AI浣熊IG上狂吸14萬粉 文案簡單有共鳴外 背後故事竟是如此暖心
「我的天啊！這個炸玉米卷好辣啊！」
最近，這隻撿到 iPhone 的浣熊又浪到了一家墨西哥餐廳。
和往常一樣，它又在 Instagram （IG）上 po 了好幾張自拍。
點讚量輕鬆上了 4600。
對於這隻小浣熊來説，4600 的點讚，其實不算啥。
翻翻人家發過的自拍照，動輒上萬，最高的一條，點讚已經上百萬。
就是這個海島自拍合集，狂攬 145 萬點讚。
和途中認識的貓咪邊逛宜家邊自拍，也有幾十萬點讚。
要知道，咱內娛頂流易烊千璽 IG 帖子點讚量最多也就十幾萬。
「拍到」一場驚險車禍， 也有 4.6 萬的點讚。
這個神奇的 IG 賬號叫 「Raccoon Stole My iPhone」！
它可不是一個養了很久的號。
7 月 5 日首更，4 個月時間僅發了 82 篇帖子，粉絲量就從 0 飆升到近 14 萬！
這個漲粉速度實在驚人！一般賬號需要發佈數百篇內容才能達到這個粉絲量。
最有意思的是，這些帖子內容都是 AI 生成的！並沒有發生在現實生活中。
一個連日更都談不上的新賬號，能立刻收穫這麼多粉絲，足見其 AI 內容的吸引力和極具傳播性。
該 IG 已號稱 「全球最具影響力的 AI 浣熊賬號！」
單説技術實現，並不難。
大部分圖片都是懟臉自拍，隨手一款 AI 生圖工具，就能搞定。
然後就是用剪映、iMovie 等編輯工具，串起這些圖片。
A raccoon and a cat, both looking at the camera, with mouth open as if taking a selfie. The image is in ultra-high resolution, with every detail, including every pore on their faces, clearly visible. The background is a typical IKEA store setting, The photo is captured using a high-end camera and lens, giving it a realistic and detailed look.
至少就運營一個有意思的 IG 賬號來説，現有 AI 技術還是夠用，關鍵在於有沒有創意！
最早發現這個賬號的 X 用户@ bearbig 也在他的播客中談到，現有技術的侷限性並不影響好內容的生產，AI 生成的內容也可以如此高質量。
這個 IG ，AI 技術門檻不高，但策劃充滿小心思。
第一次更新，文案非常簡單，但很講究：「我發現了一部 iPhone 喲！」
並附上一隻可愛浣熊的懟臉自拍。
魚餌拋下了，好奇心自然驅使大家蹲着更新：接下來會發生什麼？
結果，第二篇帖子就引來 6000 多的點讚量。
2 天時間、100 名粉絲，達成。
原來，這隻浣熊遇到了鳥、獵豹......
接下來，這隻浣熊打卡了迪士尼、麥當勞、KFC、必勝客、沃爾瑪、星巴克、紐約地鐵、宜家、邁阿密海灘、環球影城 ......
你看，出現的地方也有講究，全部都是具有極高辨識度和情感連接度的地點。
「打卡」這些地方，AI 浣熊顯得更接地氣，也更容易讓人產生親切感和共鳴。
一個月時間，粉絲立刻漲到了 1 萬。
Reel（類似抖音的短視頻）頁界面
中國上海，咱也是去過的。
除此之外，像《死侍與金剛狼》首映、巴黎奧運會、iPhone 16 首發這些網民關注度高、自帶巨大流量的重大事件，AI 浣熊也必須蹭上，帶來更多曝光量。
很快，8 月 15 日，粉絲突破 5 萬！僅過 9 天，粉絲就翻了一倍——突破 10 萬！
另外，冒險途中還會穿插一些小故事，讓更多動物出鏡，吸引更多熱愛動物的人。
比如，有隻獵豹偷了浣熊的手機。（這個自拍角度，可太像我本人了。）
它也逛起了宜家，結果，哈哈哈，居然還有反轉：
考慮到貓奴之眾，每次和貓咪秀恩愛，都會帶來大量關注。
愛狗人士，也不能漏。
偶爾也整點雞湯：
為了增加參與感，粉絲也可以留言建議小浣熊下一站應該去哪裏！
寫到這裏，大家肯定好奇，這個 IG 的幕後主理人到底是誰？
俗話説，宇宙的盡頭是帶貨，小浣熊也要給寵物用品上鍊接了？
沒想到，我們竟然來到整個故事最暖人心的部分。
他叫 Dawn Barbone，一家位於美國佛州的野生動物保護組織的創始人。
這是一個純公益組織，旨在幫助因城市發展而失去棲息地的野生動物。
最近，他們正在籌款建立一個野生動物康復中心，因為沒有政府資助，完全靠捐款運營，於是就有了 AI 浣熊的誕生。
相比傳統網紅賬號動輒數萬元的月度運營成本，這個 AI 賬號的直接支出可能只有幾百美元，最大的投入是創意構思和運營時間。
這種低成本高效益的特點，是 AI 創作的優勢之一，沒想到也正成為公益組織為野生動物保護事業發聲的新方式。
參考鏈接
https://x.com/bearbig/status/1851193548655509846
https://www.youtube.com/watch?v=sdGThW_fDDI
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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】