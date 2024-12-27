快充會令iPhone電池壽命縮短？專家透露這3大問題才是致命原因

現代人手機不離身，快充線、快充頭更是必備配件，各大廠牌推出了支援快速充電的充電器，讓iPhone等3C用品能夠縮短充電時間，但這種「快充」是否會導致手機電池劣化？甚至降低電池使用壽命？引發不少討論。對此，日本專家曝光真相，點出手機電池劣化的三大主因。



根據日媒《All About》的報導，「Internet Service Guide」的專欄作家「ばんか」表示，快充不太可能加速電池的劣化。電池劣化的三大主因分別是「充電循環次數」、「保存劣化」以及「高溫導致的劣化」，而快充並不屬於這三者。

電池劣化的三大主因：

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ばんか指出，快速充電一般是指「透過提供高電壓和電流來縮短充電時間」。儘管根據手機設備和充電器的規格而有所不同，但在大多數情況下，快速充電會充電直到剩餘電池電量達到一定水準，一旦超過，充電速度就會變慢，以防止電池承受過大的負載。

邊充電邊用電話，容易令手機過熱。（unsplash@daniel-korpai）

以iPhone為例，官方網站稱，可以在大約30分鐘內將iPhone 8或更高版本的電池快速充電至50%，等同1小時就可以充電到100%。但實際上，充飽電大約需要1.5小時。ばんか解釋，這是因為雖然可以快速充電到80%左右，但80%到100%之間的充電速度受到抑制。

ばんか提醒，在進行快速充電時，手機有可能會變得高溫，因此避免持續過熱相當重要。他建議，在充電時應避免一邊使用手機等設備，或是在夏天陽光直射等容易導致高溫的情況下充電。不過，他也強調，嚴禁用冰塊冷卻等容易讓手機產生劇烈的溫度變化的行為，因為這樣可能導致內部產生凝結，成為導致故障的原因。

電池老化，是時候更換電池了。

另外，ばんか還提到，進行快速充電需要「支援急速充電的設備」和「支援快速充電的充電器」。以iPhone為例，接受的電力上限是固定的，因此需要能夠提供該電力的充電器。以iPhone 15系列為例，接受的電力上限約為30W，如果使用只能提供5W的充電器，需要約4小時才能充飽電。但如果使用能提供30W以上電力的充電器，則大約1.5小時就能充滿，充電時間可縮短至三分之一左右。當使用手機、3C用品在充電時，選擇良好、有品牌的快充頭和快充線，才能提升充電速度，並避免電池過度充電，影響手機電池壽命。

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