iPhone 17標準版要用上120Hz LTPO螢幕？Pro Max版攝影效能大提升

以往，果粉們似乎遵循着「iPhone買單不買雙」的不成文規律，而iPhone 16似乎也再次印證了這一點。如今，各方消息紛紛指向iPhone 17將帶來前所未有的變革，其中最引人注目的便是標準版可能支援高刷這一重大突破。



從設計方面來看，iPhone 17系列將有史詩級大改。尺寸上，取消了Plus版本，標準版尺寸從6.1英寸提升至6.3英寸，與Pro保持一致，同時還新增了定位輕薄大屏的iPhone 17 Air系列，其擁有6.6英寸大屏且厚度僅6mm，比Pro還要薄2mm。

（macrumors）

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後蓋設計更是煥然一新，攝像頭模組從方形改為細長橢圓形，首次採用雙色拼接設計，材質也從全玻璃變為半鋁半玻璃，通過精準分割平衡重量和手感。此外，iPhone 17 Pro Max的動態島缺口將變小，得益於全新Metalens技術對Face ID模組面積的縮小。

iPhone 17標準版要用上120Hz LTPO螢幕？（中關村在線提供）

在屏幕刷新率上，果粉們苦等多年的標準版高刷有望在iPhone 17系列上實現。據悉，iPhone 17系列將全系普及120Hz LTPO高刷，不再侷限於Pro版本。這一改變將使iPhone 17標準版和Air版本在屏幕續航、滑動體驗以及遊戲體驗等方面實現質的飛躍。與普通120Hz刷新率不同，LTPO技術可使屏幕刷新率在1Hz到120Hz之間動態調節，能智能適應不同使用場景，兼顧穩定性與流暢性。

iPhone 17標準版要用上120Hz LTPO螢幕？（中關村在線提供）

晶片方面，iPhone 17系列將搭載A19晶片，雖未升級到2nm工藝仍採用3nm，但CPU、GPU和能效均有顯著提升。運存上，標準版和Air版繼續搭載8GB運存，Pro系列則升級到12GB運存，以更好發揮本地大模型潛力。

相機系統也迎來革新。前置相機像素統一提升到24MP，支援更強自動對焦和夜間模式，提升低光拍攝能力。後置相機主要升級集中在Pro系列，iPhone 17 Pro Max將搭載三個48MP攝像頭，實現攝影能力全方位提升，且可能有一款機型搭載機械性可變光圈系統，用戶可自由調節光圈以獲得更自然的前景虛化效果。

iPhone 17標準版要用上120Hz LTPO螢幕？（中關村在線提供）

綜合來看，iPhone 17系列在屏幕、設計、性能、相機等多方面都有顯著升級。如果消息屬實，庫克此次在iPhone 17標準版上支援高刷，或許是為了滿足更多用戶對高刷新率屏幕的需求，提升標準版的競爭力，以應對激烈的市場競爭。當然，在期待其諸多升級的同時，消費者也需留意其可能存在的問題，如iPhone 17 Air的網絡信號表現等。但無論如何，iPhone 17系列的這些變化都讓果粉們和廣大消費者充滿期待，它是否能再次引領智能手機行業的發展潮流，讓我們拭目以待。

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