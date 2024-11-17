DJI飛行眼鏡N3　54度視角、1080P 60Hz大屏　低成本沉浸式體驗

此前，大疆推出了幾款沉浸式飛行體驗無人機，比如DJI Avata、DJI Avata 2，不久前大疆發布的DJI Neo掌上VLOG無人機也可以支持沉浸式飛行體驗。對於用戶來說，沉浸式飛行體驗需要搭配飛行眼鏡，但是對於高性價比的DJI Neo用戶來說，DJI飛行眼鏡3的售價可能不在預算範圍內，因此今天我們為大家帶來一款大疆剛剛發布的飛行眼鏡新品，具備高性價比的DJI飛行眼鏡N3。



DJI飛行眼鏡N3（DJI）

DJI飛行眼鏡N3和DJI Neo、DJI穿越搖桿3

DJI飛行眼鏡N3的售價為1669港元，因此剛好滿足DJI Neo用戶對於沉浸式飛行體驗的需求以及預算內的購買設備需求。另外對於DJI Avata、DJI Avata 2用戶來說，DJI飛行眼鏡N3同樣具備高性價比的優勢，更換飛行眼鏡或者選配飛行眼鏡時也可以重點參考這款產品。另外，DJI飛行眼鏡N3還有一個套裝版本，命名為DJI NEO體感暢飛套裝，包含DJI飛行眼鏡N3、DJI Neo無人機、DJI穿越搖桿3以及兩塊額外的電池。

接着，我們就開始關於DJI飛行眼鏡N3的評測和介紹，本文將重點介紹DJI飛行眼鏡N3搭配DJI Neo掌上VLOG無人機的使用體驗。

DJI飛行眼鏡N3（中關村在線提供）

DJI飛行眼鏡N3為用戶帶來什麼新體驗？

DJI Neo大家並不陌生，而且已經有一定的用戶基礎，筆者身邊很多人都購買了這款產品。DJI Neo的操作模式非常簡單，不需要基礎就可以暢玩，但是在觀看體驗方面並不會給用戶帶來飛行體驗的感受。當用戶搭配DJI飛行眼鏡N3以及DJI穿越搖桿3的時候，不僅可以感受到沉浸式飛行體驗的視覺衝擊力，還可以享受到體感操作帶來「指哪打哪」的操控樂趣。

DJI飛行眼鏡N3（中關村在線提供）

DJI飛行眼鏡N3

另外，搭配DJI飛行眼鏡N3以及DJI穿越搖桿3之後，DJI Neo可以實現一鍵花飛功能，也就是可以進行前空翻、後空翻、左空翻、右空翻以及180°漂移的自動花飛操作。同時，在我們使用DJI Neo時還可以體驗頭部追蹤、虛擬激光筆、無線/有線分享眼鏡圖傳畫面等賣點。眼鏡本身可以進行全景/3D視頻播放，續航時間長達2.5小時。

1080P 60Hz大屏，不用摘眼鏡直接佩戴

接着，我們來看看DJI飛行眼鏡N3的外觀設計以及產品的核心性能。

DJI飛行眼鏡N3依然是採用了深灰色和黑色的配色方案，與之前DJI飛行眼鏡3配色方案相同。DJI飛行眼鏡N3的正面和頂部設計很簡潔，產品的摺疊天線就在飛行眼鏡的頂部。在頂部的前端，設計了USB Type-C接口和Micro SD（TF）卡槽，USB Type-C接口除了可以充電之外，還可以直接連接手機，連接DJI Fly APP或者進行有線圖傳畫面分享等操作。

在飛行眼鏡的頂部和側面，分別設計了操控所用的搖桿、返回按鍵以及開關機按鍵。充電時開關機按鍵也兼顧電量提示的作用。DJI飛行眼鏡N3的操作方式很簡單，通過搖桿就可以進行操作，需要返回時按下返回按鍵即可，因此對用戶來說上手很輕鬆。

DJI飛行眼鏡N3的電池倉（中關村在線提供）

DJI飛行眼鏡N3的電池也是集成在飛行眼鏡內，就在頭後的區域。另外調節束帶鬆緊的旋鈕也在電池倉的外面，用戶佩戴飛行眼鏡之後可以通過旋鈕來固定和鬆開產品。

DJI飛行眼鏡N3的佩戴感受很舒適，通過束帶的力量和額託可以很好的對飛行眼鏡進行支撐，即使長時間佩戴也不會產生不適的感覺。鼻託的部分採用了類膚材質設計，因此感受同樣很舒適，並且具有很好的遮光效果。

DJI飛行眼鏡N3有兩個很大的鏡片設計，因此用戶可以很清晰的看到內部屏幕。DJI飛行眼鏡N3配備了一塊1080P 60Hz的LCD屏幕設計，觀看的視角達到54°，完全可以滿足用戶沉浸式的觀看需求，同時觀看時不會產生眩暈感。

DJI飛行眼鏡N3有一個特色，對於本身佩戴眼鏡的用戶來說十分便捷，那就是用戶不需要摘掉自己的鏡框眼鏡，就可以直接佩戴DJI飛行眼鏡N3。當然，用戶的鏡框眼鏡需要是正常規格，巨大尺寸或者形狀怪異的鏡框眼鏡是無法適配DJI飛行眼鏡N3的佩戴的。

沉浸式的飛行體驗和諸多特色功能

接着就到了我們的沉浸式飛行體驗環節了。首先介紹一下圖傳，DJI飛行眼鏡N3採用了兩發四收的4天線設計，支持DJI O4圖傳系統，抗干擾能力十分出色，同時可以實現1080P 60fps的32ms地延時畫面傳輸，傳輸最遠距離達到13公里。

DJI飛行眼鏡N3的眼鏡除霧功能（中關村在線提供）

在潮濕的環境或者是冬季，尤其是對於本身佩戴眼鏡的用戶來說，經常會產生霧氣影響觀看。DJI飛行眼鏡N3貼心的設計了眼鏡除霧的功能，開啟之後DJI飛行眼鏡N3會通過鏡片兩旁的散熱孔吹風出來，這樣就可以快速吹散霧氣。開啟的方式很簡單，DJI飛行眼鏡N3的下拉菜單中就直接設計了眼鏡除霧功能的快捷按鈕。

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上面提到了，搭配DJI飛行眼鏡N3和DJI穿越搖桿3，DJI Neo也能夠實現一鍵花飛的功能，通過上面的視頻我們就可以直接了解這個功能和其特點，這裏就不重複介紹了。有了一鍵花飛功能，即使是沒有無人機和穿越機操作基礎的新手用戶，也可以通過DJI Neo自動完成這種花哨的花飛拍攝，讓你的VLOG影片可以更加出彩，帶來更刺激的畫面感。

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搭配DJI飛行眼鏡N3和DJI穿越搖桿3，我們可以讓DJI Neo實現體感操作，類似DJI Avata系列的操作和體感模式。在操作時，用戶只需要通過轉動手部的DJI穿越搖桿3，將DJI飛行眼鏡N3畫面中的小白圈改變方向，再扣動穿越搖桿的扳機鍵，DJI Neo就會朝着小白圈的方向飛過去，指哪打哪。這個模式體驗性和操控感受更加有趣，而且新手上手難度極低。

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在DJI Avata和DJI Avata 2中都具備頭部追蹤功能，現在通過DJI飛行眼鏡N3，DJI Neo也可以實現頭部追蹤功能。頭部追蹤功能的原理是無人機可以和DJI飛行眼鏡N3之間同步變化，這樣用戶可以通過轉頭的方式來觀看其它角度、方位的視角，讓我們的體驗感受更出色，就像是在真實的飄在空中觀看一樣。

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此外，上面也提到了搭配DJI飛行眼鏡N3和DJI穿越搖桿3，我們也可以體驗虛擬激光筆的操作。「虛擬激光筆」其實就是讓DJI穿越搖桿3變為調節菜單和功能設置的激光筆，指哪選哪，配合DJI穿越搖桿3上的其它按鍵，可以輕鬆實現更改菜單和功能設置。

高性價比的沉浸式飛行體驗配件

到此為止，我們關於DJI飛行眼鏡N3的評測和介紹就告一段落了。這款產品可以讓DJI Neo等產品的用戶升級沉浸式飛行體驗，讓用戶的觀看感受和體驗性得到大幅度的提升，讓我們以無人機的視角來進行飛行體驗，得到更多的飛行樂趣。

DJI飛行眼鏡N3（中關村在線提供）

DJI飛行眼鏡N3本身具備非常優秀的表現，不論是使用體驗、操控感受、所帶來的觀看收以及其它細節優化都非常到位，能夠給用戶帶來舒適、沉浸式的使用感受，同時對於新手來說很容易上手。

DJI飛行眼鏡N3（DJI）

當然最重要的就是DJI飛行眼鏡N3的性價比非常高，對於預算吃緊但是卻想要體驗沉浸式飛行的用戶來說，DJI飛行眼鏡N3肯定是不二之選。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】