嫌iPhone充電太慢？可能是你用錯了方法　兩小時內充滿電要靠它

相比於上一代iPhone 15，iPhone 16終於提升了電池容量。然而，如果使用最慢的充電方式，從零給手機充滿電大約需要4個小時之久。而在最佳條件下，你可以在30分鐘內將iPhone從零快速充電至50%以上，並且在大約一個半至兩小時內充滿100%。



你的iPhone為什麼充電速度慢？

嫌iPhone充電太慢？（unsplash@debby-hudson-LXWUK）

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新一代iPhone 16和iPhone 16 Pro均支持通過有線USB-C接口（搭配快充頭）和新一代無線MagSafe充電器進行快速充電。當然，如果你只是在晚上睡覺前給iPhone充電，速度慢可能對你來說並不重要。但如果你經常外出或者需要在白天充電，快充對你來說就非常有必要了。

嫌iPhone充電太慢？（中關村在線提供）

此外，在iOS 18中可以查看你最近的充電狀態。在設置->電池頁面，可以查看過去24小時的電池電量圖表。如果使用的是慢速充電器，則會顯示為橙色文字（圖表上會以橙色標記使用慢速充電的時間）。

如何使用USB-C為iPhone快充：

要知道，在USB-C電源線充電時，iPhone支持高達27W的充電速度。如果你使用30W的充電器，大約可以在兩小時內為iPhone 16充滿電。但是，要達到最高充電速度，除了需要一根USB-C電源線，你還需要一個額定USB-C充電器。

例如下圖中這款ANKER的30W氮化鎵充電器，或者Apple官方的35W充電器。使用這些配件，iPhone將在約30分鐘內從0%快充至50%以上，充電至100%則需要約一個半小時。

ANKER的30W氮化鎵充電器（中關村在線提供）

另外，你還可以安全地使用額定功率高於30W的充電器，例如MacBook附帶的充電器，但iPhone的最大功耗僅為27W，因此你並不會得到額外的充電速度。

嫌iPhone充電太慢？（中關村在線提供）

如果你手上沒有30W充電器，也可以使用20W充電器得到比較快的充電效果。20W充電器給iPhone充電的速度幾乎與30W充電一樣快，充滿電僅比30W充電器慢15分鐘左右。

如何使用MagSafe充電器為iPhone無線快充：

這次iPhone 16和iPhone 16 Pro還新增MagSafe無線快充功能。不過，你需要購買一款具有快充功能的新 MagSafe充電器。蘋果官方的建議與30W充電頭搭配使用，而且是任何品牌的30W充電頭都可以。

MagSafe充電器（中關村在線提供）

新款MagSafe充電頭可以為iPhone 16系列快充，功率高達25W，而舊款MagSafe（和其他Qi充電器）的功率則限制為15W。使用這種無線快充，你可以獲得與有線快充類似的充電效率。但是，無線充電效率還是會低一些，並且由於感應充電線圈會導致電池發熱，進而導致手機充電速度逐漸變慢，以保護電池。

使用新的MagSafe充電器，用戶可以在大約半小時左右將電量從零充至50%，就像有線USB-C充電一樣。如果要充電至100%，則需要再等兩個小時左右才行。

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