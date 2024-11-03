這款AI創作遊戲在中國成為熱話　曾霸榜至少16天力壓《王者榮耀》

兩眼一睜，開始捲餅。



最近，一款名為《沙威瑪傳奇》的土耳其捲餅小遊戲，火爆全網。

《沙威瑪傳奇》（shawarma）

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火到啥程度？

它力壓《王者榮耀》，穩坐 iOS 免費榜第一，並連續霸榜至少 16 天；

《沙威瑪傳奇》曾力壓《王者榮耀》，穩坐 iOS 免費榜第一。（機器之心提供）

在各大平台日下載量超 10 萬，總下載量破 1 億，日活躍用户高達 2000 萬；

抖音上與其相關的話題播放量超 25.5 億次，微博閲讀量突破 797 萬，B 站上的二創作品更是層出不窮。

在不同平台上也成為熱話（機器之心提供）

甚至還忙壞了一羣「二道販子」。

《沙威瑪傳奇》遊戲帶來的商機（機器之心提供）

瞅瞅這「戰績」，隨便拿一個都能打得一眾遊戲製作商「無語凝噎」。

更炸裂的是，這款讓萬千玩家上頭的遊戲，竟是個「3A」大作，即 AI 作圖、AI 配音、AI 作曲。

AI 作圖、AI 配音、AI 作曲（機器之心提供）

-1- 全網大戰「沙威瑪」，一玩一個不吱聲

所謂「沙威瑪」，其實就是「土耳其烤肉」。

而《沙威瑪傳奇》，説白了就是個美食模擬經營小遊戲 ——

玩家通過製作「沙威瑪」捲餅來換取金幣，以此來升級設備和員工。

為了上難度，遊戲還挖了一些坑。

例如，在有限的時間裏，玩家需要完成切肉、補貨、炸薯條、捲餅、打包、收錢等一連串操作，還要應付顧客的各種需求，手速一慢，就會手忙腳亂，不少網友吐槽，捲餅捲到手疼。

如果想多賺錢，玩家還得合理升級裝備。

有網友沒頂住便宜的誘惑，一上來就升級了烤盤，之後全亂套了 ——

又卷又烤忙到腳不沾地，一不留神還容易烤糊。忙活了大半天，累得要死不説，還賠了本。

類似的還有石榴醬、薯條、飲料機，統統留到最後，否則工序繁瑣到你懷疑人生。

萬能的網友為此出了個保姆級攻略 ——

先搞自動化，自動削肉機、自動包裝機、自動炸土豆機，甭廢話先整上，那效率 ku ku 往上提，然後提高價格、增加產品，拼命攢金幣。

先搞自動化，自動削肉機、自動包裝機、自動炸土豆機，甭廢話先整上，那效率 ku ku 往上提，然後提高價格、增加產品，拼命攢金幣。（機器之心提供）

最讓人頭疼的，是遊戲中總會有顧客「搗亂」：一個是吃霸王餐的乞丐，一個是橫掃千軍的小偷。

身穿打補丁綠衣服的乞丐老頭，總是在店裏最忙的時候出現，點一堆吃的喝的還不付錢，不給他做，他就扔石頭。

揹着麻袋的小偷，人送外號「桌面清理大師」，總在玩家不注意的時候捲走櫃枱上的金幣，需要連續敲擊他的腦袋，他才會惱羞成怒把錢還回來。

網友給他倆起了個 CP 名：連吃帶拿二人組。

連吃帶拿二人組（機器之心提供）

還有那個穿着一條不合身的秋褲、總是嵌在牆裏摸魚的紅鼻子老頭，顧客都排成一條龍了，他倒好，兩眼一閉就是睡。唯一的優點就是不挑食，烤糊的、卷錯的「沙威瑪」都可以丟給他。

將有問題的「沙威瑪」丟給他。（機器之心提供）

當然，玩家也可以爆金幣送他出國留學，學成歸來的老頭可以自動補充酸黃瓜、沙拉醬、橙汁和番薯等小料。

-2- 新概念「3A」大作

看到全網查無此人的開發者名字 ——Eyad AI Shafe，就有一種「大事不妙」的趕腳。

果不其然，跟當年 4399 小遊戲有得一拼的《沙威瑪傳奇》，畫風透着些許古怪。

一點進遊戲，開屏建築上掛着「金山打字王」一樣的店招，如果細究一下，就會發現牆上貼的海報，全是一堆看不懂的「鬼畫符」。‍

（機器之心提供）

而且，紅鼻子老頭、小偷都驚現 4 根手指。顯然，這是 AI 的手筆。

紅鼻子老頭、小偷都驚現 4 根手指。（機器之心提供）

進入遊戲主界面後，它開始播放一首由 AI 作曲神器 Suno 創作的音樂。

「沙威瑪～哦 沙威瑪～有了你～生活美好沒煩惱～」

不僅旋律鬼畜洗腦，歌詞更是抽象，圍繞沙威瑪尬吹了一大波彩虹屁。

由 AI 作曲神器 Suno 創作的音樂（機器之心提供）

還有那充滿喜感的音效。

在遊戲語音選擇界面，AI 用蹩腳的口音翻譯着 14 國語言，其中就包括一股子塑料味的中文。

支援 14 國語言（機器之心提供）

「讓↙我↑們→説↑蒸→文↑」，就像努力練習中文的老外説出來的一樣，混雜了唐山話、東北腔和新疆烤羊肉串風味的獨特口音。

真不愧是史詩級 3A 大作 。

（機器之心提供）

（機器之心提供）

B 站不少 Up 主進行了五花八門的二創，又為這款遊戲的熱度添了一把火。

比如表情包版《沙威瑪傳奇》：

視頻來源：B 站 Up 主嗆了一口

嗩吶版本的 BGM：

視頻來源：B 站 Up 主渾元 Rysn

模仿周杰倫音色，改編的《周餅倫傳奇》：

視頻來源：B 站 Up 主渣渣與脆脆 Shark

一直以來，AI 都在探索遊戲生成的路上。

早在去年，就有開發者 使用 GPT-4、DALL・E 3 和 Midjourney 編寫了小遊戲「憤怒的南瓜」，其中 GPT-4 負責所有的編碼工作，DALL・E 3 和 Midjourney 負責圖形部分。

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這款遊戲雖然很簡單，但卻展示了生成式 AI 帶來的遊戲製作成本節約。畢竟《憤怒的小鳥》在 2010 年最初發布時，成本高達 14 萬美元。

今年年初紅透半邊天的《幻獸帕魯》，也被疑使用 AI 生成遊戲元素。

還有前段時間，毫無編程經驗的小孩哥，利用 AI 代碼生成器 Cursor 製作小遊戲，引發全網圍觀。

以及谷歌推出的實時 AI 生成的遊戲引擎 GameNGen。

它可以在不使用傳統遊戲引擎的情況下為經典射擊遊戲《毀滅戰士》生成實時遊戲畫面。

傳統的遊戲開發需要投入巨大的人力、時間和金錢，而 AI 可以在短時間內生成大量的遊戲內容，大大提高開發效率。

未來 AI 生成遊戲也將釋放出巨大的潛力，誰會成為下一個《沙威瑪傳奇》呢？

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】