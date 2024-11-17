電熱水煲用電量竟接近雪櫃　5招慳電方法：白色水垢可這樣清潔

電熱水煲的白色水垢不清超耗電！夏季電費昂貴，不少人想省錢，因此好奇冷氣要開幾度、避免開開關關冰箱。



不過，你知道嗎？其實電熱水煲的耗電度不亞於冰箱。究竟該如何正確使用電熱水煲才能省電、乾淨又衛生呢？對此，台電教5招省電小撇步，家事達人陳映如也分享輕鬆清潔法，想要省電費的民眾務必筆記。

電熱水煲5招省電小撇步。（facebook@台電臉書粉絲專頁）

電熱水煲5招省電小技巧

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1. 善用「省電定時」功能

配合使用習慣設定加熱時間，到要用時才煮沸熱水，減少自動加熱次數，像是上班族可設定到家後再煮沸。

2. 水溫控制

依使用需求設定保溫溫度，如設定90℃比98℃省電，要泡牛奶或喝溫水可設定60－70℃即可。

3. 定期清潔

瓶內水垢會影響煮沸時間，保溫時也較耗電。

4. 選購能源效率1級的產品

5. 長時間外出時關閉

連續假期、長時間外出時，可關閉電源，省電又兼顧安全。

把電熱水煲換成快煮壺，有需要的時候再使用，就能更加省電。（unsplash@paul-esch-laurent）

除以上方法，台電分享也可以把電熱水煲換成快煮壺，有需要的時候再使用，就能更加省電。

根據《健康2.0》報導，家事達人陳映如表示，檸檬酸是一種無毒天然的清潔劑，但使用時濃度不宜過高。清洗熱水瓶時，建議將1湯匙（約5克）的檸檬酸溶解在1公升的水中，以液態形式進行清洗，切勿直接使用顆粒狀檸檬酸。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電熱水瓶白色水垢不清超耗電！家事達人推「1去污神器」，免用力刷髒污自動浮出】