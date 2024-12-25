SteelSeries Arctis GameBuds開箱實測｜SteelSeries Arctis GameBuds融合2.4GHz無線和藍牙5.3兩種連接方式，能無縫切換於遊戲和移動設備之間。它不僅在PS5等遊戲主機上表現出色，即便切換到手機，也能提供優質的音樂聆聽體驗。作為一款定位於遊戲領域的耳機，可謂集聲音品質、功能性和續航力於一體，足以媲美市面上眾多高端耳機。



2.4GHz+藍牙全無縫切換

Arctis GameBuds採用了2.4GHz無線連接和藍牙5.3雙模設計，用家可以輕鬆在遊戲機和移動設備之間切換。在PS5、PC等遊戲設備上，2.4GHz無線可提供極低延遲和更穩定的信號傳輸，確保遊戲體驗流暢無阻。切換到藍牙模式時，則能夠連接手機等設備，實現音樂欣賞和通話功能。只需輕按耳機三次，即可實現在兩種連接模式之間快速切換。

SteelSeries Arctis GameBuds開箱實測

記者體驗時無論是在PS5上打《真·三國無雙 起源》或是在手機上聽歌，耳機切換的過程都非常流暢，毫無延遲或干擾。這種多設備兼容的靈活性，讓Arctis GameBuds在使用場景上擁有了很大的優勢。

直接插上PS5就可以使用

在音質表現方面，Arctis GameBuds同樣出色。它採用高保真的聲學驅動單元，搭配Tempest 3D音效技術，能夠營造出極富臨場感的3D環繞音場。在體驗《真·三國無雙 起源》時，彷彿置身於戰場之上，能夠清楚地感受到來自四面八方的各種音效，從肉搏聲、馬蹄聲到號角聲，一應俱全，大大增強了游戲的沉浸感。

打《無雙 起源》時，完全感受到有如臨場的音效。

此外，Arctis GameBuds還支援100多種針對不同遊戲優化過的音頻預設，只需在手機上的專用App中選擇即可，極大地提升了聲音的細節表現。而在切換到藍牙模式後，耳機的音質表現也不遑多讓，能夠完全滿足日常音樂欣賞的需求。

可以在在手機上作所有耳機設定

內置多達200個遊戲EQ設定

智能化控制設計

Arctis GameBuds不僅在音質表現上出色，在功能性方面也有出色的表現。它內置了四麥克風的混合式主動降噪功能，能夠有效隔離外界噪音，保證通話和遊戲時的清晰度。同時，耳機還具備透明模式，需要時接收外界聲音。

更對應PS5的3D音效設置

另外，Arctis GameBuds還配備了自動暫停/播放功能，只需取下耳機即可自動暫停音樂或遊戲。配合可自定義的按鍵功能，可夠根據自身習慣，設定單擊或雙擊操作。三擊功能則保留切換2.4GHz和藍牙的快捷操作。

不到10秒的快速配對和切換體驗，大大提升了使用效率。再加上支援無線充電的充電盒，能提供高達40小時的續航能力，讓Arctis GameBuds成為遊戲和日常娛樂的理想之選。

出色續航 充電更便捷

在續航方面，Arctis GameBuds同樣表現出色。單次充電可提供高達10小時的使用時間，加上充電盒，最長可達40小時。而且充電盒不僅支援Type-C有線快充，還支援Qi無線充電，使用起來更加方便。記者在實測即便長時間連續使用，Arctis GameBuds的續航力也絲毫不讓人失望。即使在重度使用模式下，也能輕鬆支撐一整天的娛樂時光。當電量不足時，使用USB-C快充或者Qi無線充電，都能夠迅速補充電量，體驗毫不受影響。

充電盒可為耳機額外提供長達40小時續航力

總括而言，SteelSeries Arctis GameBuds無疑是一款出色的全能型真無線耳機。無論在音質表現、功能特性還是續航能力上，它都能夠完全滿足不同用家需求。從遊戲到娛樂，Arctis GameBuds都能提供卓越的沉浸式體驗。作為一款定位於遊戲領域的耳機產品，Arctis GameBuds無疑值得廣大玩家的青睐。

售價：$1359