IG「推薦重置」功能讓你從零開始建立個人化社群　1類人率先體驗

為了讓青少年能擁有更安全、以及其他用戶更靈活的社群媒體環境，IG正在測試其新的「推薦重置」功能，能將其演算法全部清空重練。



平常在滑Instagram時總是跳出不想看到的廣告，或是整個頁面充滿自己不感興趣的內容嗎？Meta準備為Instagram推出演算法重置功能，以後再也不用擔心社群媒體亂推薦的問題了。

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Meta宣布推出一項名為 「推薦重置」 （Recommendations reset）的新功能，讓用戶能夠重新調整社群平台上的內容推薦。這項功能允許用戶清除探索（Explore）頁面、短影音（Reels）及主頁（Feed）中由Instagram推薦的內容，從零打造專屬於自己的個性化推薦。同時，用戶可以利用這項功能檢視追蹤清單，取消追蹤已不再感興趣的帳號。

這項新功能目前僅先開放給青少年使用者，並計劃在測試完成後向所有用戶推廣。Meta希望透過此功能，讓青少年用戶能夠更靈活地調整其社群媒體，在探索興趣及交友的同時避免接觸到如暴力、色情等危害內容。

多樣管理工具助用戶掌控內容體驗

除了「推薦重置」功能外，Instagram也延續採用既有的多樣化管理工具，幫助用戶塑造更理想的內容瀏覽體驗。譬如，針對探索頁面展示的內容，用戶可以透過點擊貼文右上角的三個點，選擇「沒興趣」，直接影響推薦演算法。

為了增強用戶自主性，Instagram也提供「追蹤中」選項，按時間順序顯示追蹤帳號的貼文，或利用「最愛」功能設定偏好帳號，讓這些帳號的內容更容易被看到。另外，限時動態中的「摯友」功能則讓用戶能選擇特定的追蹤對象才能看到內容。關鍵字過濾功能也能協助隱藏掉含有不當字眼的貼文。

透明化內容保護 強化家長信任

考量家長對青少年接觸到敏感內容的擔憂，Instagram特別強調平台的內容保護政策。對於不符合平台規範的內容，Instagram採取完全移除的方式；對於可能過於敏感或不適宜的內容，則避免向青少年推薦，甚至直接隱藏。為進一步解釋平台的保護措施，Instagram於透明度中心新增專頁，清楚展示針對青少年的多層次的內容管理策略，包括推薦避開的內容類型，以及具體範例。這些資訊讓家長與用戶能更清晰了解平台的安全保障方式，增進對Instagram的信任。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】