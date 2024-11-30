AI浣熊IG上狂吸14萬粉　文案簡單有共鳴外　背後故事竟是如此暖心

「我的天啊！這個炸玉米卷好辣啊！」



最近，這隻撿到 iPhone 的浣熊又浪到了一家墨西哥餐廳。

和往常一樣，它又在 Instagram （IG）上 po 了好幾張自拍。

點讚量輕鬆上了 4600。

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對於這隻小浣熊來説，4600 的點讚，其實不算啥。

翻翻人家發過的自拍照，動輒上萬，最高的一條，點讚已經上百萬。

就是這個海島自拍合集，狂攬 145 萬點讚。

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和途中認識的貓咪邊逛宜家邊自拍，也有幾十萬點讚。

要知道，咱內娛頂流易烊千璽 IG 帖子點讚量最多也就十幾萬。

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「拍到」一場驚險車禍， 也有 4.6 萬的點讚。

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這個神奇的 IG 賬號叫 「Raccoon Stole My iPhone」！

IG 賬號叫 「Raccoon Stole My iPhone」（instagram@raccoonstolemyiphone）

它可不是一個養了很久的號。

7 月 5 日首更，4 個月時間僅發了 82 篇帖子，粉絲量就從 0 飆升到近 14 萬！

這個漲粉速度實在驚人！一般賬號需要發佈數百篇內容才能達到這個粉絲量。

最有意思的是，這些帖子內容都是 AI 生成的！並沒有發生在現實生活中。

一個連日更都談不上的新賬號，能立刻收穫這麼多粉絲，足見其 AI 內容的吸引力和極具傳播性。

該 IG 已號稱 「全球最具影響力的 AI 浣熊賬號！」

單説技術實現，並不難。

大部分圖片都是懟臉自拍，隨手一款 AI 生圖工具，就能搞定。

然後就是用剪映、iMovie 等編輯工具，串起這些圖片。

浣熊是由 AI 生圖工具製作（instagram@raccoonstolemyiphone）

浣熊與貓咪（instagram@raccoonstolemyiphone）

A raccoon and a cat, both looking at the camera, with mouth open as if taking a selfie. The image is in ultra-high resolution, with every detail, including every pore on their faces, clearly visible. The background is a typical IKEA store setting, The photo is captured using a high-end camera and lens, giving it a realistic and detailed look.

至少就運營一個有意思的 IG 賬號來説，現有 AI 技術還是夠用，關鍵在於有沒有創意！

最早發現這個賬號的 X 用户@ bearbig 也在他的播客中談到，現有技術的侷限性並不影響好內容的生產，AI 生成的內容也可以如此高質量。

Bear Liu 在他的播客中談到，現有技術的侷限性並不影響好內容的生產，AI 生成的內容也可以如此高質量。（x）

浣熊KOL的魅力實在驚人（x）

創意與故事令它成功（x）

這個 IG ，AI 技術門檻不高，但策劃充滿小心思。

第一次更新，文案非常簡單，但很講究：「我發現了一部 iPhone 喲！」

並附上一隻可愛浣熊的懟臉自拍。

一隻可愛浣熊的懟臉自拍（instagram@raccoonstolemyiphone）

魚餌拋下了，好奇心自然驅使大家蹲着更新：接下來會發生什麼？

結果，第二篇帖子就引來 6000 多的點讚量。

2 天時間、100 名粉絲，達成。

原來，這隻浣熊遇到了鳥、獵豹......

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接下來，這隻浣熊打卡了迪士尼、麥當勞、KFC、必勝客、沃爾瑪、星巴克、紐約地鐵、宜家、邁阿密海灘、環球影城 ......

你看，出現的地方也有講究，全部都是具有極高辨識度和情感連接度的地點。

「打卡」這些地方，AI 浣熊顯得更接地氣，也更容易讓人產生親切感和共鳴。

一個月時間，粉絲立刻漲到了 1 萬。

KOL浣熊魅力（instagram@raccoonstolemyiphone）

Reel（類似抖音的短視頻）頁界面

KOL浣熊魅力（instagram@raccoonstolemyiphone）

實在有太多粉絲（instagram@raccoonstolemyiphone）

中國上海，咱也是去過的。

除此之外，像《死侍與金剛狼》首映、巴黎奧運會、iPhone 16 首發這些網民關注度高、自帶巨大流量的重大事件，AI 浣熊也必須蹭上，帶來更多曝光量。

AI 浣熊會緊貼時事。（instagram@raccoonstolemyiphone）

AI 浣熊會緊貼時事。（instagram@raccoonstolemyiphone）

買了iPhone 16（機器之心提供）

很快，8 月 15 日，粉絲突破 5 萬！僅過 9 天，粉絲就翻了一倍——突破 10 萬！

另外，冒險途中還會穿插一些小故事，讓更多動物出鏡，吸引更多熱愛動物的人。

比如，有隻獵豹偷了浣熊的手機。（這個自拍角度，可太像我本人了。）

這個自拍角度，可太像我本人了。（instagram@raccoonstolemyiphone）

它也逛起了宜家，結果，哈哈哈，居然還有反轉：

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考慮到貓奴之眾，每次和貓咪秀恩愛，都會帶來大量關注。

浣熊和貓咪去了日本？（instagram@raccoonstolemyiphone）

愛狗人士，也不能漏。

浣熊和狗（instagram@raccoonstolemyiphone）

偶爾也整點雞湯：

偶然來一句很能觸動你心的話語。（instagram@raccoonstolemyiphone）

為了增加參與感，粉絲也可以留言建議小浣熊下一站應該去哪裏！

與粉絲互動！（instagram@raccoonstolemyiphone）

寫到這裏，大家肯定好奇，這個 IG 的幕後主理人到底是誰？

俗話説，宇宙的盡頭是帶貨，小浣熊也要給寵物用品上鍊接了？

沒想到，我們竟然來到整個故事最暖人心的部分。

他叫 Dawn Barbone，一家位於美國佛州的野生動物保護組織的創始人。

這是一個純公益組織，旨在幫助因城市發展而失去棲息地的野生動物。

原來與野生動物保護組織有關（gofundme）

最近，他們正在籌款建立一個野生動物康復中心，因為沒有政府資助，完全靠捐款運營，於是就有了 AI 浣熊的誕生。

相比傳統網紅賬號動輒數萬元的月度運營成本，這個 AI 賬號的直接支出可能只有幾百美元，最大的投入是創意構思和運營時間。

這種低成本高效益的特點，是 AI 創作的優勢之一，沒想到也正成為公益組織為野生動物保護事業發聲的新方式。

參考鏈接



https://x.com/bearbig/status/1851193548655509846

https://www.youtube.com/watch?v=sdGThW_fDDI



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】