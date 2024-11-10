eSIM時代要來了嗎？如何才能使用到？對這類人來說它更是必備利器

隨著科技的快速發展，傳統SIM卡迎來了逐漸被eSIM（嵌入式SIM卡）取代的時代。這種虛擬SIM卡內建於設備中，不僅提升了便利性，還方便用戶在全球範圍內輕鬆切換運營商，而多家電信業者也正開始推廣eSIM服務。出國旅行時，隨時保持聯繫與上網變得至關重要，無論是查詢地圖、訂購票券還是與家人朋友分享旅途中的點滴，網卡成為旅客的必備工具。



eSIM卡是什麼？

eSIM卡全稱為「嵌入式SIM卡」，是一種內建於手機裝置中的虛擬SIM卡，雖稱作虛擬SIM卡但實際上是已嵌入手機裡的實體SIM卡。有別於傳統SIM卡，不需要將卡片放入卡槽或拔除實體卡片，而是直接內置於設備之中。只需透過簡單步驟設定就能使用，特別對於裝置沒有雙卡槽的使用者來說可以省下許多換卡的時間。

SIM卡的發展（ubigi）

eSIM和傳統SIM卡有什麼差別？

傳統SIM卡為實體卡片，通常需要插入裝置內，因不同裝置的卡片有著不同大小，故不是每個裝置都適合。而eSIM是內建於設備中的虛擬SIM卡，無需插入或拔除卡片，通常會給使用者一個QR碼點進去開通即可。eSIM提供更高的便捷性與耐用性，不僅不用擔心拔除的卡片需要放置在哪、會不會不見之外，隨時需要夠買時都可輕鬆上網自行選購，不必跑到網卡專賣實體店購買，不僅省方便時間還省力，特別適合經常出國或需要時常切換電信方案的使用者。

eSIM時代要來了嗎？

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eSIM卡的優缺點？

eSIM卡具備很多項優點，使他成為現代通訊的理想選擇。首先，他無須抽換或保存實體卡片，使用上會更加便利，也不必擔心會遺失的問題所在。由於不需要實體卡槽，在使用eSIM裝置時就不必拔除。此外，eSIM讓使用者在有支援eSIM的國家出差或旅遊時無需購買當地網卡或開啟漫遊，即可快速連接當地的網路做使用。eSIM也允許在同一個設備上使用多個門號，確保電話和簡訊不會錯過。門號亦可以同時支援手機、平板和智慧手錶等多個裝置，提升了我們在數位生活的靈活性。

儘管eSIM擁有許多優點，但也並非所有國家和電信業者都支援eSIM，尤其是一些技術發展較慢的地區，可能就無法享受到此服務。另外，部分電信業者的eSIM轉換或啟用流程相對繁瑣，與實體SIM卡相比，可能需要額外的設定或等待時間。eSIM還無法像實體SIM卡一樣輕鬆插拔，若用戶想將號碼轉移至另一台設備，則需經過較複雜的數位設定。儘管eSIM逐漸普及，但仍有許多老舊或入門級裝置不支援此技術。倘若設備損壞或需要維修，eSIM可能會帶來不便，因為無法單獨取出來使用。

最後，對於老年人或者對3C產品不熟悉的人可能會帶來一些挑戰。例如，因eSIM的啟用過程相對複雜，需要掃描QR碼或進行數位設定，這對於不熟悉科技的用戶來說可能會感到困難，老年人可能會難以理解如何在設備上切換或管理多個號碼。因此，儘管eSIM在便利性和靈活性方面雖然優越，但對於某些使用者來說，仍需額外的幫助和指導。

有哪些手機支援eSIM卡？

目前目前大多數的使用裝置裡都含有可支援eSIM，只要查看手機的規格就能夠確認。利用手機頁面撥打*#06#。如果有成功顯示出EID序號，則表示您的手機是有支援eSIM。但要注意的是這個方式僅能初步判斷，並無法保證完全正確無疑。或者是也能夠查看設定中是否含有eSIM的功能。例如，iPhone可以從設定點入查看行動服務中，是否有出現「加入eSIM」。Samsung的話可以從設定中按連結，點選SIM卡管理員，而需出現「新增行動方案」才算有支援eSIM卡。

Samsung手機雖然S20 Ultra／Galaxy Fold／Note20 Ultra及其後推出的型號都有支援eSIM，但會受上市地區而有所限制，像是在台灣被劃入大中華地區（中港澳台），所以支援eSIM的手機型號目前只有Galaxy Z Flip（SM-F700F）、Galaxy Watch系列。

經常去旅行的話，使用eSIM會更方便。（opal-pierce）

手機該換成eSIM卡嗎？

換成eSIM卡有著各種優缺點，若您是經常出國旅遊的人會建議換成eSIM卡使用，對於這類人來說非常便利。若你擔心eSIM的風險或者不會使用的話，則可以考慮繼續使用實體SIM卡。因為對於某些使用者來說，從實體SIM卡切換到eSIM可能需要一些技術上的操作，初次使用時可能會有些困難。

去電信行換eSIM卡要多收錢嗎？

目前台灣的電信業者，包括中華電信、台灣大哥大以及遠傳首次申辦eSIM是免設定費的，但若之後需要再次設定將會酌收300元。申請或者更換eSIM卡時，需攜帶雙證件（例如：身分證、健保卡）至實體門市。

此外，中華電信和台灣大哥大的VIP用戶可以享有免設定費。而台灣大哥大購機續約客戶同樣也免設定費。遠傳的優惠則針對新啟用、攜碼或續約的用戶，在推廣期間內申辦手機合約或在門市購買空機、維修手機時，移轉 eSIM 也能享有免收設定費用。VIP 會員還可享有一年單次免費換卡服務。

eSIM卡怎麼開通？

首先，設定前需檢查自己的裝置型號是否支援eSIM卡，若無支援則無法設定eSIM。若成功支援的話，無論是向電信業者申辦還是在網路上販售平台上購買，在申辦或訂購完成後都會收到啟用eSIM的專屬QR Code（每個eSIM QR Code僅可掃描一次），此時iPhone用戶可以依序按照以下步驟完成eSIM設定：

1. 前往「設定＞行動服務」，點選「加入行動方案」

2. 掃瞄或點入QR Code

3. 前往「設定＞行動服務」，點選「加入行動方案」

4. 輸入確認碼後會跳轉至下個頁面，點選「加入行動方案」，即可啟用eSIM



使用者可以根據自己的需求，在開通後使用編輯「行動方案標籤」、「預設號碼」，以及更新聯絡資訊，即可完成iPhone使用雙卡的設定。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：eSIM是什麼？手機該如何設定使用？完整教學一次看】