電視機LED、OLED、QLED、Mini LED到底是什麼？一文看清當中優缺

最近幾年電視行業惡性競爭十分嚴重，發布了很多新技術和新產品。尤其是一些LED、OLED之類的名詞，更是讓普通人看不明白。所以今天我們就花一點時間來和大家聊一聊這些詞背後的意義，內容淺顯易懂，記得收藏轉發。



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一、LED、OLED、QLED等 這些都是什麼？

大家在買電視的時候經常會看到這些英文詞，那麼這些都是什麼意思？

其實，這些詞代表著不同的屏幕顯示技術。

簡單舉一些例子，在電池領域有鉛酸電視、鋰電池之分；在單車變速方面也有著8速、9速、10速等區別；在食用鹽方面都有加碘鹽、無碘鹽、低鈉鹽等分類。

所以，LED、OLED、QLED等詞都代表著不同的屏幕顯示技術，技術不同，自然在價格、畫面等方面都有差異。

二、LED電視

LED是目前很常見的屏幕，它是由發光二極管組成，可以對屏幕進行分區，通過驅動晶片進行控制。

它的優點就是壽命長，一般情況下壽命都在10年左右，有些甚至能達到30年。

缺點也十分明顯，由於是由無數個二極管組成的，要想分辨率高，那麼二極管的密度就必須很高，如果密度低了，分辨率就比較差了。另外二極管燈珠也偶爾會有損壞的情況，屏幕上就會出現壞點，維修起來也比較麻煩。

三、QLED電視

QLED，也是LED屏幕的一種，又稱QLED量子點技術，是在屏幕上又加了一層量子點膜，從而帶來畫質的提升。打個不太恰當的比方，QLED電視就好比是強光手電，而LED就是普通手電，發光能力更強，所以畫面色彩也會更好。

優點也和LED電視差不多，壽命長，但是色彩更好一些。

缺點也和LED一樣，雖然畫質比LED有所提升，但是提升差距不算特別大。

四、OLED電視

來到OLED，那就有點不一樣了。它又稱有機電激光顯示、有機發光半導體，是能自發光的，所以比起不能自發光的LED電視，對比度、色彩飽和度等都會更好一些。

優點就是自發光能夠帶來超高的對比度，每顆燈珠都是獨立工作，色彩分明，顏色過渡自然流暢。

缺點也是自發光的問題，它的燈珠壽命只有3萬小時左右，和LED的十年比起來差太遠了，並且為了延長壽命、降低損壞，品牌方還會限制其最高亮度，避免燒屏。

五、Mini LED電視

最後就是Mini LED電視了，顧名思義，它就是用迷你的LED器件做出來的電視，也是LED的一種，它的晶片長邊尺寸介於100微米~300微米之間，由Mini LED像素陣列、驅動電路組成且像素中心間距為0.3-1.5mm的單元。簡而言之，是一種更加微小的LED。

優點就是它能實現更高的亮度，峰值亮度一般都能在1000尼特以上，甚至是2000尼特，對比度、色彩、控光都非常好。

缺點就是——貴，這是目前比較高端的技術，所以價格會貴一些。

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