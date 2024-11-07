馬斯克親自澄清 Tesla進軍手機市場的真相：輕鬆可以做但不想做
撰文：中關村在線
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近期有消息稱特斯拉（Tesla）計劃進軍手機市場，然而在最新一期的《Joe Rogan Experience》播客節目中，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）澄清了這一傳聞。他明確表示，儘管特斯拉具備製造手機的能力，但這並非公司的目標。
馬斯克解釋道：
特斯拉比世界上任何一家公司都有能力打造一款新手機，但這不是我們想做的事情，除非我們必須這麼做。
他還進一步補充說，只有當蘋果和Google / Android開始採取一些非常糟糕的行動時，比如審查應用程序或以不正當方式控制市場時，特斯拉才會考慮涉足手機領域。
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值得一提的是，特斯拉已經在汽車製造業徹底改變了運行模式，並且為住宅和商業電池儲能系統提供了新的解決方案。
此外，在馬斯克的其他項目中，如SpaceX和Neuralink（腦機接口技術），他希望打破太空旅行和健康領域的界限。
因此，馬斯克的這番回應似乎表明他並不認為個人通信設備領域需要創新。
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