vivo X200 Pro mini、iPhone 16、16 Pro小屏手機拍照對決誰較佳

如今，手機影像配置已經成為用戶的重要關注點，越來越多的移動攝影愛好者都喜歡隨手掏出手機記錄生活，分享到社交平台。



筆者就常常被換機的朋友問到，平時不怎麼玩遊戲，想買款小手機平時拍照，是不是只有iPhone能選。

其實，現在也有一些Android廠商開始做小屏旗艦，就比如10月發布的vivo X200 Pro mini，就是一款主打全面體驗的「小杯滅霸」。今天我們就為喜歡小屏、拍攝的用戶準備了iPhone 16、iPhone 16 Pro、vivo X200 Pro mini三款手機進行拍攝對比，孰強孰弱你說了算，趕緊一起來看看吧！

1、參數速覽

在進行實拍效果對比之前，我們先來看看三款手機的影像硬件參數：

iPhone 16：

iPhone 16（中關村在線提供）

主攝：4800 萬像素，光圈為f/1.6，支持2倍光學品質長焦、支持OIS光學防抖



超廣角鏡頭：1200萬像素，光圈f/2.4



iPhone 16 Pro：

iPhone 16 Pro（中關村在線提供）

主攝：4800 萬像素，光圈f/1.78，支持2倍光學品質長焦、支持OIS光學防抖



超廣角鏡頭：4800 萬像素，光圈f/2.2



長焦鏡頭：1200 萬像素，光圈f/2.8，支持5倍光學品質長焦



vivo X200 Pro mini：

vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

主攝：5000 萬像素超大底主攝（LYT-818），f/,1.57，支持OIS光學防抖，支持2倍光學品質長焦



超廣角鏡頭：5000 萬像素（JN1），光圈f/2.0



潛望長焦鏡頭：5000 萬像素（IMX882），支持 OIS 光學防抖、長焦微距



從參數上就能看出來，iPhone 16標準版作為系列中銷量一直不錯的版本，影像方面相比Pro版本「閹割」了不少，畢竟直接少了一顆長焦鏡頭，我們主要對比它的主攝跟另兩款手機差別大不大。

iPhone 16 Pro和vivo X200 Pro mini的潛望長焦均支持3X光變，最大數碼變焦分別能達到25X和100X。相比iPhone一貫的「直男風格」，藍廠這款小屏影像旗艦內置有一系列AI影像增強算法、大模型畫質增強技術，成片效果也相當值得期待。

2、主攝對比

我們直接來看樣張，文章中的所有樣張對比從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini，沒有開啟任何額外的濾鏡、影像模式。來看第一組實拍：

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

從第一個場景，我們就能明顯看出兩款iPhone手機與vivo X200 Pro mini之間的調色有很明顯的差別，iPhone可能更偏向於原色輸出，呈現出來的效果較為暗淡；而vivo X200 Pro mini的出片就更為抓眼，藍色的天空與金紅色的建築對比明顯，寬容度高。

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

我們放大看一下圖片的局部細節，兩款iPhone拍出來的建築細節還是比較精細的，但建築的顏色太過暗淡，已經幾乎看不出琉璃瓦的綠色，對比度不夠還原；而vivo X200 Pro mini就能更清晰地記錄下建築的原色，陽光照射下的琉璃瓦反射出金色光芒，細節陰影對比也更加明顯。

下一個場景：

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

我們直接放大細節，看看佛香閣牌子：

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

憑藉vivo獨家自研算法，vivo X200 Pro mini這顆主攝出片放大之後也細節滿滿，建築屋頂的紋理更清晰，佛香閣牌子色彩更還原，顏色更豐富自然。從下面這組逆光場景也能看出明顯差別：

iPhone、iPhone 16 Pro在直面太陽的逆光場景下拍攝時，實際記錄下來的顏色並不符合肉眼所見，而vivo X200 Pro mini能記錄下日光照射下的鮮亮建築顏色，充足的曝光呈現出較暖的色彩風格，觀感要更加討喜，建築的牌子也能看出藍色，兩款iPhone已經完全是烏青色了。

最後再來對比一下主攝在夜晚場景下的拍攝效果，同樣的場景中三款手機的直出效果都不錯，沒有明顯噪點，細節保留充足，也沒有明顯眩光。不過兩款iPhone還是有個小缺點：

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

可能由於平台壓縮畫質各位看不太清楚，其實兩款iPhone在夜空中都出現了鬼影字體，這也是iPhone拍攝的通病，這代其實已經有不少改善；而vivo X200 Pro mini憑藉主攝更大的單位像素面積，再搭配上蔡司T *光學鍍膜，並沒有類似的偽像出現。

3、長焦鏡頭

之前也提到過，iPhone 16沒潛望長焦，就不拉到數碼變焦硬對比了。我們也準備了兩組場景，看看3X光變以及更大倍數的成片效果對比。

從這兩組場景中可以看到，iPhone 16 Pro、vivo X200 Pro mini的長焦拍攝效果都挺不錯，紋理清晰自然。在更高的變焦倍率中，vivo X200 Pro mini表現稍好一些，在AI加持下能保留更多的細節，顏色也更加抓眼。

4、超廣角鏡頭

最後我們對比一下超廣角鏡頭的拍攝效果，這顆鏡頭平時應用比較少，主要是看畫面四周有沒有明顯的畸變等偽像。先看看vivo X200 Pro mini拍下的原圖，再放大看看三款手機的出片。

vivo X200 Pro mini超廣角樣張（中關村在線提供）

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

從畫面右下角的石階，我們就能很明顯地看出iPhone 16的畸變最為明顯，石階兩條邊幾乎夾成鋭角，宮殿柱子也是很明顯向左歪斜；iPhone 16 Pro次之，而vivo X200 Pro mini畸變最小，石階角度接近直角，柱子傾斜角度也最小。

從左到右分別為iPhone 16、iPhone 16 Pro以及vivo X200 Pro mini（中關村在線提供）

雖然超廣鏡頭看細節有些沒必要，但我們還是簡單放大比較下，vivo X200 Pro mini的超廣還是延續了鮮亮的色彩風格，暗處保留細節更多，能明顯看出陽光照射的感覺。

5、總結

最後簡單總結下，iPhone 16標準版影像表現比較一般，缺少潛望長焦鏡頭是硬傷；iPhone 16 Pro和vivo X200 Pro mini的長焦表現都不錯，後者憑藉調色以及AI影像算法，直出的照片會更抓眼一點，省去了很多後期修圖的繁瑣操作。

你覺得哪款手機的樣張好看呢？

延伸閱讀：vivo Y300 Pro旗艦級外觀配輕薄設計 還有6500mAh超強續航成亮點（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】