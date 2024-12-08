擔心Android手機中毒？6大徵兆檢查是否已遭入侵　異常發燙是警號

隨著智慧型手機的功能越來越多，網路上也出現越來越多病毒、惡意軟體，一旦手機中毒或是遭到惡意軟體入侵，不只會讓隱私個資外洩，甚至還會造成金錢上的損失；近期外媒就分享Android（安卓）手機若出現6大徵兆，可能已經中毒了。



根據外媒《AndroidPolice》報導，Android用戶可注意自己的手機是否有出現下列6大徵兆，如果有的話，代表手機很可能已經中毒或是遭到惡意軟體入侵了。

擔心Android手機中毒？（unsplash@bermix-studio）

擔心Android手機中毒？留意手機有否出現以下６種情況：

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1. 經常出現廣告或莫名的應用程式：廣告軟體是最常見的惡意軟體類型，若手機頻繁跳出廣告，甚至是出現未曾下載過的應用程式，可能是手機已經遭植入惡意軟體。

2. 手機頻繁出現異常高溫或電力消耗快速：手機在未玩遊戲、看影片的狀況下出現異常高溫，電力消耗也比平常快速的話，可能是惡意軟體隱藏在後台悄悄運行。

3. 手機效能異常降低或出現卡頓：惡意軟體通常會佔用大量的運算資源，拖慢系統速度，如果手機操作突然異常緩慢，開啟或切換應用程式必須耗費比平常更多時間才能完成的話，可能是手機的系統資源遭到惡意軟體佔用。

4. 網路連接不穩定或突然斷線：惡意軟體在後台運行時可能會耗盡網路資源，進而減少網路的可用頻寬，當手機WiFi或藍牙連線突然頻頻出現不穩定，甚至是斷線的情況，很有可能是惡意軟體佔用大量網路數據。

擔心Android手機中毒？（unsplash@helpdesk-heroes）

5. 手機網路流量異常增高：如果手機在正常使用的情況下，網路流量卻異常飆高，很可能是惡意軟體在後台悄悄傳送數據。

6. 手機帳單出現不明費用：部分惡意軟體會擅自幫用戶訂閱、購買高額的服務，因此當帳單出現不曾訂閱或購買過的服務費用時，很可能就是惡意軟體在背後搞的鬼。

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