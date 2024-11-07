傳Android 16提前發佈　除Google Pixel領跑　這款手機有望早享用

撰文：Mobile Magazine
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與升級普及率非常高的 iOS 相比，Google 歷年都努力為提高新版 Android 推廣表現而費盡心機。新近有說法指廠方或打算提早推出新代 Android 16 作業系統，讓眾手機品牌能騰出時間進行客製化 UI 更新。

Android 16 最新公佈日期，據外媒最新消息或將提早在 2025 年 6 月 3 日，在 Android Open Source Project 公佈源代碼。

Android 16 傳提早於６月更新！（Android Headlines）

毫無疑問 Google 自家 Pixel 系列將為首款支援機型，明年或有望在 Android 16 發佈後短時間獲推送升級，而不像今年要等一個月之久。

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網上流傳的Android 16

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至於其他 Android 手機，雖以往 SONY 手機較早換上新版系統，不過外媒就猜測除 Pixel 手機外，明年 7 月上市三星 Galaxy Z 摺屏，或同樣有望早享 Android 16 。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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