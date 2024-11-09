iQOO 13如何做到快充與續航兼得？6150mAh大電池用33分鐘充滿電

作為iQOO年度性能旗艦，iQOO 13直接打出了「性能之光」的口號。全新驍龍8至尊版處理器+自研電競晶片Q2的雙芯配置，的確給iQOO 13帶來了「性能之光」的底氣。



而在性能之外，iQOO 13的續航配置同樣非常亮眼，今天咱們一起上手看看6150mAh+120W的體驗究竟如何。

iQOO 13如何做到快充與續航兼得？（iQOO）

+ 4

1、續航配置

首先咱們先看看iQOO 13的續航配置。

iQOO 13內置了一塊容量高達6150mAh的藍海雙芯電池，相較於近期發布的一眾新機中，算是很大的容量了。iQOO 13的這塊電池採用了第三代硅碳負極材料，相較於傳統的石墨負極材料，它具有更高的能量密度。這意味着在相同的體積下，它能夠存儲更多的電能，為手機的續航提供了更強大的能量儲備。

iQOO 13內置了一塊容量高達6150mAh的藍海雙芯電池（iQOO）

為了進一步提升電池的性能，iQOO 13還應用了一系列技術。

碳納米管（導電劑）的使用，能夠顯著提高電池的能量密度和循環壽命。激光刻蝕技術則在電池的負極表面激光刻蝕出上千條微小凹槽，增加了電池的接觸面積，從而大幅提升了傳輸效率和耐用性。

極片重塑技術通過多次極片冷壓技術最大限度地壓縮電池體積，減少電池的彈性回彈，提高了電池的整體穩定性，延長了使用壽命。

納米圍柵結構通過氣相方式將硅沉積到多孔基體內，牢籠的設計可防止硅團聚，實現了低膨脹長循環。這些技術的綜合應用，使得iQOO 13的電池在性能和壽命方面都有了顯著的提升。

除了電池，快充也是iQOO 13的一大亮點。iQOO 13配備了120W超快閃充技術。

iQOO 13配備了120W超快閃充技術。（iQOO）

值得一提的是，iQOO 13的120W超快閃充採用了直驅供電技術，這種技術讓充電器直接給手機供電。在邊充邊玩的情況下，手機不會燙手，且電量穩定，同時還減少了電池在充電過程中的充放電循環次數等，有助於延長電池的使用壽命。這對於那些經常需要在充電時使用手機的用戶來說，無疑是一個非常實用的功能。

iQOO在邊充邊玩的情況下，手機不會燙手，且電量穩定。（iQOO）

此外，iQOO 13還支持UFCS融合快充。國內首批自33W提升至44W，並且通過PPS協議（PD協議內的一種標準）實現了100W快充。這種融合快充技術的應用，不僅提高了手機自身的充電速度，還能夠提升不同品牌產品的充電體驗。這意味着用戶在使用不同品牌的充電器時，也能夠享受到相對較快的充電速度，增加了充電的便利性。

100W快充（iQOO）

2、續航表現實測

為了更直觀地了解iQOO 13的充電速度，我們進行了實際測試。

從0%電量充至100%，共計用時33分鐘（iQOO）

從0%電量充至100%，iQOO 13共計用時33分鐘。其中，在前15分鐘內，手機就充入了電量54%。這樣的充電速度即使是在短時間內需要緊急出門，也能夠快速為手機補充足夠的電量，滿足用戶的使用需求。在充電過程中，我們還注意到手機的温度控制得非常好，沒有出現明顯的發熱現象，這得益於120W超快閃充的直驅供電技術和系統的散熱優化。

除了充電速度外，手機的重度續航能力也是用戶非常關心的問題。

我們對iQOO 13進行了連續5小時的重度續航測試：

連續5小時的重度續航測試（iQOO）

在測試結束後，我們發現iQOO 13仍剩餘71%的電量。這一結果表明，iQOO 13在面對重度使用場景時，依然能夠保持出色的續航表現。

3、系統底層優化

如此出色的續航成績，首先得益於6150mAh提供的堅實基礎，相比其他手機，更大的電池容量意味着能夠存儲更多的電量，從而在使用過程中能夠持續更長的時間。在重度續航測試中，大電池的優勢得到了充分的體現。即使在連續5小時的重度使用後，仍然剩餘大量的電量，這為用戶的日常使用提供了足夠的保障。

此外在硬件上，iQOO 13所搭載的驍龍8至尊版處理器採用了第二代台積電3nm製程工藝，具有出色的能效比。在處理各種複雜任務時，能夠以較低的功耗運行，從而減少電池的耗電量，延長手機的續航時間。在實際測試中，我們發現無論是玩遊戲還是觀看視頻，處理器的功耗都控制得非常好，沒有出現過度耗電的情況。

軟件層面，iQOO 13採用了系統輕量化2.0技術，通過改寫安卓內核、引入社交代理人技術，對應用和系統負載進行管控，打造出了藍廠最「輕」的系統。這種輕量化的系統在提升待機續航方面表現出色，實現了業界最長的聯網待機，即使手機處於待機狀態，只要不使用相關應用，就不會消耗電量。這一技術的應用，使得手機在日常使用中能夠更加省電，進一步提升了續航能力。

異構計算空間2.0是iQOO 13的另一項重要的系統底層優化技術。它擁有行業獨家的視頻解碼架構，通過改寫安卓底層，並進行軟硬件協同設計，在異構計算空間分擔CPU壓力。這種技術在提升待機、音視頻、視頻會議等場景的續航方面效果顯著。

（iQOO）

綜上所述，iQOO 13在續航方面表現出色，無論是其配置還是實測結果都令人滿意。其大容量電池、先進的快充技術以及系統底層優化等方面的綜合優勢，使得它能夠滿足用戶的日常需求，成為一款續航能力值得信賴的手機。

延伸閱讀：Redmi Note 14 Pro+防水能力超預期 通過三項測試 濕手操作自如（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】