Ulefone Note 18 Ultra實測｜$1499超抵玩5G手機！拍攝打機夠全能

Ulefone Note 18 Ultra實測｜想找一台高性價比、千多元手機的用家來說，Ulefone Note 18 Ultra絕對是一個不錯的選擇。不單擁有不俗的性能，打機、睇片或影相都有十分好的效果，最重要是只需要千多元便可以入手，超高性價比！記者早前將新手機入手，立刻上手實測！



新手機採用了6.78吋FHD+全面屏，搭配90Hz高刷新率，能夠帶來流暢優質的視覺體驗。搭載MediaTek Dimensity 720 5G處理器，配備6GB大記憶體和256GB大儲存空間，性能表現出眾，定能滿足日常各種使用需求。記者利用Antutu跑分實測，簡易地便可以跑出近40萬分的成績，不過不失。打機表現方面亦算可接受，如玩《崩壞：星穹鐵道》時，調節至中級畫面質素時，仍有不俗的流暢表現。以千多元的手機而言，已算非常不錯。

Ulefone Note 18 Ultra實測

Antutu跑分取得40萬分，平價機而言算不錯。

機背的紋理十分獨特

出色的硬件配置是Note 18 Ultra的一大亮點，但它在拍攝功能上同樣有出色表現。後置鏡頭採用50MP雙攝方案，主攝像頭使用三星GN1大底感光元件，光圈達到F1.95，加上6片式鏡頭設計，能夠拍攝出超高清細緻的照片。前置32MP自拍鏡頭表現同樣出色，輕鬆拍攝出清晰動人的自拍。除了出色的成像能力，Note 18 Ultra的相機軟件也提供各種拍攝模式如夜景模式、超分辨率模式等，滿足不同拍攝需求。記者在泰國旅行實拍，無論在日頭環境，或是夜晚風景，都可以拍攝出漂亮的相片，比想像中還要出色。

三鏡頭拍攝系統

試相：

手機亦有多個解鎖手機方式，如側邊指紋解鎖反應迅速，0.1秒即可解鎖；人臉解鎖也快捷方便，能夠準確識別用家面部特徵。同時還支持密碼、圖案等傳統解鎖方式，提供多樣化的解鎖選擇。值得一提的是，Note 18 Ultra內置5450mAh大電池，搭配18W快充技術，能帶來出色的續航表現。在日常使用中，可以撐過一整天，大大提升了使用體驗。

在連接性方面，Note 18 Ultra支持雙卡雙待5G網絡，無論是4G還是5G網絡，都能帶來穩定流暢的網絡連接。藍牙5.2、WiFi 802.11 a/ac/b/g/n等連接技術的支持，也讓手機與其他設備的連接更加便捷。

除了出色的硬件配置，Note 18 Ultra的系統體驗同樣出色。搭載最新的Android 13系統，全新的UI設計和豐富的功能，帶來流暢快捷的使用感受。同時，純淨的Android系統也讓手機更加簡潔清爽，不會有廣告等干擾。

總結而言，千多元的手機，有齊5G高速網絡、不錯的拍攝功能、打機睇片性能不錯、大電高續航力等，在市場上可算是非常抵玩、超高性價比之選。近排想找一台千元平價手機的用家，這Ulefone Note 18 Ultra的確值得考慮。