網傳iPhone 17 Air渲染圖揭露驚喜改版　雙攝像頭竟放到這位置？

根據最新的爆料，蘋果的iPhone產品線可能會迎來重大的設計轉變。最新消息顯示，蘋果可能會引入中置攝像頭模組的佈局，這一設計與經典的左上角攝像頭模塊明顯不同。



據外媒報道，YouTube頻道Apple Track通過渲染圖揭示了這一變化，並暗示了iPhone 17系列的其他關鍵更新，包括增強的相機功能。

最終iPhone 17 Air會是怎樣？（x）

此前有報道稱，定位超薄手機的iPhone 17 Air預計將配備單個後置攝像頭，極簡主義風格讓人想起iPhone SE或iPhone 8的經典設計。然而，最新渲染圖顯示新機將採用雙攝像頭佈局，並位於背部的中間位置，而非垂直排列。

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儘管如此，其他iPhone 17系列機型預計將保留經典的相機佈局。據悉，iPhone 17 Pro機型也將帶來一些重大改進，其中Pro Max版本可能會配備48MP潛望式長焦鏡頭。

回到iPhone 17 Air本身。此前有傳言稱該機的重點是通過使用高密度電池來減少厚度和重量。然而，最新消息稱，在實施這項技術時遇到了障礙，機身厚度可能不會大幅減少。儘管如此，該機的價格仍有望保持較高水平。

iPhone 17 Air會是超薄機款？（x@Apple Club）

根據外媒報道，iPhone 17 Air的定價在1299美元至1499美元之間，約港幣10110元到11660元。這種定價策略是否令人滿意還不得而知。

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