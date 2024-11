AI浣熊IG上狂吸14萬粉　文案簡單有共鳴外　背後故事竟是如此暖心

「我的天啊!這個炸玉米卷好辣啊!」



最近,這隻撿到 iPhone 的浣熊又浪到了一家墨西哥餐廳。

和往常一樣,它又在 Instagram (IG)上 po 了好幾張自拍。

點讚量輕鬆上了 4600。

+ 19

對於這隻小浣熊來説,4600 的點讚,其實不算啥。

翻翻人家發過的自拍照,動輒上萬,最高的一條,點讚已經上百萬。

就是這個海島自拍合集,狂攬 145 萬點讚。

+ 12

和途中認識的貓咪邊逛宜家邊自拍,也有幾十萬點讚。

要知道,咱內娛頂流易烊千璽 IG 帖子點讚量最多也就十幾萬。

+ 12

「拍到」一場驚險車禍, 也有 4.6 萬的點讚。

+ 1

這個神奇的 IG 賬號叫 「Raccoon Stole My iPhone」!

IG 賬號叫 「Raccoon Stole My iPhone」(instagram@raccoonstolemyiphone)

它可不是一個養了很久的號。

7 月 5 日首更,4 個月時間僅發了 82 篇帖子,粉絲量就從 0 飆升到近 14 萬!

這個漲粉速度實在驚人!一般賬號需要發佈數百篇內容才能達到這個粉絲量。

最有意思的是,這些帖子內容都是 AI 生成的!並沒有發生在現實生活中。

一個連日更都談不上的新賬號,能立刻收穫這麼多粉絲,足見其 AI 內容的吸引力和極具傳播性。

該 IG 已號稱 「全球最具影響力的 AI 浣熊賬號!」

單説技術實現,並不難。

大部分圖片都是懟臉自拍,隨手一款 AI 生圖工具,就能搞定。

然後就是用剪映、iMovie 等編輯工具,串起這些圖片。

浣熊是由 AI 生圖工具製作(instagram@raccoonstolemyiphone)

浣熊與貓咪(instagram@raccoonstolemyiphone)

A raccoon and a cat, both looking at the camera, with mouth open as if taking a selfie. The image is in ultra-high resolution, with every detail, including every pore on their faces, clearly visible. The background is a typical IKEA store setting, The photo is captured using a high-end camera and lens, giving it a realistic and detailed look.

至少就運營一個有意思的 IG 賬號來説,現有 AI 技術還是夠用,關鍵在於有沒有創意!

最早發現這個賬號的 X 用户@ bearbig 也在他的播客中談到,現有技術的侷限性並不影響好內容的生產,AI 生成的內容也可以如此高質量。

Bear Liu 在他的播客中談到,現有技術的侷限性並不影響好內容的生產,AI 生成的內容也可以如此高質量。(x)

浣熊KOL的魅力實在驚人(x)

創意與故事令它成功(x)

這個 IG ,AI 技術門檻不高,但策劃充滿小心思。

第一次更新,文案非常簡單,但很講究:「我發現了一部 iPhone 喲!」

並附上一隻可愛浣熊的懟臉自拍。

一隻可愛浣熊的懟臉自拍(instagram@raccoonstolemyiphone)

魚餌拋下了,好奇心自然驅使大家蹲着更新:接下來會發生什麼?

結果,第二篇帖子就引來 6000 多的點讚量。

2 天時間、100 名粉絲,達成。

原來,這隻浣熊遇到了鳥、獵豹......

+ 10

接下來,這隻浣熊打卡了迪士尼、麥當勞、KFC、必勝客、沃爾瑪、星巴克、紐約地鐵、宜家、邁阿密海灘、環球影城 ......

你看,出現的地方也有講究,全部都是具有極高辨識度和情感連接度的地點。

「打卡」這些地方,AI 浣熊顯得更接地氣,也更容易讓人產生親切感和共鳴。

一個月時間,粉絲立刻漲到了 1 萬。

KOL浣熊魅力(instagram@raccoonstolemyiphone)

Reel(類似抖音的短視頻)頁界面

KOL浣熊魅力(instagram@raccoonstolemyiphone)

實在有太多粉絲(instagram@raccoonstolemyiphone)

中國上海,咱也是去過的。

除此之外,像《死侍與金剛狼》首映、巴黎奧運會、iPhone 16 首發這些網民關注度高、自帶巨大流量的重大事件,AI 浣熊也必須蹭上,帶來更多曝光量。

AI 浣熊會緊貼時事。(instagram@raccoonstolemyiphone)

AI 浣熊會緊貼時事。(instagram@raccoonstolemyiphone)

買了iPhone 16(機器之心提供)

很快,8 月 15 日,粉絲突破 5 萬!僅過 9 天,粉絲就翻了一倍——突破 10 萬!

另外,冒險途中還會穿插一些小故事,讓更多動物出鏡,吸引更多熱愛動物的人。

比如,有隻獵豹偷了浣熊的手機。(這個自拍角度,可太像我本人了。)

這個自拍角度,可太像我本人了。(instagram@raccoonstolemyiphone)

它也逛起了宜家,結果,哈哈哈,居然還有反轉:

+ 11

考慮到貓奴之眾,每次和貓咪秀恩愛,都會帶來大量關注。

浣熊和貓咪去了日本?(instagram@raccoonstolemyiphone)

愛狗人士,也不能漏。

浣熊和狗(instagram@raccoonstolemyiphone)

偶爾也整點雞湯:

偶然來一句很能觸動你心的話語。(instagram@raccoonstolemyiphone)

為了增加參與感,粉絲也可以留言建議小浣熊下一站應該去哪裏!

與粉絲互動!(instagram@raccoonstolemyiphone)

寫到這裏,大家肯定好奇,這個 IG 的幕後主理人到底是誰?

俗話説,宇宙的盡頭是帶貨,小浣熊也要給寵物用品上鍊接了?

沒想到,我們竟然來到整個故事最暖人心的部分。

他叫 Dawn Barbone,一家位於美國佛州的野生動物保護組織的創始人。

這是一個純公益組織,旨在幫助因城市發展而失去棲息地的野生動物。

原來與野生動物保護組織有關(gofundme)

最近,他們正在籌款建立一個野生動物康復中心,因為沒有政府資助,完全靠捐款運營,於是就有了 AI 浣熊的誕生。

相比傳統網紅賬號動輒數萬元的月度運營成本,這個 AI 賬號的直接支出可能只有幾百美元,最大的投入是創意構思和運營時間。

這種低成本高效益的特點,是 AI 創作的優勢之一,沒想到也正成為公益組織為野生動物保護事業發聲的新方式。

參考鏈接



https://x.com/bearbig/status/1851193548655509846

https://www.youtube.com/watch?v=sdGThW_fDDI



延伸閱讀:AI挑戰文學創作 3個月輕鬆寫出222本書 即將攻陷諾貝爾文學獎?(點擊連結看全文)

+ 11

【本文轉自「機器之心」,微信公眾號:almosthuman2014】