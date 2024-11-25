iOS 18亮點一文看清　除了App隱私保護、照片App大改版外還有這些

隨著新 iPhone 登場，蘋果也推出了 iOS 18 更新，今年的 iOS 18 更新著重在提高使用者的自訂性，從首頁、控制中心、鎖定頁面的佈局都可以依照使用者的需求自由調整位置和大小，除此之外不少功能也簡化了操作步驟，並加入更方便使用者的功能，至於許多人期待的 Apple Intelligence 現階段只有英文版，台灣使用者想要體驗得需要再等一段時間。



哪些機種可以升級 iOS 18？

今年蘋果迎來了 iOS 18 更新，這是近幾年更新幅度最大的一版作業系統，導入了 Apple Intelligence，可以依照每個使用者的狀況提供最符合當下需求的建議，雖然說目前只有英文版，不過之後也會推出中文版，台灣使用者屆時就可以體驗 AI 的便利。

目前台灣使用者更新到 iOS 18 後最主要可以體驗新的個人化介面，從主畫面佈局、控制中心、鎖定畫面的自定性都更高，此外，照片、訊息、地圖等應用程式也更新了不少，還多了新的密碼 App 和遊戲模式，接下來我們將針對這次的重點更新進一步介紹？

哪些 iPhone 可以更新到 iOS 18？

相容於 iOS 18 的 iPhone 機型，只要從設定，依序點選一般、軟體更新就可以安裝更新檔，iOS 18 需要 6.98GB 以上的安裝空間，但建議最好留下 20% 以上的空間比較不易有問題，開始更新前務必先為手機做好備份，避免在更新的過程中遺失重要檔案。至於可支援的機型為 iPhone XR 以後的機種，明細如下：

● iPhone 16 系列：iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max

● iPhone 15 系列：iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

● iPhone 14 系列：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

● iPhone 13 系列：iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max

● iPhone 12 系列：iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max

● iPhone 11 系列：iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

● Phone XR、iPhone XS、iPhone XS Max

● iPhone SE（第二代、第三代）



從設定中點選軟體更新就可以更新到最新的 iOS 18。

功能 1：個人化主畫面佈局

Android 手機一直以來都可以依照自己的需求調整 App 和位置，現在在 iOS 18終於也加入這項功能，只要長按主畫面，等到所有 App 開始抖動之後就可以自由調整 App 和小工具位置，有些小工具還可以調整大小。

除此之外，iOS 18 還有 App 色調調整功能，可以自由選擇 App 顏色，或是讓App 圖示跟著手機的深色模式一起變色，目前大部分 App 都可以跟著使用者設定調色，不過有些舊版 App 目前還無法改色，須等到開發者更新後才行，另外還能改變 App 大小，小模式就是原始顯示風格，大模式則是會隱藏 App 名稱讓圖示變大。

功能 2：控制中心大幅更新

控制中心更新幅度相當大，現在在控制中心可以上下滑動切換不同頁面，音樂和連線控制功能多了自己專屬的畫面，還能自訂控制項目、調整控制項目介面佈局或是各個控制功能尺寸大小，或是把常用的功能變成控制項目群組（例如自己設定 HomeKit 家庭設備控制群組），這樣要開關部分功能時就會更方便，甚至許多人愛用的捷徑也能放到控制中心裡，大幅簡化操作流程。現階段控制中心可以加入的控制選項以官方內建的功能為主，不過之後第三方 App 的功能也會加入控制中心中。

功能 3：App上鎖保護隱私

iOS 18 內建上鎖或隱藏 App 的功能，長按 App 後現在會出現「需要 Face ID」選項，如果點選需要 Face ID，未來就需要臉部解鎖才能使用這個 App，如果點選隱藏的話，則是會把 App 放到資料庫的隱藏資料夾裡，不論是在主畫面上或是透過 Spotlight 搜尋都找不到，必須要滑動到 App 資料庫並透過 Face ID 解鎖之後才能使用。這項功能最方便的就是，如果臨時需要把手機交給其他人或是手機遺失了，就可以減少個人隱私被別人看到的機率，避免資料外洩。

功能 4：密碼 App 安全保存各種驗證資訊

新的密碼 App 專門為儲存各種安全憑證而生，裡面會儲存像是個網站的帳號密碼、曾經連線過的 Wi-Fi 密碼等等，從選單內點入就可以修改密碼或是刪除密碼紀錄，比較特別的是「通行密鑰」功能，可以透過 Face ID 或是指紋辨識來取代傳統密碼，像是 Apple、Google 官網就有提供通行密鑰驗證功能，這些資訊也會儲存在密碼 App 中，如果有些網站的帳號密碼遭到外洩，App 會把這些曾外洩過的密碼歸類在安全性裡，建議直接更改密碼，此外也有密碼分享功能，例如需要把 Netflix 密碼分享給家人，就可以透過共享密碼分享給不同使用者帳號。

功能 5：照片大改版，主題分類重溫精采照片

如果要說這次 iOS 18 升級改變最大的地方莫過於照片 App 了，整個介面重新改版設計，提高尋找照片的速度，也讓舊照片有更多重見天日的機會。

點進相片 App，現在介面分成上下兩個區域，上方是照片圖庫，下方是相簿，在照片圖庫處往下滑可以選擇用「年、月或是全部」檢視的方式來查看照片，也可以點選最左邊的選項來過濾不同類型的照片或影片；下方相簿區域則會依照最近的日子、人物與寵物、或是地點、回憶等不同選集來整理同樣類型的照片；滑到底端則是可以依照媒體類型來找照片，例如截圖、螢幕錄影等等，甚至還能聰明的偵測到發票、手寫、插圖、QRCode 等不同類型的照片，在找筆記或是找資料時方便很多。

如同其他功能提供的高自訂性，iOS 18 也讓使用者可以自訂和重新排列相片的顯示方式，不希望顯示的內容例如共享相簿、或是精選照片等也可以取消勾選，讓分類在這些類別的資料不會顯示在相簿中。

用檔案夾管理相簿

這次更新後相簿 App 還多了「檔案夾」這個概念，把不同的相簿歸類在同一個檔案夾下，比方說可以把旅行相關的相簿整理成同一個檔案夾、把工作相關的相簿整理為同一個檔案夾，這樣相簿介面看起來就會更整齊，不過目前移到檔案夾裡的相簿還無法移出檔案夾，未來應該會更新加入移出檔案夾的選項。

功能 6：傳訊息更活潑，還可以預約時間

訊息 App 在這幾代 iOS 陸續有小更新，新增加入文字動畫效果，可以讓文字發出去時出現抖動、爆發或是縮小的特效，回覆朋友的訊息時除了過去預設的表情符號之外，可以使用自己想要的任何表情符號或貼圖來回應。最方便的一項新功能則是「稍後傳送」功能，可以設定訊息排成，設定訊息預計發送的時間，這樣就不用擔心太晚發訊息或是忘了發訊息給對方，目前可以設定最久兩周後的預約訊息，而且收件者也必須要是 iPhone 使用者才能使用訊息排程功能。

功能 7：地圖加入地形地勢地貌

新的地圖功能加入了地形圖顯示，目前提供美國 63 座國家公園地形圖，在手機裡就可以查看可以下載地圖和語音導航到手機中，還可以離線查詢，如果在地圖中搜尋「AllTrails」還可以查看不同城市的健行路線。上述的資訊以國外資料居多，台灣目前還沒有官方的健行路線推薦，不過可以透過自訂步行路線功能來規劃想要走的步道，只要依序點選起點、途經的步道、終點，地圖就會整理中間會爬升和下降的海拔高度、距離等資訊供使用者參考，也可以下載為離線地圖，這樣就不用擔心山路收訊不好。

功能 8：遊戲模式讓玩家更沉浸在遊戲中

更新到 iOS 18 後新增「遊戲模式」，只要進入到支援的遊戲中就會自動啟用，在遊戲模式下，手機會自動將背景活動降到最低，讓使用者可以長時間以高幀率玩遊戲，不過目前遊戲模式沒有特別的控制選單，只有開啟跟關閉選項而已，也無法自定義要降低多少程度的背景活動或是其他遊戲相關設定。另外，在遊戲模式下，如果搭配 AirPods 4、AirPods 4 主動式降噪款、AirPods Pro 2 與 AirPods Max 使用的話，可以大幅降低音訊延遲，還可以提高無線遊戲控制器的靈敏度。

功能 9：備忘錄加入段落收合、重點標示

iOS 18 的備忘錄也有小更新，除了原先就有的加入影像、連結、掃描文件、手寫筆記之外，現在新增透過段落和標題來整理備忘錄，只要為備忘錄裡的文字加入「子標題」格式，子標題前方就會出現一個小三角形讓使用者可以收合或是展開該段標題內的文字，這樣要用來整理較長的文字段落或是整理大綱都變得比較方便。

此外這次還多了新的重點樣式，可以把文章內的重點用不同的顏色標示，讓資訊更凸出，未來導入 AI 後備忘錄還可以有重點摘要和文字生成等功能，屆時能更靈活運用備忘錄內的資訊。

功能 10：計算機加入科學模式、換算匯率

iOS 18 的計算機加入許多新功能，點選左下角的計算機符號後，會多出科學、數學備忘錄、換算三個選項，科學指的是可以進入科學計算機模式，計算包含開根號、log 等算式，如果點進數學備忘錄模式則是可以用手寫來計算，手機會自動辨識使用者的筆跡顯示出最終的答案，如果需要繪製成圖表也能畫出對應的圖形，畫出圖形後如果再修改帶入公式的數據，圖形也會隨之調整；換算模式則是匯率換算功能，可以直接在不同匯率之間換算，不用使用第三方 App，另外也可以切換其他換算單位，例如長度、功率、體積、重量等等，對學生來說應該非常實用。

功能 11：Safari 干擾控制

現在一開啟網頁常常會跳出很多干擾資訊，像是廣告、註冊提醒、隱私權提醒等等，如果覺得這些資訊很煩的話，Safari 新的干擾控制可以把這些資訊隱藏得乾乾淨淨，設定方式為點選 Safari 左下角的「隱藏干擾項目」選項，接著點選網頁上想要隱藏的元素，按下隱藏後這些元素就會消失，不過干擾控制是暫時隱藏煩人資訊而已，重新整理網頁後隱藏的資訊就會再次出現。除了新增干擾控制功能之外，Safari 的選單列也經過調整，閱讀器工具列現在變得更好操作，也多了請手機念出網頁上的內容的選項。

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