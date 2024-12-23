TCL X955 Max｜全球電視銷量第二的品牌TCL，獨家推出全球最大115吋QD-MiniLED電視X955 Max，為影音fans帶來前所未有的視聽盛宴。



X955 Max無疑是TCL電視系列的全新旗艦。這款電視採用115吋超大4K面板，是目前全球最大尺寸的QD-MiniLED電視。115吋的巨大屏幕，不僅帶來宏大的視覺體驗，更能呈現超凡畫質。新機採用TCL自家研發的QLED Pro與MiniLED技術相結合，締造出極致的視覺效果。電視配備超過20000個全陣列局部調光區域，配合MiniLED背光源，能精準控制每一個像素的明暗，實現出色的HDR表現，峰值亮度高達5000 nits。加上QLED Pro的98%DCI-P3廣色域覆蓋率，以及專業級ΔE<0.99的色彩精準度，影像細節清晰逼真，色彩飽和豐富，媲美頂級影院水準。加上自家研發的T-SCREEN ULTRA技術，大幅提升亮度及對比度，配合納米級低反射膜，減少光暈問題，讓畫面呈現極致清晰。

TCL X955 Max 115吋QD-MiniLED電視現已率先在指定連鎖店獨家發售。即日起至2025年2月3日購買X955 Max，更可享有贈送55吋A300 Pro NXTFRAME TV以及免費安裝服務的優惠。

新機同時搭載AiPQ PRO PROCESSOR高性能AI畫質處理器，能夠實時捕捉現實場景的細節數據，並以人眼視覺的方式進行模擬和優化，重現自然色彩、出色對比度和栩栩如生的畫面效果。

除了出色的視效表現，X955 Max在音效方面也絕不馬虎。搭載了ONKYO 6.2.2 Hi-Fi音響系統，擁有高達240W的峰值功率，並配備雙獨立重低音單元，締造出震撼澎湃的環繞音效。超環繞揚聲器系統更結合天花聲道及左右環繞聲，營造出逼真的身臨其境感受。加上支援Dolby Vision IQ和IMAX Enhanced等頂級影音格式，X955 Max可為用家帶來宛如身處影院的沉浸式體驗。

TCL同步公布A300 Pro NXTFRAME TV系列

有內涵之餘，亦擁有時尚全新外觀設計，採用了超薄54毫米的機身厚度，螢幕闊度更達2565.6毫米，完美融入現代家居環境。同時，電視還具有兩級可調式高度，可根據自身需要進行調整。無論是掛牆、擺放在桌面或地櫃上，X955 Max都能為空間帶來嶄新的視覺享受。

A300 Pro NXTFRAME TV 可利用"Ai" Art 打造個人化畫廊

TCL X955 Max 115吋售價：$188800（獲贈 55" A300 Pro NXTFRAME TV及及免費安裝服務）

TCL A300 Pro NXTFRAME TV售價：$14,980起（獲贈畫框及免費安裝服務）