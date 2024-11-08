vivo X200 Pro mini、iPhone 16、16 Pro小屏手機拍照對決誰較佳
如今，手機影像配置已經成為用戶的重要關注點，越來越多的移動攝影愛好者都喜歡隨手掏出手機記錄生活，分享到社交平台。
筆者就常常被換機的朋友問到，平時不怎麼玩遊戲，想買款小手機平時拍照，是不是只有iPhone能選。
其實，現在也有一些Android廠商開始做小屏旗艦，就比如10月發布的vivo X200 Pro mini，就是一款主打全面體驗的「小杯滅霸」。今天我們就為喜歡小屏、拍攝的用戶準備了iPhone 16、iPhone 16 Pro、vivo X200 Pro mini三款手機進行拍攝對比，孰強孰弱你說了算，趕緊一起來看看吧！
1、參數速覽
在進行實拍效果對比之前，我們先來看看三款手機的影像硬件參數：
iPhone 16：
主攝：4800 萬像素，光圈為f/1.6，支持2倍光學品質長焦、支持OIS光學防抖
超廣角鏡頭：1200萬像素，光圈f/2.4
iPhone 16 Pro：
主攝：4800 萬像素，光圈f/1.78，支持2倍光學品質長焦、支持OIS光學防抖
超廣角鏡頭：4800 萬像素，光圈f/2.2
長焦鏡頭：1200 萬像素，光圈f/2.8，支持5倍光學品質長焦
vivo X200 Pro mini：
主攝：5000 萬像素超大底主攝（LYT-818），f/,1.57，支持OIS光學防抖，支持2倍光學品質長焦
超廣角鏡頭：5000 萬像素（JN1），光圈f/2.0
潛望長焦鏡頭：5000 萬像素（IMX882），支持 OIS 光學防抖、長焦微距
從參數上就能看出來，iPhone 16標準版作為系列中銷量一直不錯的版本，影像方面相比Pro版本「閹割」了不少，畢竟直接少了一顆長焦鏡頭，我們主要對比它的主攝跟另兩款手機差別大不大。
iPhone 16 Pro和vivo X200 Pro mini的潛望長焦均支持3X光變，最大數碼變焦分別能達到25X和100X。相比iPhone一貫的「直男風格」，藍廠這款小屏影像旗艦內置有一系列AI影像增強算法、大模型畫質增強技術，成片效果也相當值得期待。
2、主攝對比
我們直接來看樣張，文章中的所有樣張對比從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini，沒有開啟任何額外的濾鏡、影像模式。來看第一組實拍：
從第一個場景，我們就能明顯看出兩款iPhone手機與vivo X200 Pro mini之間的調色有很明顯的差別，iPhone可能更偏向於原色輸出，呈現出來的效果較為暗淡；而vivo X200 Pro mini的出片就更為抓眼，藍色的天空與金紅色的建築對比明顯，寬容度高。
我們放大看一下圖片的局部細節，兩款iPhone拍出來的建築細節還是比較精細的，但建築的顏色太過暗淡，已經幾乎看不出琉璃瓦的綠色，對比度不夠還原；而vivo X200 Pro mini就能更清晰地記錄下建築的原色，陽光照射下的琉璃瓦反射出金色光芒，細節陰影對比也更加明顯。
下一個場景：
我們直接放大細節，看看佛香閣牌子：
憑藉vivo獨家自研算法，vivo X200 Pro mini這顆主攝出片放大之後也細節滿滿，建築屋頂的紋理更清晰，佛香閣牌子色彩更還原，顏色更豐富自然。從下面這組逆光場景也能看出明顯差別：
iPhone、iPhone 16 Pro在直面太陽的逆光場景下拍攝時，實際記錄下來的顏色並不符合肉眼所見，而vivo X200 Pro mini能記錄下日光照射下的鮮亮建築顏色，充足的曝光呈現出較暖的色彩風格，觀感要更加討喜，建築的牌子也能看出藍色，兩款iPhone已經完全是烏青色了。
最後再來對比一下主攝在夜晚場景下的拍攝效果，同樣的場景中三款手機的直出效果都不錯，沒有明顯噪點，細節保留充足，也沒有明顯眩光。不過兩款iPhone還是有個小缺點：
可能由於平台壓縮畫質各位看不太清楚，其實兩款iPhone在夜空中都出現了鬼影字體，這也是iPhone拍攝的通病，這代其實已經有不少改善；而vivo X200 Pro mini憑藉主攝更大的單位像素面積，再搭配上蔡司T *光學鍍膜，並沒有類似的偽像出現。
3、長焦鏡頭
之前也提到過，iPhone 16沒潛望長焦，就不拉到數碼變焦硬對比了。我們也準備了兩組場景，看看3X光變以及更大倍數的成片效果對比。
從這兩組場景中可以看到，iPhone 16 Pro、vivo X200 Pro mini的長焦拍攝效果都挺不錯，紋理清晰自然。在更高的變焦倍率中，vivo X200 Pro mini表現稍好一些，在AI加持下能保留更多的細節，顏色也更加抓眼。
4、超廣角鏡頭
最後我們對比一下超廣角鏡頭的拍攝效果，這顆鏡頭平時應用比較少，主要是看畫面四周有沒有明顯的畸變等偽像。先看看vivo X200 Pro mini拍下的原圖，再放大看看三款手機的出片。
從畫面右下角的石階，我們就能很明顯地看出iPhone 16的畸變最為明顯，石階兩條邊幾乎夾成鋭角，宮殿柱子也是很明顯向左歪斜；iPhone 16 Pro次之，而vivo X200 Pro mini畸變最小，石階角度接近直角，柱子傾斜角度也最小。
雖然超廣鏡頭看細節有些沒必要，但我們還是簡單放大比較下，vivo X200 Pro mini的超廣還是延續了鮮亮的色彩風格，暗處保留細節更多，能明顯看出陽光照射的感覺。
5、總結
最後簡單總結下，iPhone 16標準版影像表現比較一般，缺少潛望長焦鏡頭是硬傷；iPhone 16 Pro和vivo X200 Pro mini的長焦表現都不錯，後者憑藉調色以及AI影像算法，直出的照片會更抓眼一點，省去了很多後期修圖的繁瑣操作。
你覺得哪款手機的樣張好看呢？
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