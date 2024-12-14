軒轅劍 參-雲和山的彼端- Switch實體紀念版開箱｜經典作重製降臨

《軒轅劍參:雲和山的彼端》是奇幻武俠RPG的經典之作，時隔25年終於推出全新Switch完全版。玩家將扮演法蘭克王國的年輕騎士「賽特」，踏上前往東方尋找「戰爭不敗之法」的旅程。在這段跌宕起伏的冒險中，賽特將與各色角色相遇，逐步揭開隱藏在歷史背後的神秘秘密。



軒轅劍 參-雲和山的彼端- Switch實體紀念版開箱

故事背景橫跨歐洲、中東和亞洲，融合了東、西方的歷史與神話傳說，為玩家呈現一個獨特的奇幻武俠世界。畫面細膩唯美，充滿濃郁的東方文化氛圍，場景設計不僅展現了壯麗的中國山河風光，還融入了異域風情的建築與景觀，為玩家帶來視覺上的震撼體驗。

實體紀念版開箱開箱

為慶祝《軒轅劍 參》25周年，香港正式發售Switch實體紀念版，內容十分豐富。除了遊戲本體外，還附贈了多項珍貴的收藏品。限定版內容，無論是想重溫舊夢的老玩家，還是初次接觸這款傳奇作品的新玩家，都能獲得最完整的《軒轅劍參》體驗。

軒轅劍 參 實體紀念版開箱

經典人物卡片 (8款) 精美的角色卡片，可作為收藏品欣賞。

經典人物卡片 (8款) 精美的角色卡片，可作為收藏品欣賞。

修復版《軒轅劍參》A4典藏畫冊：珍貴的遊戲美術設計。

修復版《軒轅劍參》A4典藏畫冊：珍貴的遊戲美術設計。

修復版《軒轅劍參》A4典藏畫冊：珍貴的遊戲美術設計。

《軒轅劍 參》經典數位收藏USB儲存卡

《軒轅劍參:雲和山的彼端》是一部融合東西方文化元素的經典奇幻武俠RPG，時隔25年推出Switch完全版，讓全新一代玩家有機會體驗這部傳奇之作。豐富的限定版內容更是滿足了玩家的收藏需求，相信無論是老玩家還是新玩家，都能在這次重現的冒險中獲得難忘的遊戲體驗。