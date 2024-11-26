外媒傳iPhone 17 Pro系列將有大變動　捨棄鈦金屬回歸鋁製邊框

據報道，蘋果將在其旗艦產品iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max上進行重大設計變更。



iPhone 17 Air（x）

這些機型將首次採用鋁金屬框架，這是繼iPhone SE和iPhone 16之後高端iPhone採用的材質。另外，這兩款手機的背面也將採用新的半鋁半玻璃設計。

+ 5

具體來說，上半部分由鋁金屬製成，並且相機凸起部分會比之前型號更加明顯。下半部分仍然使用玻璃以支持無線充電功能。

值得注意的是，蘋果自2017年開始引入玻璃背板，而在那之前幾乎所有iPhone都採用的是鋁製背板（除了iPhone 3G、iPhone 3GS和iPhone 5C）。

iPhone 17 Air（x）

這項設計變更可能意味着蘋果正在嘗試讓其高端產品更加與眾不同，並提供更好的耐用性和抗摔性能。然而，目前尚不清楚這些改變會對用戶造成何種影響或者是否還有其他改進措施。關於蘋果iPhone 17 Pro和Pro Max的設計細節仍有待官方公布。

延伸閱讀：iPhone 17 Air出現開發失敗危機？超薄設計面臨瓶頸原因居然在這（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：網傳iPhone 17 Air渲染圖揭露驚喜改版 雙攝像頭竟放到這位置？（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】