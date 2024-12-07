Philips LatteGo全自動咖啡機實測，自動沖調意式咖啡，機身清洗超簡易｜不少喜歡喝咖啡的用家，總會考慮選購一台咖啡機在家中，隨時沖調品嘗一杯香氣十足的意式咖啡。近年不少全自動咖啡機的推出，由磨豆、打奶泡至沖製，都全自動撳一鍵便可完成，而記者最近實試Philips LattaGo全自動咖啡機，它不單自動簡易沖調出不同口味的咖啡，而且清潔簡單，非常合適繁忙的香港人。



Philips 2200系列全自動意式咖啡機，配備LatteGo奶泡系統和高性能研磨器，用家可以簡單一撳就輕鬆自製多款咖啡口味，由一般的特濃咖啡至奶泡意式咖啡，都可以一撳即出，滿足各種咖啡品飲需求。

簡單一按便可以自動沖出一杯cappuccino

咖啡亦可自由選擇水量、濃郁程度

2200系列全自動意式咖啡機配備專利LatteGo奶泡系統，採用無導管設計，用家只需要倒進適當牛奶份量，然後再輕觸按鈕，系統會簡單直接地吸入並高速注入蒸汽，以最快的速度打出細緻綿密的奶泡。無論是極致香濃的拿鐵，還是清爽解膩的美式，都能在短時間內一鍵完成。此外，機身內置先進的研磨磨豆器，採用100%陶瓷材質，能夠保護咖啡豆的原生香氣，避免高溫破壞咖啡豆風味。機型更提供12段研磨粗細度調節，讓用家自由調配最適合個人品味的咖啡濃度。再配合精準的水溫設計，可以沖調出口感絕佳的意式濃縮咖啡。

只需要將牛奶倒入專用容器中，便可以簡易打出細密奶泡

只需要將牛奶倒入專用容器中，便可以簡易打出細密奶泡

此外，咖啡機備有AquaClean濾水系統，能有效去除雜質，減少水垢堵塞的情況，為每一杯咖啡帶來純正好水，確保出品質素。

水箱容量夠大，至少可以沖調4－5杯咖啡

咖啡機外型簡約時尚，採用霧黑＋亮銀色的機身設計，擺放在廚房或客廳都能與空間完美融合，成為空間設計的點睛之筆。加上機型尺寸巧妙設計，即使在廚房空間有限的家庭，也能輕鬆安置。而水箱容量高達1.8公升，加上大容量的咖啡豆槽，讓用家能夠長時間連續沖煮不同咖啡飲品，無需頻繁補充。

大容量咖啡豆容器

此外，Philips全自動意式咖啡機更備有自動清洗功能，加上獨立的深層清潔和除垢模式，確保咖啡機時刻保持最佳狀態。用家只需要定期打開水槽倒水及倒咖啡渣，然後稍作沖水便可以為咖啡機作基本清潔。而自動打奶裝置，亦只需要簡單拆開沖水，便可以完成清潔，不消幾十秒便可以為咖啡機作簡易清潔，對於一般用家帶來更方便的使用體驗。

只需要一拉出便可以倒咖啡渣，清潔十分簡單。

機內咖啡豆磨研配件，同樣簡單拆下來清潔，

Philips 2200系列全自動意式咖啡機可簡單一按即製作出美味的意式奶泡咖啡

同場加映：消委會 12款咖啡機評測報告