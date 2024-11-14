國產旗艦vivo X200 Pro與小米15 Pro　性能、續航、攝影全面比拼

最近，2024年的智能手機市場迎來了兩款備受矚目的旗艦機型：vivo X200 Pro和小米15 Pro。這兩款手機分別搭載了聯發科的天璣9400和高通的驍龍8至尊版處理器，各自在性能、續航、影像和外觀設計上都有着不俗的表現。



本文將通過對這多個方面的體驗對比，幫助大家了解哪款手機更符合你的需求。

vivo X200 Pro（中關村在線提供）

小米15 Pro（中關村在線提供）

性能方面：頂尖配置，各有千秋

vivo X200 Pro全球首發天璣9400移動平台，這是安卓陣營首款採用台積電第二代N3E工藝的移動平台。天璣9400採用全大核設計，超大核升級為X925，主頻高達3.63GHz，配合3個X4大核和4個A720大核，整體性能強勁。在安兔兔V10測試中，室溫條件下vivo X200 Pro 衛通版的得分達到了2817155分。

vivo X200 Pro是全球首發天璣9400移動平台（中關村在線提供）

小米15 Pro則全球首發了驍龍8至尊版，這款晶片採用台積電第二代3nm製程工藝，擁有2個主頻高達4.32GHz的超級內核和6個主頻3.53GHz的性能內核。驍龍8至尊版在單核和多核性能上相比前代產品提升了45%，同時功耗降低了44%。在安兔兔V10測試中，室溫條件下小米15 Pr的得分達到了2556440分。

小米15 Pro是全球首發驍龍8至尊版（中關村在線提供）

在遊戲性能方面，兩款手機都表現出色。在《原神》遊戲幀率測試，極高畫質+60幀的設置，室溫環境下，30分鐘須彌跑圖測試後vivo X200 Pro的平均幀率為60幀，板載功耗為3.57瓦。

vivo X200 Pro（中關村在線提供）

小米15 Pro方面，《原神》遊戲幀率測試，極高畫質+60幀的設置，室溫環境下，30分鐘須彌跑圖測試後小米15 Pro的平均幀率為59.6幀，板載功耗為3.45瓦。

小米15 Pro（中關村在線提供）

續航方面：90W有線閃充大對決

vivo X200 Pro搭載了6000mAh的藍海電池，採用了行業領先的第三代硅負極技術和半固態電池技術，即使在-20℃下也能持續續航。同時，支持90W雙芯快充和30W無線充電，充電時間僅需一小時。在實際測試中，vivo X200 Pro的電量可以在30分鐘內從1%充至71%。

vivo X200 Pro搭載6000mAh藍海電池（中關村在線提供）

小米15 Pro則配備了6100mAh的超大容量電池，，支持最高90W有線快充，充電速度也非常快。在實際測試中，小米15 Pro的電量可以在30分鐘內從1%充至84%。

小米15 Pro配備6100mAh超大容量電池（中關村在線提供）

影像方面：旗艦配置，各有側重

vivo X200 Pro在影像系統上有着極高的配置，採用了蔡司2億像素APO超級長焦，同時還配備了藍圖和索尼聯合定義的LYT-818主攝，5000萬像素，具備f1.57大光圈和VCS仿生光譜技術。超廣角鏡頭也支持5000萬像素，整體影像系統非常強大。

vivo X200 Pro在影像系統上有蔡司2億像素APO超級長焦（中關村在線提供）

小米15 Pro採用了徠卡光學 Summilux 高速鏡頭，擁有光影獵人900 高動態主攝和120mm 徠卡潛望長焦，搭載Xiaomi AISP 大模型計算攝影平台 2.0。此外，小米15 Pro還支持多種拍照模式和功能，能夠滿足用戶的不同需求。

小米15 Pro採用了徠卡光學 Summilux 高速鏡頭（中關村在線提供）

在實際拍攝中，vivo X200 Pro的長焦表現尤為出色，解析力堪比很多旗艦的主攝畫質，細節保留完整。

小米15 Pro則在風光拍攝上有着不錯的表現，能夠拍出曝光精準、動態範圍大的照片。

總結

綜合來看，vivo X200 Pro和小米15 Pro在性能、續航、影像和外觀設計上都有着各自的優勢。如果你更注重影像性能和拍照體驗，vivo X200 Pro是一個不錯的選擇，它擁有強大的長焦拍攝能力和出色的影像系統。

最終選擇哪款手機，還需要根據你的個人喜好和使用需求來決定。無論你選擇哪一款，都能夠享受到頂級旗艦手機帶來的出色體驗。

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