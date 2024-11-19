Fujifilm GFX 100 II配GF中畫幅系列鏡頭　畫質與性能完美結合

相對於我們熟知的全片幅（全畫幅）機型，更高檔次的中片幅（中片幅）機型有哪些優勢呢？簡單來說就是：擁有更高的畫質表現。富士中片幅相機GFX100 II，搭載的43.8mm x 32.9mm背照式CMOS傳感器，面積是全片幅CMOS的1.7倍。因此不僅擁有1.02億的超高像素，而且單個像素面積更大對於光線的敏感度更高。由此帶來了遠超全片幅機型的畫質表現，是很多風光攝影師的理想攝影器材。



今天我們就來給大家推薦幾款，搭配富士GFX 100 II適合風光攝影的GF攝影鏡頭。

GF30mmF3.5 R WR

這是一枚小巧輕便的中片幅廣角定焦鏡頭，30mm（等效35mm格式24mm焦距）焦距適合拍攝戶外風光、城市建築等題材。優秀的光學設計，配合GFX 50SII的高像素傳感器，可以實現從畫面中心到邊緣的高畫質表現，各檔光圈下均有出色畫面細節。

GF30mmF3.5 R WR（中關村在線提供）

鏡頭結構為10組13片構成，其中包括兩片非球面鏡片和兩片ED鏡片。高性能鏡片組用於控制各種像差，特別是廣角鏡頭易產生的失真，以實現優秀的邊緣到邊緣清晰度。該鏡頭使用內對焦系統，可快速無聲自動對焦。自動對焦性能確保攝影師不會錯過拍攝良機。

GF30mmF3.5 R WR（中關村在線提供）

GF30mmF3.5 R WR（中關村在線提供）

GF30mm F3.5 R WR鏡頭具有輕量化設計，99.4x84mm的外廓尺寸與510g的重量在同類型鏡頭中屬於十足輕巧的一類；而在操作感受方面，光圈環材質很好，轉動起來有清脆的「咔咔咔」的聲音；而兩隻操作環阻尼感適中，轉動起來粘手不沉重，因此在日常使用中較為舒適。

GF50mmF3.5 R LM WR

GF50mmF3.5 R LM WR是富士膠片旗下最小、最輕量級（335g）的GF鏡頭，最大光圈為F3.5，焦距50mm（相當於35mm格式中的40mm）。該鏡頭安裝到GFX 50SII機身上，甚至比很多全片幅微單還輕巧，是街拍和風光旅拍的理想選擇。

GF50mmF3.5 R LM WR（中關村在線提供）

該鏡頭具有6組9片，包括一片非球面鏡片。此配置可以將畸變和失真降到最低，從而實現出色的圖像分辨性能和豐富的色調再現。此鏡頭具有較低的呼吸效應，非常適合拍攝視頻。內部驅動輕型對焦元件的線性馬達驅動，不但能夠精確、快捷對焦而且安靜。

GF50mmF3.5 R LM WR（中關村在線提供）

GF50mmF3.5 R LM WR提供了出色的圖像性能和豐富的色調再現，可幫助捕捉各領域場景的氛圍。該款鏡頭具有額外的密封點，其出色的防塵防滴性能，可在-10°C的低温環境中工作。這使得攝影師在惡劣的環境中也能進行拍攝。

GF35-70mmF4.5-5.6 WR

富士GF35-70mmF4.5-5.6 WR是一款高性價比的鏡頭，很適合用於日常掛機使用。這支鏡頭等效焦段約為28-55mm，覆蓋了常見的掃街、人文焦段，因此這支鏡頭很適合風光、掃街或者人文拍攝使用。當然，這支鏡頭還具備很輕量化的設計，它的重量約為390克，因此出門在外即使是長時間的拍攝，也不會造成過多的體力消耗。

GF35-70mmF4.5-5.6 WR（中關村在線提供）

富士GF35-70mmF4.5-5.6 WR鏡頭採用了步進式馬達設計，實現快速、精準的自動對焦，同時支持人臉/人眼的識別自動對焦技術，帶來非常好的對焦體驗性。並且對焦過程中非常安靜，用於拍攝視頻也很合適。

GF35-70mmF4.5-5.6 WR（中關村在線提供）

富士GF35-70mmF4.5-5.6 WR鏡頭採用了防塵防潮結構設計，鏡筒在9個位置進行了密封設計，最低的工作温度為-10℃。因此我們出門在外拍攝，可以攜帶這支鏡頭來到相對嚴苛的環境進行拍攝。當然，這支鏡頭也可以作為中片幅相機的第一支鏡頭來選購，因為它具備非常好的性價比與出色的光學素質和畫質表現。

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR是一款等效35mm格式焦距可達到79-158mm的中長焦變焦鏡頭。得益於優異的防抖性能以及防塵防滴的機身結構，該款鏡頭非常適合自然風景拍攝。

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR（中關村在線提供）

鏡頭採用13組20片結構。其中包括2片超低色散鏡片和1片非球面鏡片，減少了色散和畸變，可以實現出色的圖像質量。 該款鏡頭具備光學防抖機構，可以提供約5檔的防抖效果。攝影師使用它進行遠距離拍攝時，即使不用三腳架，也能充分發揮GFX鏡頭的高分辨率性能。

對焦由線性馬達驅動，不但準確、安靜而且快捷。該款鏡頭還有一個特性，讓您可以在相機電源關閉或回放時調整線性馬達位置，以避免額外振動。

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR（中關村在線提供）

高分辨率性能與豐富的淺景深散景效果相結合，讓GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR中長焦變焦鏡頭能夠準確捕捉不同場景的氛圍。此外，該款鏡頭採用防塵防滴的機身設計，即使在零下10°C的低温環境中也能出色地工作。搭配1.4倍遠攝增距鏡「GF1.4X TC WR」使用時，可以將拍攝距離延伸至約等效35mm格式的111-221mm，而且圖像質量一樣出色。

結語

一億像素的中片幅相機富士GFX 100 II在拍攝風光進行旅拍時，可以提供更加出色的畫質表現，特別是在畫面細節、色彩成像、高感控噪和寬容度上的表現要較全片幅機型更加優秀。而對應的富士GF中片幅鏡頭群，目前已經有13枚定焦鏡頭和5枚變焦鏡頭供攝影師和攝影愛好者使用，它們同樣有着極高的光學素質，可以將富士中片幅相機大尺寸傳感器和高像素所帶來的畫質優勢完全發揮出來，為用戶帶來更高的畫質享受。

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