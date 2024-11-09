Sony LinkBuds Fit設計輕巧舒適、音質卓越　智能降噪一應俱全

音樂是生活中不可或缺的調味劑，好的耳機則是感受音樂的最佳載體。TWS耳機如今已經成為越來越多音樂愛好者的標配，包括我自己。而在今年我體驗過的眾多真無線耳機中，Sony新推出的LinkBuds Fit給我帶來了一些全新的體驗。



換句話說，它不僅僅是一款耳機，更像是一位貼心的音樂伴侶。接下來，筆者跟大家分享一下近期的一些使用感受，以及這款耳機適合哪些人群。

Sony LinkBuds Fit上手體驗（中關村在線提供）

外觀&佩戴：潮流設計，輕若無感的聽歌體驗

先來說說外觀吧，這次新品的外觀設計和之前的LinkBuds系列真的很不一樣，特別是這個全新設計的充電盒，第一眼就讓我聯想到女生包包裏的化妝盒。陶瓷質感的外盒手感温潤光滑，整體給人的感覺簡潔優雅，小巧便攜。

上蓋的構造巧妙，開合升級為磁吸設計，更易操作。充電盒內部同樣配備磁吸設計，進一步提升了耳機的取用便捷性。我甚至聯想到了有趣的一點，如果上蓋內部加一面小鏡子，真的可以送給女生當作化妝盒了，而且是能聽歌的化妝盒（開個玩笑～）。

配色方面，除了經典的白色與黑色，LinkBuds Fit還帶來了全新的綠色配色，而我這次拿到的是白色。其中，白色與綠色的充電盒表面配有隨機的大理石般紋理，至於用戶喜不喜歡這個設計，我覺得見仁見智，但這一次LinkBuds Fit的個性時尚氣質確實拉滿了。

說完充電盒，再來談談耳機本體。同樣是豌豆形的設計，但這次LinkBuds Fit還是有些不太一樣。首先在重量與體積方面，LinkBuds Fit的重量輕至約4.9克，這要比WF-1000XM5的5.9克還輕了1克。耳機還採用了專門研發的側翼撐架，進一步提升了佩戴的穩定性，同時搭配相對扁平的耳塞（擁有SS/S/M/L四種尺寸），觸耳更為柔軟舒適。

Sony LinkBuds Fit上手體驗（中關村在線提供）

日常使用來說，我覺得這次LinkBuds Fit在舒適度方面的提升確實很明顯。像是平時上下班通勤，午休時段的小憩，甚至偶爾的跑步鍛鍊，耳機都能乖乖地待在我的耳朵裏。柔軟舒適的硅膠耳塞和側翼撐架起到了關鍵作用，這對於需要長時間佩戴耳機的用戶來說，在佩戴體驗上無疑是一個巨大的提升。

外觀和佩戴部分總結來說，Sony對LinkBuds Fit確實下足了功夫。從全新設計的時尚外觀到更舒適貼合的佩戴體驗，讓這款耳機無論是在日常通勤、運動健身，還是長時間的工作學習中，都能讓用戶享受到更輕鬆自在的聽覺體驗。

音質表現：Hi-Res加持下的震撼之旅

音質方面，LinkBuds Fit採用了與旗艦款真無線耳機WF-1000XM5同款V2處理器和定製的8.4mm驅動單元X。另外，耳機支持Hi-Res Audio Wireless，結合LDAC，進一步帶來了細膩的高解析度音樂。為此，我還專門下載了Sony精選Hi-Res音樂app，並註冊了會員，深度感受Sony為音樂發燒友打造的高解析度流媒體音頻。

Sony LinkBuds Fit上手體驗（中關村在線提供）

聽感上，LinkBuds Fit是一款非常適合聽流行、R&B、和搖滾樂的耳機。它的聲音雖然談不上多麼「華麗」，但是卻擁有一款好的動圈耳機所具備的素質：聲音寬鬆自然，三頻分佈均衡，人聲温潤平滑，低頻量感充足。

在Sony精選Hi-Res音樂app裏，我找到了加拿大00後創作才女Tate McRae今年發布的新專輯《Think Later》。這可以說是我用來測試LinkBuds Fit的一個絕佳選擇。這張專輯以其獨特的製作和充滿流行魅力與感染力的曲風而走紅，對耳機的低頻表現和細節還原能力都是不小的挑戰。令我驚喜的是，LinkBuds Fit幾乎完美地駕馭了每一首歌的節奏與韻律。

Sony LinkBuds Fit上手體驗（中關村在線提供）

以今年的爆火單曲《greedy》為例，歌曲開頭標誌性的低音beat通過LinkBuds Fit傳出時，我切實感受到了聲波的「衝擊」。低音飽滿深沉，富有質感，但並不會顯得渾濁或過於轟鳴。McRae低語般的人聲清晰可辨，彷彿就在耳邊細語，展現出耳機優秀的中頻表現。

當副歌部分的bass drop律動時，耳機展現出了令人驚訝的動態範圍，幾乎能夠精確捕捉到音軌中的每一個細節,從背景樂中若隱若現的合成器音效到McRae性感的人聲，都得到了完美的還原。整張專輯聽下來，音場寬廣，層次分明，低頻帶感。即使在較高音量下，LinkBuds Fit依然保持了出色的控制力。無論是低音的澎湃還是人聲的細膩，都沒有出現失真或模糊的情況。

Sony LinkBuds Fit上手體驗（中關村在線提供）

另外，DSEE Extreme音頻增強功能的加持可謂是錦上添花，它能夠實時提升數字音頻品質，讓音樂聽起來更加豐滿、飽滿。還有360臨場音效與頭部追蹤技術，聽音樂時輕微轉頭，聲音方向會隨之變化，彷彿置身現場，更具沉浸感。在我看來，這就是一副好耳機帶給用戶聽感上的美妙享受。

智能降噪：隨境而靜

降噪性能可以說一直是Sony耳機的強項，LinkBuds Fit延續了這一優良傳統。雙反饋麥克風技術能夠精確控制降噪，在嘈雜的地鐵、辦公室環境中，能夠有效隔絕外部噪音。最近上下班通勤，我都戴着這款耳機，在地鐵車廂裏開啟降噪，媒體音量開到50%左右，我基本聽不到任何噪音。

更智能的是全新的自動環境聲調節功能。耳機能夠智能識別環境噪音級別，自動調整外界聲音，不需要用戶手動干預。比如，當我在街頭騎行時，它會適當提高環境聲級別，確保安全；而在安靜的咖啡館，則會將外部噪音降到最低。一旦習慣了這樣的自適應模式，你會發現這真的很方便，省去了很多手動操作，放心交給耳機就好了。

其他方面，像是語音控制、頭部姿勢控制、廣域點擊、雙設備連接等智能控制功能，我的使用體驗也是得心應手。我甚至覺得，LinkBuds Fit這次幾乎將智能交互推向了極致。通過特定語音指令，我可以快速喚醒手機助手；輕輕點頭或搖頭就能接聽、掛斷電話，這種交互方式可以說既新穎又實用。

此外，在新版Sound Connect App裏，還整合了原有的兩個應用，操作更加簡潔明瞭。Auto Play功能尤其貼心，能在我聽音樂的同時，智能播報app消息、時間等通知。Quick Access功能的加持，則讓我可直接輕觸耳機來播放內容。

續航：快充加持，告別充電焦慮

降噪打開，耳機可連續使用約5.5小時，充電盒可為耳機額外提供約15.5小時的電量補給，綜合續航時間可達約21小時，輕鬆滿足日常通勤和長途旅行的使用需求。快充加持下，耳機沒電也不用擔心，充電5分鐘可應急約1小時，告別充電焦慮。

Sony LinkBuds Fit上手體驗（中關村在線提供）

總結：

就像我在開篇時說的，Sony LinkBuds Fit體驗下來給我的感覺不僅僅是一款耳機，更像是一個貼心的音樂伴侶。它用輕盈的設計、卓越的音質和智能的交互體驗，為使用者打造了一個舒適悦耳的聽音體驗。對於追求高品質音頻和智能生活的用戶來說，LinkBuds Fit無疑是一個值得入手的選擇。

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