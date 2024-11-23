ROG 9 Pro上手實測　AI遊戲功能電競體驗拉滿　背板還能玩遊戲？

相信在眾多遊戲愛好者們心中，ROG意味着硬核的配置、頂級的體驗，為了滿足手遊玩家們需求，ROG遊戲手機系列如今也已迭代至9代，延續了AI賦能體驗的產品策略，為玩家們帶來了大量實用功能、趣味玩法，再次打造出一款硬核電競旗艦。



ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

我們也在ROG遊戲手機9系列發布前夕提前拿到了ROG 9 Pro新機，今天就由我來帶大家一起體驗一下。

1. 背面也能玩遊戲 ROG 9 Pro反正都能玩

從標誌性的ROG Logo、炫彩個性視窗再到ROG 8 Pro的光顯矩陣屏，歷代ROG遊戲手機都喜歡在機身背板上展現點炫酷光效。為了讓玩家們提供更豐富的自定義玩法，ROG 9 Pro將燈珠數量翻倍至648顆，支持顯示文字、GIF圖案。這款光顯矩陣屏都能玩出哪些花兒？

打開「智控中心」，向下滑到AniMe Vision光顯矩陣屏處點擊進入，我們可以看到ROG 9 Pro支持單獨開啟播放音樂、來電、通知、充電、亮屏、按下快門等場景下是否啟用光顯矩陣屏，並自定義特色圖案。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

以充電狀態為例，我們一插上充電線機身背板的光顯矩陣屏就會顯現出電量補充的動態圖案，並實時顯示充電百分比，儀式感十足。當然，我們也能自定義文字、Emoji以及GIF。

如果你已經看膩了AOD顯示，ROG 9 Pro在智控中心中開啟光顯矩陣屏顯示功能後，無需解鎖也能從機身背板上實時查看時間、電量、通知，關鍵訊息一見便知。

ROG官方還為不同的遊戲提供了不同的顯示情景，比如開啟《王者榮耀》時顯示「上分中」文字走馬燈，玩《原神》時顯示派蒙表情包等等，玩法太多了。

除了能顯示文字動畫，ROG 9 Pro的光顯矩陣屏還能用來玩遊戲——其內置全新AniMe Play功能，包含彈球、貪吃蛇、跑酷、飛機大戰四款像素復古小遊戲，搭配機身側面的兩顆肩鍵操作，閒暇之餘翻過來小玩一下，背板打遊戲這種「神操作」更能吸引無數眼球。

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憑藉光顯矩陣屏這項獨特賣點，ROG 9 Pro成功打造出了硬核玩家們心心念唸的「儀式感」，這種特色設計相比單純的配置迭代能對用戶產生更強的吸引力，誰看了都得說聲「帥」。

接下來我們再來詳細看看新機的外觀設計，ROG 9 Pro的機身背板採用了納米級磨砂玻璃，摸上去手感很舒適，機身四角處做了圓潤處理，還有經典的無畏之眼、斜切線條做點綴，炫酷感拉滿。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

ROG 9 Pro的後攝模組與上代設計比較類似，整體呈不規則圓角矩形的形狀，鏡頭模組分成了上下兩層，主攝鏡頭面積較大，右側還有超廣角鏡頭和長焦鏡頭，模組下方還印有玩家們熟悉的「GLHF」字樣。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

來到機身邊框部分，ROG 9 Pro並沒有在左側放置按鍵，僅中置了USB-C接口，方便玩家在橫置遊戲遊戲時也能為手機補電，也可以用於連接酷冷散熱風扇 X Pro。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

音量、電源按鍵都放置在機身右側，上下邊緣位置也保留了AirTriggers肩鍵，它不僅能在遊戲中映射點擊、滑動等操作，還能在開啟相機時模擬快門按壓拍攝，出色的振感反饋也讓AirTriggers有着堪比實體按鍵的手感。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

翻到手機正面，ROG 9 Pro採用了一塊6.78英寸的三星AMOLED E6柔性屏，支持至高185Hz超高分辨率以及LTPO自適應刷新率調節，能夠動態調整刷新率以節省功耗。 ROG 9 Pro峰值亮度可以達到2500尼特，這讓用戶即使在室外等強光場景下也能夠看清屏幕顯示的內容。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

機身下方除了USB-C接口、立體雙揚聲器外，還保留了3.5mm耳機接口。值得一提的是，ROG 9 Pro也是市面上少有的IP68防塵防水遊戲手機，能減少日常使用中潑濺帶來的損壞風險。

就這幾天的體驗來說，ROG 9 Pro在機身整體設計上找到了不錯的平衡，日常使用時不像一些專業電競旗艦設計誇張拿不出手，遊戲場景也能用光線矩陣屏玩出新花樣，這點值得點贊。

2. 驍龍8至尊版搭配AI遊戲功能 電競體驗全拉滿

ROG 9 Pro硬核不止是這塊光顯矩陣屏，性能配置也是直接拉滿。我們直接看配置：高通驍龍8至尊版移動平台加持，CPU性能相較上代提升45%、GPU提升40%；內存配備9600MB/s LPDDR5X+UFS 4.0，至高支持24GB+1TB的超大存儲。

如果想要完整釋放出ROG 9 Pro的性能表現，官方還為玩家們準備了全新升級的酷冷風扇 X Pro，只需安裝在機身側面USB-C接口，它就能根據CPU的温度動態調節制冷強度，玩家也可以自己選擇智能、風冷、酷寒、急凍四種製冷方式，為玩家帶來兼顧出色製冷、流暢遊戲、平衡功耗的遊戲體驗。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

值得注意的是，酷冷風扇 X Pro不僅配備有實體扳機按鍵，還集成有一顆低音揚聲器，搭配ROG 9 Pro的立體雙揚聲器可以形成2.1聲道系統，為觀影、遊戲場景提供沉浸感十足的聲音效果。

在基準測試中，ROG 9 Pro運行安兔兔V10測試成績為3153462分，3DMark Wild LifeStress Test測試成績為5936分，在Geekbench測試中，ROG 9 Pro的單核成績為3018分，多核成績為9631分。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

我們選擇《原神》、《英雄聯盟手遊》進行幀率測試，看看幀率表現如何，測試環境為正常室温條件，開啟自動亮度，並關閉一系列無關選項，實測幀率結果如下：

可以看到，ROG 9 Pro已經能輕鬆駕馭大型手遊，遊玩《原神》、《英雄聯盟手遊》幾乎全程滿幀，能耗也更低，隨心玩到爽。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

穩定的幀率表現不僅看重性能，強勁高效的散熱配置也是剛需。就算不採用酷冷風扇X Pro，ROG 9 Pro也根據不同的遊戲時長設計了矩陣式液冷散熱架構 9.0，通過內部填充氮化硼、導熱銅柱等材料有效提升熱量傳導，更大體積的石墨烯也讓冷卻更加高效。

為了讓玩家的手感更「冷靜」，ROG 9 Pro採用的SoC中置架構能讓整機發熱的部分集中在中心部位，因此我們在雙手握持時，也不會有發熱帶來的不適感。同時，手機在連接酷冷風扇 X Pro後SoC也會正對在半導體制冷晶片下方，進一步增強了物理散熱效果。

在AI的加持下，ROG 9 Pro也為玩家們提供了大量實用功能，比如在《原神》中，官方為玩家提供了跑動鎖定、自動拾取、對話自動加速等功能。如下圖所示，開啟這些功能不僅能一鍵奔跑，玩家路過的植物道具也能自動拾取，省去了很多重複操作。

遊玩《英雄聯盟手遊》一類的MOBA手遊時，ROG 9 Pro支持BUFF檢測、擊殺特效、自動升級技能等功能，玩家擊殺敵方英雄時畫面四周會出現對應光效，地圖中的固定資源點刷新也會在特定位置提醒玩家。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

在遊戲過程中，我們偶爾會打出一些極限操作，如果想要記錄這些精彩瞬間並不容易，畢竟全局錄屏不僅佔用大量空間，還需要後期進行剪輯。而ROG 9 Pro為玩家們精心設計了多種錄屏方式。

首先是玩家們都很熟悉的回錄功能，我們可以提前設置好回錄5s、10s、20s、30s時長，打出精彩操作後點擊圖標手機就會為你錄製前面的固定時長，一般30s記錄一場團戰完全足夠了。

ROG 9 Pro還內置了X智能錄屏功能，自動記錄你的抽卡歐皇時刻、擊殺、勝利等特定瞬間，便捷性進一步提升。

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在遊玩手遊時，偶爾會出現一些外文術語，亦或是名言警句，玩家們想知道意思還得記住單詞切出去搜索，最後查出來的意思可能還驢唇不對馬嘴。為此，ROG也為玩家們準備了便利的AI識屏功能，開啟後系統會自動識別屏幕上的文本進行翻譯搜索，方便玩家們進行複製。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

比較遺憾的是，目前AI識屏功能識別英文時只能識別獨立單詞並翻譯，一些多單詞長句並不能組合成通順的翻譯結果，一些分行的句子也不能組合起來，還有優化空間。

除了上面提到的這些，ROG 9 Pro還支持準星輔助、AI語音降噪、宏錄製等一系列便捷功能，平時玩掛機遊戲可以開啟不限時長的APP保活模式，就算你把遊戲切到後台或是關閉屏幕都會持續作用，這下再也不用傻傻地等在下載界面了。

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

ROG 9 Pro不僅為用戶準備了一系列AI遊戲功能，日常生活AI也能幫你做到更多的事，比如接打電話時支持AI實時翻譯，系統內置的小微助手也能幫你快速處理日常事項，提升工作效率。

3. 5800mAh大電池+65W有線+15W無線充電 隨時充電滿血輸出

續航性能方面，ROG 9 Pro內置了一顆5800mAh大容量電池，新的電池技術不僅提升了能量密度，還進一步延長了使用壽命，讓電池更加耐用。該機的五小時重度續航測試結果如下：

ROG 9 Pro上手實測（中關村在線提供）

開啟平衡模式後，ROG 9 Pro在多場景長時間測試後仍可剩餘64%電量，足以滿足一天的使用需求。如果在遊戲時連接酷冷風扇 X Pro，並選擇性能全開的X+模式，耗電量可能會略有增加。

這款手機支持65W有線充電+15W無線充電，前面也提到了這款手機在側面也設置有USB-C接口，更方便玩家們橫向握持時邊充邊玩。一直廣受玩家好評的旁路充電功能也沒有缺席，除了最基礎的切換模式外，此次ROG 9 Pro也能根據當前電量以及使用情況自動切換至旁路充電，非常方便。

可以說，ROG 9 Pro在AI加持下無論是極致性能，還是豐富的自定功能都刷新了我對移動電競體驗的認識，說它是手遊玩家們的「夢中情機」毫不過分。那這款手機存不存在傳統認知中的「偏科」現象呢？我們接着往下看。

4. 全場景三攝組合，記錄生活瞬間

來看看ROG 9 Pro的影像配置如何，其配備5000萬像素OIS主攝+3200萬像素長焦+1300萬像素超廣角的三攝組合，三顆鏡頭基本涵蓋了大家日常的所有拍攝場景，可以輕鬆駕馭風光與人像等多種題材。下面，讓我們一起欣賞下ROG 9 Pro的樣張吧。

從樣張中可以看出，ROG 9 Pro這顆高像素大底主攝能清晰記錄出肉眼所見，各處細節與色彩也沒有過度計算痕跡做到所見即所得，視覺效果非常討喜；人像模式拍出的樣張虛化很自然，能更好地突出畫面主體。

ROG 9 Pro長焦樣張（中關村在線提供）

ROG 9Pro的長焦拍攝效果還算不錯，能輕鬆抓到遠處的物體，不過直出樣張色彩稍顯暗淡，鋭化也比較明顯。

ROG 9 Pro超廣角樣張（中關村在線提供）

作為日常生活中最不常用到的一顆鏡頭，ROG 9 Pro的超廣角鏡頭處理得比較出色，四周沒有明顯畸變，即使是在光線不足的場景下也能保留充足的細節。

5. 總結

電競手機作為專為玩家而生的產品類型，為了與傳統旗艦手機做出差異化，大多死磕「硬核」屬性，恨不得從硬件、屏幕再到外型設計上都標榜產品的「特立獨行」，但在大眾看來，過於花裏胡哨的外觀反而會在公共場合拿不出手，而ROG 9 Pro在外觀設計更接近傳統旗艦，也有光線矩陣屏這樣可圈可點的設計，找到了不錯的平衡點。

在AI的加持下，ROG 9 Pro也在逐漸完善日常使用體驗，並在系統以及操控方面打造出了獨有的差異化方案，還能滿足專業遊戲玩家對電競的一切需求。如果你需要一款能兼顧日常使用以及硬核電競的產品，ROG 9 Pro或許就是你的最優解。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】