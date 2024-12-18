One UI 7新增Now Bar功能 首款配有Samsung版動態島的手機會是它
撰文：Mobile Magazine
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有傳三星重點手機 S25 系列會在 1 月下旬發佈，同時如無意外裝置將用上新代 One UI 7 介面。較早前廠方發表 One UI 7 新聞稿內容，公佈全新 Now Bar 功能，從內文來看其針對即時通知顯示，可說是三星版動態島應用。
據三星新聞稿顯示內容，在 One UI 7 Beta 2 版開放測試、外觀頗似 Apple 動態島的 Now Bar，會將日常高使用率 App 無縫整合至日常生活，方便查看通知及作快速控制。
新聞稿以用家經 Now Bar 旅行查看航班詳情、查看旅行計劃，以至一掃即睇當地天氣預報，揭示 Now Bar 將能整合多組 App 以作解決日常問題之用。
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而從國內爆料達人 Ice Universe，在其微博帳號展示 One UI 7 Beta 2 截圖來看，該功能似乎能將實時通知在螢幕底端、左上角及通知列頂部顯示。
被三星官方稱為 One UI 7 主打元素的 Now Bar 功能，預計將隨正式版推出一併實裝，並頗大機會首配於明年 1 月下旬發表的 Galaxy S25 系列手機。
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