尋回遺失AirPods這4種方法要學會　只掉一隻、沒手機在手也沒問題

當我們習慣使用AirPods享受音樂或處理日常事務時，一旦它們遺失，往往會讓人感到焦慮和不便。不論您是沒有Apple裝置的用戶，還是擁有iPhone、iPad、Apple Watch或Mac等Apple設備，Apple提供了多種尋找AirPods的方法，讓您能夠迅速找回它們。



AirPods不見還能找回來嗎？（unsplash@suganth）

本文將詳細介紹如何利用不同的設備和功能，幫助您在最短的時間內找到遺失的AirPods，無論它們是左右耳分開遺失，還是整個耳機都不見了，都有機會救回來。

AirPods不見怎麼辦？

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【沒有Apple裝置】

1. 前往iCloud.com/find，並輸入個人AppleID和密碼.。

2. 點擊「所有裝置」，再點一下AirPods。

3. 就能在地圖上，看到AirPods的當前位置。



【有Apple裝置】

建議用戶立即使用「尋找功能」就能找回Airpods，因為所有的AirPods系列都有「尋找」功能，只要可以與iPhone、iPad、AppleWatch或Mac配對，然後點選「尋找」App中的「播放聲音」功能，讓AirPods發出聲音，就會持續播放幾分鐘或直到主動停止聲音為止。

而當AirPods處於離線狀態時，僅能看到最後已知位置和時間，至於如何操作「尋找AirPods」？如下列幾種方式：

使用iPhone、iPad尋找

1. 請在iPhone或iPad上，打開「尋找」App。

2. 然後點進「裝置」，再點擊個人AirPods。

3. 就會在地圖上，看到AirPods的當前位置，當AirPods處於離線狀態時，則僅能看到最後已知位置和時間。



使用Mac電腦尋找

1. 在Mac打開「尋找」App。

2. 點擊「裝置」，再點擊AirPods.。

3. 即可於地圖上看到AirPods的當前位置。



使用Apple Watch尋找

1. 必須先將版本更新至watchOS8.0或更新版本。

2. 打開「尋找裝置」App點擊AirPods。

3. 就能在地圖上，看到AirPods的當前位置。



AirPods不見怎麼辦？4種方法快速找回！（unsplash@daniel-romero）

左、右耳散落在不同地方

若是AirPods左右耳分別散落在不同地方，可以點選「左耳」或「右耳」，將其中一個關為靜音，一次尋找一個，並切記需連上Wi-Fi或行動網路，所有系列的尋找功能才能啟動。

AirPods Pro不見怎麼辦？

若是使用AirPods Pro（第二代），要用「尋找」App時，務必升級最新版本的iOS16、iPadOS16.1、macOSVentura或以上版本，然後選擇從充電盒播放聲音快速找到它，還可於地圖上看到AirPods及充電盒的位置。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：AirPods不見怎麼辦？4種方法快速找回！只掉一隻、手機也不見都有的救】