One UI 7新增Now Bar功能　首款配有Samsung版動態島的手機會是它

有傳三星重點手機 S25 系列會在 1 月下旬發佈,同時如無意外裝置將用上新代 One UI 7 介面。較早前廠方發表 One UI 7 新聞稿內容,公佈全新 Now Bar 功能,從內文來看其針對即時通知顯示,可說是三星版動態島應用。



據三星新聞稿顯示內容,在 One UI 7 Beta 2 版開放測試、外觀頗似 Apple 動態島的 Now Bar,會將日常高使用率 App 無縫整合至日常生活,方便查看通知及作快速控制。

One UI 7即將發佈(samsung)

新聞稿以用家經 Now Bar 旅行查看航班詳情、查看旅行計劃,以至一掃即睇當地天氣預報,揭示 Now Bar 將能整合多組 App 以作解決日常問題之用。

+ 12

而從國內爆料達人 Ice Universe,在其微博帳號展示 One UI 7 Beta 2 截圖來看,該功能似乎能將實時通知在螢幕底端、左上角及通知列頂部顯示。

One UI 7 Beta 2 截圖(微博)

被三星官方稱為 One UI 7 主打元素的 Now Bar 功能,預計將隨正式版推出一併實裝,並頗大機會首配於明年 1 月下旬發表的 Galaxy S25 系列手機。

延伸閱讀:Galaxy S25全系列將統一用S8E晶片?網傳1理由不採用Exynos 晶片(點擊連結看全文)

+ 4

延伸閱讀:

【HUAWEI 實用教室】港版 Mate X6 同樣支援 Google 服務!

支援全焦段人像拍攝,HUAWEI nova 13 系列開價$2,999起再送耳機!

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】