 是業內首個搭載智能體的個人化全場景 AI 操作系統。它帶來的全新體驗，讓智能終端真正進入到了「自動駕駛」時代。

距離聯發科和高通的發佈過去不遠，新一代旗艦手機即將發佈的當口，榮耀已經率先出手，掀起了一波影響力覆蓋面巨大的技術變革，讓我們洞見了下一代操作的未來。

魔法大模型家族，驅動平台級 AI 再進化

不僅在移動設備領域，進入 2024 年，AI 和大模型的風向已經出現了一些肉眼可見的變化。

先是大模型的體量由大向小。不論是 OpenAI、谷歌這樣的行業領導者，還是 Mistral、智譜等創業公司，紛紛在千億級大模型之外開闢了「小模型」的戰場。人們希望通過不斷優化提升效率，大幅降低生成式 AI 的應用門檻。

而不斷縮小體型，甚至已經進入端側的輕量級大模型，卻依然實力不減，經過快速迭代，紛紛呈現出多模態、長文本的能力。

榮耀 MagicOS 9.0 全新 AI 智能體交互範式的背後，就有這樣的新一代模型作為支撐。

隨着新一代系統的問世，榮耀新一代端側、雲側大模型矩陣浮出水面。在 MagicOS 9.0 上，榮耀一口氣落地了語言大模型、圖像大模型、語音大模型、多模態大模型等一系列大模型組成的家族矩陣。

Honor AI（機器之心提供）

全新升級的端側語言大模型 Nano（3B），相較於 MagicOS 8.0 部署的 7B 魔法大模型，因為模型「瘦身」，帶來了更快的加載速度（提升 77％）和出詞速度（提升 500％），並在功耗、ROM 和 RAM 佔用等影響手機日常運行的多個方面都得到了優化。

還有多模態大模型，在包括圖像、語音在內的多模態應用場景提供了更強的動力。其中，圖像大模型在圖像語義理解和圖像內容生成方面均有質的提升，語音大模型則實現了超流暢的人機自然對話、更逼真的音色克隆和穩定準確的實時互譯。

它們是 AI 手機智能體實現「自動駕駛」的前置條件：多模態大模型已讓手機具備了 UI 語義理解、屏幕內容解析和行為語義理解能力。

伴隨端雲協同的魔法大模型家族基礎能力的全方位提升，MagicOS 在個人化理解、多任務規劃、海量知識理解、文本內容生成等場景中更加得心應手。

橫向來看，在 MagicOS 9.0 上，AI 場景感知的類別已經由上一代的 40 類增加到了 60 類，用户理解類別由 600 項提升到了 950 項，意圖決策覆蓋場景更是由 100 個飆升到了 600 個。

可以説，在擁有這一套大模型矩陣之後，榮耀才能構建起以人為中心的手機交互邏輯，在場景感知、用户理解和意圖決策等方面獲得質的飛躍。

當然，在擁有了強大的大模型家族之後，更重要的是如何來使用它。榮耀大模型家族矩陣的重心並不是為了簡單的端側生成，或服務於特定應用，而是為了賦能平台級 AI。

Honor AI（機器之心提供）

在 MagicOS 9.0 中，魔法大模型家族加持的平台級 AI 覆蓋多樣化的場景，橫跨各個 APP 和手機能力，可在更多應用場景中實現按需調度、靈活調配，並在端側構建起多維度的個人知識庫。

舉個例子，MagicOS 9.0 基於榮耀 AI 智能體可以實現「一句話取消自動續費」：

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你只需要對手機發出一句話的詢問，智能體就自動開始查閲支付寶、微信等應用，很快你就能對手機、平板等電子設備上 APP 買的會員瞭如指掌，避免在不瞭解的情況下一直續訂，已經訂閲的也可以一鍵取消。

平台級的 AI 不僅意味着打通應用的壁壘，讓手機融為一體，也意味着讓手機可以理解人、賦能人、強化人。

榮耀 Magic Live 智慧引擎通過融合基於個人行為的多維數據、個人記憶推理式圖譜和個人畫像的知識索引，可以在手機端側構建起多維度的個人知識庫。這樣，在保證用户隱私的前提下，手機可以真正理解使用者，一系列更深入的意圖理解和個性化的複雜場景服務就能得以實現了。

值得一提的是，榮耀 MagicOS 9.0 的大模型能力已獲得信通院認證的「最強 AI 大模型能力」評級。

此外，榮耀還積極投入到整個行業 AI 智能體標準制定的相關工作中，作為核心貢獻者，聯合國家機構中國信通院制定了 AI 時代下終端智能化分級體系，這個分級體系得到了所有手機⼚商的⼀致認可。

在汽車領域，自動駕駛被分為 Level 0 到 Level 5。而首發搭載 MagicOS 9.0 的榮耀 Magic7 系列通過《終端智能化分級測試方案》評估，終端智能化水平達到行業目前最高等級 L3，放在自動駕駛汽車領域來看的話，這就相當於今年底將要落地的端到端城市自動駕駛系統的水平。

幾乎任何路況，都能「自動駕駛」了。

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AI 手機的智能體革命

從榮耀平台級 AI 的嘗試中我們可以看出，想要實現 AI 智能體的高 Level 自動化，絕不僅僅是「把大模型塞進手機」。

是什麼讓 MagicOS 發展成今天這樣？回看榮耀 Magic 手機的發展歷程，我們可以整理出兩條線。

首先是對手機 AI 形態的長期探索。榮耀自 2016 年推出初代 Magic 手機時就率先提出了手機 AI 的概念。到去年 6 月，又率先提出把 AI 大模型引入手機端側的戰略，今年 1 月，伴隨榮耀 MagicOS 8.0 的發佈，通過平台級 AI 使能的意圖識別方式，智能手機的人機交互進入了新的階段。

在 MagicOS 8.0 操作系統上，榮耀引入大模型技術，構建平台級 AI 實現了意圖識別，進而帶來了任意門、靈動膠囊等一系列功能，大幅提升了用户體驗。

在這背後，是榮耀面向未來 AI 時代的深層次思考：體驗的進一步提升，需要利用 AI 技術對系統進行重構。榮耀把過去各自獨立的 APP、菜單形的訂閲模式，以平台級 AI 為核心連接在了一起。

至此，各應用之間的藩籬被打破，人機交互的步驟被大幅簡化。這一切改變的原因，是以平台級 AI 為核心，構建以人為中心的操作系統。

智能體的發展，是 AI 大模型能力落地的主線。自大模型技術爆發後，多模態、多任務、多領域的大模型被認為是通向 AGI 的必經之路。在人們的設想中，人與 AI 的交互會覆蓋語音、文字、圖片等各種方式，由大模型驅動的 AI 手機也需要能夠充分理解人類意圖，根據環境、個人喜好、環境等信息迅速制定出可用計劃，進而自動幫人完成各類任務。

智能體（AI Agent）就是用來執行這樣複雜的任務的。它基於大模型的能力，既具有自主性，又能進行環境交互，可以分解複雜任務進行規劃，使用專業的模型或外部工具來提升自身能力，還擁有遠超大模型本身的記憶能力。

這意味着在切入智能體方向後，手機這樣的設備可以利用相對輕量級的模型，承載起更加複雜的智能化任務。與此同時，設備在與人的日常高頻率互動中可以不斷積累背景理解，這是以往基於雲端大模型的應用和服務所不能做到的。

在榮耀 MagicOS 9.0 上，這兩條線終於匯合到了一起。基於大模型能力的底座，平台級 AI 擁有了感知環境、學習使用者行為的能力。再通過智能體的應用，手機可以在理解用户的前提下調用不同的 APP 來實現複雜的功能，展現出多樣化的能力。

現在，手機 OS 可以幫助用户去完成一系列想做但不會做，會做但不想做的事情，比如點咖啡、取消自動扣費、AI 換臉檢測等，通過 AI 智能體就能自動完成。

如果把目光看向更遠，手機廠商智能體化的思路與科技公司也是不謀而合。

今年，各家大廠紛紛提出了基於智能體的應用。微軟率先發布了 Copilot，蘋果將 OpenAI 大模型接入了 Apple Intelligence ，朱克伯格更是斷言：

AI 智能體的數量可能會達到數十億，最終甚至超過人類。

在 9 月底的 Meta Connect 2024 大會上，Meta 推出了接入 Llama 3.2 的智能眼鏡 Orion 和升級版 Quest 3S，通過智能體的方式，把大模型迅速引入 Meta 旗下的各個應用和設備。

就在本週一，微軟正式推出了 10 種 AI 智能體。這些智能體可以包攬銷售、客服、財務、供應鏈管理的工作，無需人工干預就可以執行各種任務。

新自主代理功能（x）

微軟 CEO 薩提亞・納德拉（Satya Nadella）表示，智能體接管繁重任務之後，人們可以騰出時間來執行更有價值的任務，生產力就這樣提高了。

同樣是在這個時間點，在生成式 AI 下半場，榮耀是第一個發力 AI 智能體的手機廠商。MagicOS 9.0 推出之後，在智能手機上，我們也能很快體驗一把效率升級。

AI 手機，還得看榮耀

今天，傳統的 OS 已經固化，無論是Android還是 iOS 的演進幾乎走到了瓶頸，消費者已經不再關心手頭的設備是Android 15 還是 iOS 18，而是關注 AI 時代中，終端能給我們帶來什麼樣的跨越體驗。

上週末，內部員工稱蘋果 AI 技術「至少落後兩年」的消息被曝出，成為了熱議的話題。

據稱，蘋果內部的研究表明，其即將推出的人工智能功能缺乏對谷歌、OpenAI 和 Meta 等對手的競爭力。蘋果 CEO 蒂姆・庫克（Tim Cook）還一度站出來回應。

內部員工稱蘋果 AI 技術「至少落後兩年」（機器之心提供）

有落後者，自然就有領先者。相比之下，榮耀 MagicOS 對於下一代操作系統的思考和構建，已經處於領跑者的姿態。

榮耀列出了一份數據：在 MagicOS 8.0 版本推出以後，在過去近十個月時間裏，僅「任意門」這個功能的意圖識別累積次數，就已經超過了 16.8 億次。此外像靈動膠囊、YOYO 建議、智慧成片、多日程管理等特性，也在被很多手機廠商陸續跟進。

在 MagicOS 9.0 上，有了平台級 AI 和系統級 AI 智能體的落地，榮耀正在與全球合作伙伴共同努力，以開放的姿態擁抱人機交互的變革。手機上越來越多的功能，將會被 AI 大模型來驅動，更多的可能性將會出現。

10 月 30 日，首發搭載 MagicOS 9.0 的新一代旗艦手機 Magic7 系列就將發佈，它將搭載最新一代旗艦芯片驍龍 8 至尊版。

趙明已宣佈，在新手機上，除了 AI 智能體的引入之外，影像和遊戲也將首次搭載生成式 AI 能力。還有更多黑科技即將公佈。

AI 手機的新篇章，未來操作系統的新發展，將由以榮耀為代表的中國科技企業親手打開。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】

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