2024Q3手機出貨量揭榜　Samsung稱霸但有這隱憂　Xiaomi緊追不放

撰文：Mobile Magazine
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近日研究機構Canalys發表了2024年第三季全球智慧型手機市場總出貨量數據，同樣是Samsung、Apple及Xiaomi 三大霸佔。不過在三大品牌中只有這個品牌出現負增長!

2024年第三季全球智慧型手機排行榜。（canalys）

2024年第三季全球智慧型手機，出貨量達到3.099億部：

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據了解2024年第三季全球智慧型手機，出貨量達到3.099億部，按年增長5%，是自2021年以來表現最強勁的第三季。

而第一位是出貨量5750萬部市佔19%的 Samsung，第二是出貨量5450萬部市佔18%的 Apple，至於第三是出貨量4,280萬部市佔14%的 Xiaomi。

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第二位的 Apple 及第三位的 Xiaomi 按年都有增長，分別是升9%及3%，而 Samsung 就不升反跌2%。

2024年第三季全球智慧型手機排行榜。（canalys）

值的一提是首位的 Samsung 於今年跌2%，令Q3的市佔與第二位的 Apple 相差3%。而於第三的 Xiaomi 將進一步拉近首兩位的距離，更有望成為全球第二大手機品牌。

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